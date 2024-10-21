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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Политехника Яссы
1:0
Конец матча
Униря Слобозия
0'
1:0
24' Гол
Andrei Gheorghita
36' Желтая карточка
Медина Паоло
70' Желтая карточка
Rares Ispas
90' Undefined phrase: football_event_
Filip Ilie
90' Желтая карточка
Самайоа Николас
1:0
90' Не забитый пенальти
Constantin Adrian Toma
90'+17
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
80
Andrei
Gheorghita
5
Гуэ
Самюэль
37
Бордеяну
Михай
11
Георге
Валентин
10
Alin
Roman
II
22
Камбери
Флориан
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
10
Constantin
Adrian
Toma
8
Ionut
Coada
27
Stefan
Pacionel
77
Аганович
Аднан
98
Christ
Afalna
7
Laurentiu
Vlasceanu
11
Джеле
Джордан
Политехника Яссы
Униря Слобозия

История личных встреч

Политехника Яссы
Униря Слобозия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛI
0:0
ЛI
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 4 (1) 0.31
Teixeira Goncalo 2 0.15
Alin Roman II 1 0.08
Andrei Gheorghita 1 0.08
Камбери Флориан 1 0.08
Самайоа Николас 1 0.08
Tailson 1 0.08
Соарес Гильерме 1 0.08
Stefan Stefanovici 1 0.08
Тодороски Тодор 0 0
Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 5 (2) 0.38
Джеле Джордан 2 0.15
Пурече Флориан 1 0.08
Andrei Dorobantu 1 0.08
Constantin Adrian Toma 1 0.08
Filip Ilie 1 0.08
Аганович Аднан 0 0
Камара Секу 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Перяну Овидиу 0 0
Сербаника Даниел 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 4 0
Rares Ispas 4 0
Самайоа Николас 3 0
Tailson 3 0
Andrei Gheorghita 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Alin Roman II 1 0
Георге Валентин 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Роберт Мишкович 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0
Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Паоло 4 0
Джеле Джордан 2 1
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Stefan Pacionel 3 0
Alexandru Dinu 1 1
Аганович Аднан 2 0
Камара Секу 2 0
Marius Antoche 2 0
Русу Денис 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Gabriel Lazar 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Ionut Coada 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Униря Слобозия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Политехника Яссы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
6
Политехника Яссы
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Униря Слобозия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

11
10
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
36%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

16
19
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
25%
1
5%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
5
31%
6
32%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Униря Слобозия - Университатя Клуж 2:2 Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0
Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2

Результаты матчей

Политехника Яссы
Униря Слобозия

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Униря Слобозия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 13 5 6 2 20 - 11 21
3.
ЧФР Клуж
 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
ФКСБ
 12 5 4 3 17 - 15 19
5.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
6.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 13 - 11 19
7.
Динамо Бухарест
 13 4 6 3 21 - 17 18
8.
Сепси
 13 5 2 6 16 - 15 17
9.
Политехника Яссы
 13 5 2 6 13 - 17 17
10.
Рапид Бухарест
 3:0 13 3 7 3 15 - 15 16
11.
УТА Арад
 13 3 6 4 13 - 14 15
12.
Фарул Констанца
 0:3 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
15.
Ботошани
 12 3 3 6 12 - 19 12
16.
Униря Слобозия
 13 3 3 7 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Динамо Бухарест
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Политехника Яссы
 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
5.
Университатя Крайова
 6 3 3 0 13 - 4 12
6.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
7.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 7 2 5 0 6 - 2 11
9.
Сепси
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Фарул Констанца
 0:3 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
12.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
13.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Рапид Бухарест
 3:0 6 1 4 1 8 - 7 7
16.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 3:0 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
ФКСБ
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
8.
Униря Слобозия
 7 2 1 4 3 - 9 7
9.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 5 - 2 6
10.
УТА Арад
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Ботошани
 7 1 2 4 4 - 11 5
12.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
13.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 0:3 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
Весь список
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