Тур: 13. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Marian Barbu
0:1
Первый тайм: 33'
Ход матча
26'
0:1
Владение мячом
27
Сивис
Максим
28
Омавоо
Жозуэ
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
80 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Хараламбус Элиас
История личных встреч
Динамо Бухарест
ФКСБ
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 15 побед
45 матчей
24.4%
31.1%
44.5%
11 побед 14 ничьих 20 побед
Первый тайм
24.4%
37.8%
37.8%
11 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
31.1%
35.6%
33.3%
14 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.32
1.09
Среднее время на гол
68
82
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.87
1.41
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
72
56
Голов в среднем за матч
1.6
1.24
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|6 (3)
|0.46
|Каржан Каталин
|4
|0.31
|Dennis Politic
|4 (1)
|0.31
|Абдалла Хаким
|2
|0.15
|Бани Андрей
|1
|0.08
|Гнаоре Эдди
|1
|0.08
|Опрут Рауль
|1
|0.08
|Неагу Петру
|1
|0.08
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
|Костин Кристиан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балута Александр
|3
|0.25
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.25
|Попеску Октавиан
|2
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.08
|Тэнасе Флорин
|1
|0.08
|Нгезана Сиябонга
|1
|0.08
|Дава Джойским
|1
|0.08
|Муси Александру Мариан
|1
|0.08
|Ликсандру Михай
|1
|0.08
|Шут Адриан
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Попа Даньел
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|3
|1
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Сельмани Астрит
|4
|0
|Сивис Максим
|2
|1
|Голубович Аднан
|3
|0
|Dennis Politic
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Гнаоре Эдди
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Олару Дариус
|1
|1
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Михай
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|Баетен Вильям
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ФКСБ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
10
Динамо Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ФКСБ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
21
15
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
6
29%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0
Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Глория Бузау 3:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
ФКСБ
Точный счет
4:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
23
25
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
31
25
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
66
56
210
29
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|5
|6
|2
|20 - 11
|21
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|4.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|5.
|12
|4
|7
|1
|11 - 7
|19
|6.
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|7.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|21 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 15
|17
|9.
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|7
|2
|5
|0
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|12.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|13.
|0:1
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3