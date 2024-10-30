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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ньюкасл
2:0
Второй тайм: 81'
Челси
0'
16' Желтая карточка
Шёр Фабиан
19' Желтая карточка
Лонгстафф Шон
1:0
23' Гол
Исак Александр
2:0
26' Гол в свои ворота
Дисаси Аксель
29' Желтая карточка
Бадьяшиль Бенуа
52' Желтая карточка
Гордон Энтони
56' Желтая карточка
Поуп Ник

Ход матча

16'
Шёр Фабиан
 
19'
Лонгстафф Шон
 
23'
Исак Александр
(Тонали Сандро)
1:0
26'
Дисаси Аксель
2:0
29'
 
Бадьяшиль Бенуа
52'
Гордон Энтони
 
56'
Поуп Ник
 
57'
 
Мадуэке Нони
Дьюсбери-Холл Кирнан
63'
Гимараэс Бруно
Уиллок Джо
 
63'
Осула Вильям
Исак Александр
 
72'
Ливраменто Валентино
Холл Льюис
 
73'
Бёрн Дэн
Гордон Энтони
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 133
Ньюкасл 15.8% (21)
X 31.6% (42)
Челси 52.6% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Челси
2.55
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3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
25
Келли
Ллойд
20
Холл
Льюис
8
Тонали
Сандро
36
Лонгстафф
Шон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
Энтони
14
Исак
Александр
28
Уиллок
Джо
12
Йоргенсен
Филип
2
Дисаси
Аксель
4
Адарабиойо
Олуватосин
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
40
Вейга
Ренату
8
Фернандес
Энцо
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
14
Фелиш
Жоау
10
Мудрик
Михаил
18
Нкунку
Кристофер
Ньюкасл
4-3-3
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Челси

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 18 побед

35 матчей

25.7%
17.1%
57.2%
9 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
5 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
28.6%
51.4%
7 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
КЛ
1:1
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
0.89

Среднее время на гол

68
100

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.69
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 1 0.33
Уиллок Джо 1 0.33
Шёр Фабиан 1 (1) 0.33
Тонали Сандро 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 1.5
Нету Педру 1 0.5
Фелиш Жоау 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонгстафф Шон 2 0
Шёр Фабиан 1 0
Поуп Ник 1 0
Холл Льюис 1 0
Гордон Энтони 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелиш Жоау 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1
Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Челси

