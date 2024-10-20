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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 7'
Ботошани
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Ботошани
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Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
6
Скречу
Владимир
10
Баярам
Штефан
28
Митрицэ
Александру
17
Мора
Карлос
24
Лукич
Йован
99
Анестис
Яннис
12
Adams
Friday
4
Мирон
Джордже
44
Садику
Рияд
3
Павлович
Михаэль
8
Флореску
Эдуард
22
Франсишку
Жуниор
28
Петро
Чарльз
26
Онгенда
Эрвин
29
Marian
Chica-Rosa
7
Бодиштяну
Штефан
Университатя Крайова
Ботошани

История личных встреч

Университатя Крайова
Ботошани

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
29.4%
16 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 4 победы

34 матча

44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
5:1
С
1:0
С
1:0
LIE
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.94
0.94

Среднее время на гол

46
95

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Среднее время на гол

62
96

Всего голов

58
32

Голов в среднем за матч

1.71
0.94

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

52
95

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 7 (1) 0.54
Баярам Штефан 4 0.31
Кольич Элвир 2 0.15
Парадела Луис 1 0.08
Меквабишвили Анзор 1 0.08
Takuto Oshima 1 0.08
Stefan Bana 1 0.08
Зайков Джоко 1 0.08
Кэпэцынэ Михай 1 0.08
Мальдонадо Дениль 1 0.08
Хури Льес 0 0
Иван Андрей 0 0
Банку Никусор 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Juraj Badelj 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aldair Ferreira 2 0.17
Бодиштяну Штефан 1 0.08
Муаддиб Жали 1 0.08
Marian Chica-Rosa 1 0.08
Adams Friday 1 0.08
Онгенда Эрвин 1 0.08
Шерони Алин 1 0.08
Садику Рияд 1 0.08
Майлат Себастьян 1 0.08
Фюлёп Лоран 1 0.08
Флореску Эдуард 1 (1) 0.08
Капроф Хуан 0 0
Мирон Джордже 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влэдою Штефан 4 0
Парадела Луис 4 0
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Хури Льес 2 0
Банку Никусор 2 0
Мальдонадо Дениль 2 0
Баярам Штефан 2 0
Takuto Oshima 2 0
Кольич Элвир 1 0
Сьерра Грего 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Лукич Йован 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marian Chica-Rosa 5 0
Aldair Ferreira 4 0
Шерони Алин 3 0
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Пап Эдуард 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Adams Friday 0 1
Онгенда Эрвин 1 0
Анестис Яннис 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Капроф Хуан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кукич Лука 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Саломон Алехандро 1 0
Муаддиб Жали 1 0
Daniel Celea 1 0
Павлович Михаэль 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Eugen Gabriel David 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
7
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ботошани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
40%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
6
46%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
5
28%
61-75
2
18%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Сепси - Ботошани 3:0
Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2

Результаты матчей

Университатя Крайова
Ботошани

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
4
7
3
9
2.5
1
10
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 0:0 13 5 6 2 20 - 11 21
3.
ЧФР Клуж
 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
5.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 13 - 11 19
6.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
7.
Сепси
 13 5 2 6 16 - 15 17
8.
ФКСБ
 11 4 4 3 15 - 15 16
9.
УТА Арад
 13 3 6 4 13 - 14 15
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
15.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
16.
Ботошани
 0:0 12 3 3 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
4.
Университатя Крайова
 0:0 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Петролул Плоешти
 7 2 5 0 6 - 2 11
8.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Сепси
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
12.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
13.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Ботошани
 0:0 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
УТА Арад
 6 2 0 4 6 - 9 6
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Ботошани
 0:0 7 1 2 4 4 - 11 5
12.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
13.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
Весь список
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    Университатя Крайова
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    Ботошани
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