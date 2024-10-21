  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Рапид Бухарест
5:0
Конец матча
Фарул Констанца
0'
4' Желтая карточка
Сигрист Бенджамин
6' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:0
13' Гол
Борза Себастьян
2:0
30' Гол
Петрила Клаудиу
36' Желтая карточка
Радаславеску Эдуард
3:0
40' Гол
Пашкану Александру
44' Желтая карточка
Алибек Денис
54' Желтая карточка
Пашкану Александру
4:0
72' Гол
Добре Алекс
77' Желтая карточка
Оня Рэзван
82' Красная карточка
Дануляса Габриэль
88' Желтая карточка
Добре Алекс
88' Желтая карточка
Маринс Густаво
90' Красная карточка
Громада Якуб
5:0
90' Гол
Добре Алекс
90'+7
1
Сигрист
Бенджамин
23
Маня
Кристьян
22
Сэпунару
Кристиан
5
Пашкану
Александру
19
Оня
Рэзван
24
Борза
Себастьян
17
Кристенсен
Тобиас
14
Громада
Якуб
9
Нжи
Клинтон
Муа
10
Петрила
Клаудиу
45
Бупендза
Аарон
1
Бузбуки
Александру
44
Бэлаша
Михай
5
Цэру
Богдан
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
6
Дикан
Виктор
14
Неделку
Драгош
8
Вынэ
Йонуц
30
Григорян
Нарек
7
Алибек
Денис
20
Радаславеску
Эдуард
Рапид Бухарест
Фарул Констанца

История личных встреч

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

16%
56%
28%
4 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
7:2
С
1:1
С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
Л2САП
0:1
Л2САП
1:0
Л2С1
0:0
Л2С1
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

97
90

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.69

Среднее время на гол

54
130

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.28
0.84

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
107

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 3 (1) 0.23
Поп Рареш 3 0.23
Браун Кристофер 2 0.15
Пашкану Александру 2 0.15
Добре Алекс 2 0.15
Хасани Флорент 1 0.08
Рахмани Альбион 1 (1) 0.08
Блажек Филип 1 0.08
Папо Джейсон 1 0.08
Борза Себастьян 1 0.08
Кристенсен Тобиас 0 0
Маня Кристьян 0 0
Миковши Клаудиу 0 0
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.23
Алибек Денис 3 (2) 0.23
Григорян Нарек 3 0.23
Вынэ Йонуц 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Дикан Виктор 1 0.08
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 3 0
Грамени Константин 3 0
Cristian Ignat 3 0
Громада Якуб 1 1
Omar El Sawy 1 1
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Сигрист Бенджамин 1 0
Браун Кристофер 1 0
Маня Кристьян 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Блажек Филип 1 0
Marius Sumudica 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Пашкану Александру 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Добре Алекс 1 0
Поп Рареш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 3 1
Вынэ Йонуц 4 0
Алибек Денис 3 0
Дикан Виктор 3 0
Маринс Густаво 3 0
Дануляса Габриэль 0 1
Янку Габриэль 1 0
Цэру Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Сырбу Дан 1 0
Григорян Нарек 1 0
Георге Хаджи 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Рапид Бухарест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фарул Констанца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
8
Рапид Бухарест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
3
18%
3
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 13 5 6 2 20 - 11 21
3.
ЧФР Клуж
 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
ФКСБ
 12 5 4 3 17 - 15 19
5.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
6.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 13 - 11 19
7.
Динамо Бухарест
 13 4 6 3 21 - 17 18
8.
Сепси
 13 5 2 6 16 - 15 17
9.
Политехника Яссы
 13 5 2 6 13 - 17 17
10.
Рапид Бухарест
 13 3 7 3 17 - 15 16
11.
УТА Арад
 13 3 6 4 13 - 14 15
12.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Фарул Констанца
 13 3 4 6 12 - 20 13
15.
Ботошани
 12 3 3 6 12 - 19 12
16.
Униря Слобозия
 13 3 3 7 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Динамо Бухарест
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Политехника Яссы
 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
5.
Университатя Крайова
 6 3 3 0 13 - 4 12
6.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
7.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 7 2 5 0 6 - 2 11
9.
Сепси
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
12.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
13.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Рапид Бухарест
 6 1 4 1 10 - 7 7
16.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
ФКСБ
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
8.
Униря Слобозия
 7 2 1 4 3 - 9 7
9.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 5 - 2 6
10.
УТА Арад
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Ботошани
 7 1 2 4 4 - 11 5
12.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
13.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 6 0 3 3 4 - 11 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
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