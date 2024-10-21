Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Николас Попеску выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца подал угловой слева.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали

44' Рефери не любит споров - именно за это Алибек Денис сейчас получил желтую

43' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Г О О О О Л - Пашкану Александру правой ногой классно пробил с лета.

40' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Пашкану Александру пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

38' Кристенсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Радаславеску Эдуард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Alexandru Stoian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Г О О О О Л - Петрила Клаудиу забивает с правой ноги!

30' Нжи Клинтон Муа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Матч возобновлен

26' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Громада Якуб не смог попасть в створ ударом издали

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

17' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

16' Кристенсен Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Г О О О О Л - Борза Себастьян забивает с правой ноги!

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бупендза Аарон не смог попасть в створ ударом издали

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сэпунару Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Рефери не любит споров - именно за это Сигрист Бенджамин сейчас получил желтую

4' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч