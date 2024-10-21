Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Униря Слобозия отменен из-за положения "вне игры".

93' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Униря Слобозия

92' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

88' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Дмитрий Поспелов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Constantin Adrian Toma навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Камара Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Камара Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Бордеяну Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Самайоа Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Andrei Gheorghita завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

76' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Дмитрий Поспелов нанес удар головой, но Хесус Фернандес спокойно отбил мяч.

74' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Рарес Испас получил желтую карточку от судьи

70' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

69' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Тайлсон

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Камара Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Constantin Adrian Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Christ Afalna выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Медина Паоло получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Медина Паоло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

49' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гуэ Самюэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей