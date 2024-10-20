Тур: 13. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ionut Coza
0:0
Конец матча
Ход матча
60'
78'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
17
Мора
Карлос
24
Лукич
Йован
12
Adams
Friday
44
Садику
Рияд
28
Петро
Чарльз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мора КарлосПолузащитник
-
24 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
-
22 Лопес ЯгоЗащитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Stefan Bana
-
27 David Barbu
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
11 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Университатя Крайова
Ботошани
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
29.4%
16 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 4 победы
34 матча
44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.94
0.94
Среднее время на гол
46
95
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Среднее время на гол
62
96
Всего голов
58
32
Голов в среднем за матч
1.71
0.94
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
52
95
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|0.54
|Баярам Штефан
|4
|0.31
|Кольич Элвир
|2
|0.15
|Парадела Луис
|1
|0.08
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.08
|Takuto Oshima
|1
|0.08
|Stefan Bana
|1
|0.08
|Зайков Джоко
|1
|0.08
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.08
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.08
|Хури Льес
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Juraj Badelj
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aldair Ferreira
|2
|0.17
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.08
|Муаддиб Жали
|1
|0.08
|Marian Chica-Rosa
|1
|0.08
|Adams Friday
|1
|0.08
|Онгенда Эрвин
|1
|0.08
|Шерони Алин
|1
|0.08
|Садику Рияд
|1
|0.08
|Майлат Себастьян
|1
|0.08
|Фюлёп Лоран
|1
|0.08
|Флореску Эдуард
|1 (1)
|0.08
|Капроф Хуан
|0
|0
|Мирон Джордже
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Парадела Луис
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Мальдонадо Дениль
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Takuto Oshima
|2
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Сьерра Грего
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|5
|0
|Aldair Ferreira
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Саломон Алехандро
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Муаддиб Жали
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
|Eugen Gabriel David
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
7
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ботошани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
40%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
6
46%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
5
28%
61-75
2
18%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Сепси - Ботошани 3:0
Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2
Результаты матчей
Университатя Крайова
Ботошани
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
32
33
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
58
48
310
111
211
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3