Тур: 13. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Marian Barbu
0:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолБирлигея Даниэль
43' Желтая карточкаПопеску Октавиан
64' Желтая карточкаDennis Politic
71' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
72' Желтая карточкаОлару Дариус
76' Желтая карточкаКрецу Валентин
0:2
90' ГолМуси Александру Мариан
90'+7
Ход матча
26'
0:1
43'
64'
71'
72'
76'
90'
Владение мячом
27
Сивис
Максим
28
Омавоо
Жозуэ
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
80 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Хараламбус Элиас
История личных встреч
Динамо Бухарест
ФКСБ
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 15 побед
45 матчей
24.4%
31.1%
44.5%
11 побед 14 ничьих 20 побед
Первый тайм
24.4%
37.8%
37.8%
11 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
31.1%
35.6%
33.3%
14 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.32
1.09
Среднее время на гол
68
82
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.87
1.41
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
72
56
Голов в среднем за матч
1.6
1.24
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|6 (3)
|0.46
|Каржан Каталин
|4
|0.31
|Dennis Politic
|4 (1)
|0.31
|Абдалла Хаким
|2
|0.15
|Бани Андрей
|1
|0.08
|Гнаоре Эдди
|1
|0.08
|Опрут Рауль
|1
|0.08
|Неагу Петру
|1
|0.08
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
|Костин Кристиан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балута Александр
|3
|0.25
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.25
|Попеску Октавиан
|2
|0.17
|Муси Александру Мариан
|2
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.08
|Тэнасе Флорин
|1
|0.08
|Нгезана Сиябонга
|1
|0.08
|Дава Джойским
|1
|0.08
|Ликсандру Михай
|1
|0.08
|Крецу Валентин
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
|Попа Даньел
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|3
|1
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Dennis Politic
|4
|0
|Сельмани Астрит
|4
|0
|Сивис Максим
|2
|1
|Голубович Аднан
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Гнаоре Эдди
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Олару Дариус
|2
|1
|Крецу Валентин
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Попеску Михай
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|Баетен Вильям
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ФКСБ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
10
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ФКСБ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
33%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
21
17
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
6
29%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0
Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Глория Бузау 3:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
ФКСБ
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
42
34
24
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
25
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
67
66
211
210
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3