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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Динамо Бухарест
0:2
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
26' Гол
Бирлигея Даниэль
43' Желтая карточка
Попеску Октавиан
64' Желтая карточка
Dennis Politic
71' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
72' Желтая карточка
Олару Дариус
76' Желтая карточка
Крецу Валентин
0:2
90' Гол
Муси Александру Мариан
90'+7
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
33
Ольсен
Патрик
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
17
Миланов
Георги
9
Сельмани
Астрит
7
Dennis
Politic
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
17
Попеску
Михай
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
11
Микулеску
Давид
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
9
Бирлигея
Даниэль
10
Попеску
Октавиан
Динамо Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Динамо Бухарест
ФКСБ

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 15 побед

45 матчей

24.4%
31.1%
44.5%
11 побед 14 ничьих 20 побед

Первый тайм

24.4%
37.8%
37.8%
11 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

31.1%
35.6%
33.3%
14 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
2:1
КЛ
1:3
КЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:2
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
К
1:1
К
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ДА
1:3
К
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.32
1.09

Среднее время на гол

68
82

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.87
1.41

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

72
56

Голов в среднем за матч

1.6
1.24

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 6 (3) 0.46
Каржан Каталин 4 0.31
Dennis Politic 4 (1) 0.31
Абдалла Хаким 2 0.15
Бани Андрей 1 0.08
Гнаоре Эдди 1 0.08
Опрут Рауль 1 0.08
Неагу Петру 1 0.08
Боатенг Кеннеди 0 0
Костин Кристиан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балута Александр 3 0.25
Олару Дариус 3 (2) 0.25
Попеску Октавиан 2 0.17
Муси Александру Мариан 2 0.17
Штефэнеску Мариус 1 0.08
Тэнасе Флорин 1 0.08
Нгезана Сиябонга 1 0.08
Дава Джойским 1 0.08
Ликсандру Михай 1 0.08
Крецу Валентин 0 0
Шут Адриан 0 0
Попа Даньел 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 3 1
Омавоо Жозуэ 3 1
Dennis Politic 4 0
Сельмани Астрит 4 0
Сивис Максим 2 1
Голубович Аднан 3 0
Патрике Разван 2 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Костин Кристиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Гнаоре Эдди 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Соро Альберто 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Cristian Licsandru 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 4 0
Олару Дариус 2 1
Крецу Валентин 3 0
Шут Адриан 3 0
Альхассан Баба 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Попеску Михай 0 1
Радунович Ристо 1 0
Балута Александр 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Пантя Александру 1 0
Антви Нана 1 0
Баетен Вильям 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ФКСБ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
10
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ФКСБ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

21
17
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
6
29%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0
Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Глория Бузау 3:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
ФКСБ

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
3
4
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
6
6
2
11
2.5
2
10
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 13 5 6 2 20 - 11 21
3.
ЧФР Клуж
 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
ФКСБ
 12 5 4 3 17 - 15 19
5.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
6.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 13 - 11 19
7.
Динамо Бухарест
 13 4 6 3 21 - 17 18
8.
Сепси
 13 5 2 6 16 - 15 17
9.
УТА Арад
 13 3 6 4 13 - 14 15
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
15.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
16.
Ботошани
 12 3 3 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Динамо Бухарест
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
4.
Университатя Крайова
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Петролул Плоешти
 7 2 5 0 6 - 2 11
8.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Сепси
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
12.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
13.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
ФКСБ
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
8.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
9.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 5 - 2 6
10.
УТА Арад
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Ботошани
 7 1 2 4 4 - 11 5
12.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
13.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
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