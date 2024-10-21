Тур: 13. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Петреску Раду
1:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолAndrei Gheorghita
36' Желтая карточкаМедина Паоло
70' Желтая карточкаRares Ispas
90' Undefined phrase: football_event_Filip Ilie
90' Желтая карточкаСамайоа Николас
1:0
90' Не забитый пенальтиConstantin Adrian Toma
90'+17
Ход матча
24'
36'
70'
90'
90'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нига ТомаВратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Попа ДэвидНападающий
- Нападающий
-
-
-
99 Tailson
-
-
Главный тренер: Сэндои Эмил
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
История личных встреч
Политехника Яссы
Униря Слобозия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|4 (1)
|0.31
|Teixeira Goncalo
|2
|0.15
|Alin Roman II
|1
|0.08
|Andrei Gheorghita
|1
|0.08
|Камбери Флориан
|1
|0.08
|Самайоа Николас
|1
|0.08
|Tailson
|1
|0.08
|Соарес Гильерме
|1
|0.08
|Stefan Stefanovici
|1
|0.08
|Тодороски Тодор
|0
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|5 (2)
|0.38
|Джеле Джордан
|2
|0.15
|Пурече Флориан
|1
|0.08
|Andrei Dorobantu
|1
|0.08
|Constantin Adrian Toma
|1
|0.08
|Filip Ilie
|1
|0.08
|Аганович Аднан
|0
|0
|Камара Секу
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Перяну Овидиу
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Rares Ispas
|4
|0
|Самайоа Николас
|3
|0
|Tailson
|3
|0
|Andrei Gheorghita
|3
|0
|Anthony da Silva III
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Alin Roman II
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Роберт Мишкович
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Паоло
|4
|0
|Джеле Джордан
|2
|1
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Stefan Pacionel
|3
|0
|Alexandru Dinu
|1
|1
|Аганович Аднан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Русу Денис
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Gabriel Lazar
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
|Ionut Coada
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Униря Слобозия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Политехника Яссы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
1
6
Политехника Яссы
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Униря Слобозия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
11
10
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
36%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
16
19
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
25%
1
5%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
5
31%
6
32%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Униря Слобозия - Университатя Клуж 2:2 Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0
Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2
Результаты матчей
Политехника Яссы
Униря Слобозия
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Униря Слобозия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
310
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|5
|6
|2
|20 - 11
|21
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|5.
|12
|4
|7
|1
|11 - 7
|19
|6.
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|7.
|13
|4
|6
|3
|21 - 17
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 15
|17
|9.
|13
|5
|2
|6
|13 - 17
|17
|10.
|3:0
|13
|3
|7
|3
|15 - 15
|16
|11.
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|12.
|0:3
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|2
|5
|0
|6 - 2
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|12.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|3:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|3:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|3 - 9
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|13.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|0:3
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
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