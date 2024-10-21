Тур: 13. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Andrei Moroita
3:0
Второй тайм: 61'
0'
4' Желтая карточкаСигрист Бенджамин
6' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:0
13' ГолБорза Себастьян
2:0
30' ГолПетрила Клаудиу
36' Желтая карточкаРадаславеску Эдуард
3:0
40' ГолПашкану Александру
44' Желтая карточкаАлибек Денис
54' Желтая карточкаПашкану Александру
Ход матча
13'
30'
40'
44'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Громада
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
29 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бута ГабриэлПолузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
16%
56%
28%
4 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
97
90
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.69
Среднее время на гол
54
130
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.28
0.84
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
70
107
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|3 (1)
|0.23
|Поп Рареш
|3
|0.23
|Браун Кристофер
|2
|0.15
|Пашкану Александру
|2
|0.15
|Хасани Флорент
|1
|0.08
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.08
|Блажек Филип
|1
|0.08
|Папо Джейсон
|1
|0.08
|Борза Себастьян
|1
|0.08
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|3
|0.23
|Алибек Денис
|3 (2)
|0.23
|Григорян Нарек
|3
|0.23
|Вынэ Йонуц
|1
|0.08
|Янку Габриэль
|1
|0.08
|Дикан Виктор
|1
|0.08
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Cristian Ignat
|3
|0
|Omar El Sawy
|1
|1
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Сигрист Бенджамин
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Пашкану Александру
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|3
|1
|Вынэ Йонуц
|4
|0
|Алибек Денис
|3
|0
|Дикан Виктор
|3
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Григорян Нарек
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Рапид Бухарест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
8
Рапид Бухарест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
17%
3
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
43
23
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
48
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|5
|6
|2
|20 - 11
|21
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|5.
|12
|4
|7
|1
|11 - 7
|19
|6.
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|7.
|13
|4
|6
|3
|21 - 17
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 15
|17
|9.
|13
|5
|2
|6
|13 - 17
|17
|10.
|3:0
|13
|3
|7
|3
|15 - 15
|16
|11.
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|12.
|0:3
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|2
|5
|0
|6 - 2
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|12.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|3:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|3:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|3 - 9
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|13.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|0:3
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3