Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

Marius Stefanescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Адриан Шут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

51' Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Балута Александр не смог попасть в створ ударом издали

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Микулеску Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

48' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Попеску Октавиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

42' Деннис Политик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Адриан Шут успешно блокирует удар.

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Бирлигея Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Адриан Шут успешно блокирует удар.

23' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ольсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Попеску Октавиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Матч возобновлен

15' Каржан Каталин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

13' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Гнаоре Эдди не смог попасть в створ ударом издали

9' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет ФКСБ

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

2' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Судья начинает матч