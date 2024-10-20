Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Саломон Алехандро получил желтую карточку от судьи

89' Juraj Badelj выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Чикылдэу Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Juraj Badelj создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

83' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Садику Рияд получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Садику Рияд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Удар от ворот произведет Ботошани

80' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Ботошани

79' Чикылдэу Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Zoran Mitrov получил желтую карточку от судьи

76' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Павлович Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Adams Friday создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Оооо... вот это был удар! Онгенда Эрвин должен был забить с этой позиции.

66' Хорошую попытку сделал Онгенда Эрвин . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Adams Friday из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Онгенда Эрвин из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Marian Chica-Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Marian Chica-Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Ботошани

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

54' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Ботошани

53' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Мора Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Ботошани