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Саутгемптон
2 Сток Сити
6 Брентфорд
5 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон
Ливерпуль
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Престон Норт Энд
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Ньюкасл
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 3 (3)
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 3 (2)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Осула вступил в активный прессинг в чужой штрафной и практически перехватил мяч у Энцо Фернандеса, однако футболист "Челси" в последний момент всё-таки сделал скидку на одноклубника. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Гимараэс классно разобрался на своей половине поля и готовился начать быструю атаку, но против него нарушил правила Вейга. Тактический фол, который позволил гостям вернуться на свои позиции. 
  • 77'
    Мудрик подхватил мяч на левом фланге у центральной линии поля и пытался прорваться вперёд, вот только обыграть Ливраменто у него не получилось. Такое ощущение, что лондонцы смирились с поражением. 
  • Опасный момент
    75'
    ШАНСИЩЕ! Адарабиойо из глубины выполнил шикарный проникающий пас вперёд на Жоау Фелиша, а тот справа под углом вырвался на рандеву с голкипером и пробил чуть левее цели!
  • Офсайд
    74'
    ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из-за офсайда! Тонали со стандарта из глубины забросил мяч в левую часть штрафной, откуда Ливраменто из офсайда перевёл мяч в центр, а Лонгстафф с близкого расстояния спокойно поразил цель. 
  • Замена
    73'
    Двойная замена в составе "Ньюкасла". Ушли с поля Холл и Гордон, а появились Ливраменто и Бёрн. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Жоау Фелиш слишком агрессивно пытался перехватить мяч возле штрафной "Ньюкасла" и нарушил правила против Келли. Ничего пока не получается в этом матче у португальца. 
  • 71'
    Странно, что Энцо Мареска больше не производит замен в составе "Челси". Бесспорно, Кубок Английской Лиги является не самым престижным турниром, однако постараться спасти эту встречу всё-таки нужно. 
  • 70'
    Холл неудачно выбил мяч из своей штрафной и попал в Мадуэке, после чего игровой снаряд отскочил к лицевой, а там Поуп своевременно сумел опередить Дисаси. 
  • 69'
    К середине подобралась вторая половина встречи. Серьёзное давление на оборону соперника оказывают футболисты "Челси", но хозяева сегодня явно не планируют пропускать. 
  • Угловой
    68'
    Сериал "Угловой" продолжается! Мадуэке с правого фланга навесил в центр вратарской, вот только никого из партнёров этой передачей найти не удалось, и Поуп мяч забрал. 
  • Угловой
    67'
    И ещё один корнер на правом фланге заработали лондонцы. Мадуэке хитрющим образом закрутил игровой снаряд в ближний угол ворот, однако Поуп на такое стечение обстоятельств среагировал. 
  • Угловой
    66'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Челси". Последовал короткий розыгрыш, после которого Энцо Фернандес навесил в центр штрафной, но там внимательно на перехвате сыграл Гимараэс. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Мудрик на левом фланге набрал шикарную скорость и прокинул мяч себе на ход, но его недозволенным приёмом уложил на газон Жоэлинтон. Перспективный стандарт для гостей. 
  • Замена
    64'
    Двойная замена в составе "Ньюкасла". Ушли с поля Уиллок и Исак, а появились Гимараэс и Осула. 
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    • Опасный момент
      63'
      МОМЕНТ! Кукурелья из левой части штрафной пробил по воротам. Мяч попал в игрока "Ньюкасла" и прилетел во вратарскую, а там Нкунку опередил Поупа, но головой пробил рядом с левой штангой!
    • Угловой
      62'
      Два подряд угловых на правом фланге заработали футболисты "Челси". Со второй попытки Мадуэке навесил в центр вратарской, однако эту передачу уверенно перехватил Поуп. 
    • 61'
      Нкунку на скорости справа влетел в штрафную "Ньюкасла", но против него великолепно сыграл Шёр, в чистейшем подкате выбивший игровой снаряд за лицевую. Шанс для гостей. 
    • 60'
      Две трети поединка уже позади. Никак не получается у гостей приблизиться к сопернику в счёте. Футболисты "Ньюкасла" действуют уверенно и постоянно отводят угрозы от своих ворот. 
    • 59'
      Практически без моментов пока проходит игра во втором тайме. "Аристократы" много времени проводят на чужой половине поля, но острых подходов к владениям Поупа нет. 
    • Замена
      58'
      Замена в составе "Челси". Вместо Дьюсбери-Холла на поле появился Мадуэке. 
    • Желтая карточка
      57'
      Поуп получает жёлтую карточку в составе "Ньюкасла". Голкипер далеко выскочил за пределы штрафной и выпустил мяч за боковую, после чего не позволил гостям быстро ввести его в игру. 
    • 56'
      Дьюсбери-Холл навесил в левую часть штрафной соперника, откуда Нкунку головой сбросил мяч в центр. Энцо Фернандес с 17 метров пробил по воротам, но эту попытку заблокировал Тонали. 
    • 55'
      Практически без центра поля идёт игра во втором тайме. Гордон сейчас слева влетел в штрафную соперника и навесил в центр. Мяч зацепил Дисаси и прилетел точно в руки Йоргенсену. 
    • 54'
      Энцо Фернандес выполнил классный заброс на Мудрика, который слева ворвался в штрафную "Ньюкасла" и прострелил в центр, а вот Нкунку остановить игровой снаряд не сумел. 
    • Желтая карточка
      53'
      Гордон получает жёлтую карточку в составе "Ньюкасла". Кукурелья успел выбить мяч со своей половины поля, а футболист домашней команды не успел к эпизоду и грубо влетел ему в ноги. 
    • Опасный момент
      52'
      ОПАСНО! Кукурелья слева ворвался в штрафную хозяев и прострелил в центр на Нкунку, который с убойной позиции пробил по воротам, вот только этот выстрел успел заблокировать Шёр!
    • Фол, нарушение
      51'
      Мудрик подхватил мяч на своей половине поля и по левому флангу готовился рвануть вперёд, но ему сзади по ногам ударил Гордон. Странно, что Кавана не показал за этот фол карточку. 
    • 50'
      Йоргенсен в своей вратарской сейчас показал чудеса техники и на ложном замахе уложил на газон Гордона. Думаю, что ёкнуло сердечко у фанатов "Челси" в этом эпизоде. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Гордон получил игровой снаряд в центральной части поля, и ему сзади по ногам грубовато врезал Кукурелья. Повезло защитнику "Челси", что рефери не наказал его жёлтой карточкой. 
    • 48'
      Шёр подключился к атаке своей команды, после чего по центру протащил мяч вперёд и пытался отдать пас в правую часть штрафной на Уиллока, но эту передачу в подкате перехватил Кукурелья. 
    • 47'
      Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Очень интересно посмотреть, как лондонцы начнут вторую половину встречи. В невероятно сложном положении находятся гости. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Ньюкасл" - "Челси" 2-0. 
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТИЩЕ! Бадьяшиль грубо ошибся в центре поля, после чего Гордон промчался по правому флангу и от края штрафной прострелил к дальней штанге, а Исак с нескольких метров пальнул гораздо выше перекладины!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту к первому тайму компенсировал Кавана. 
    • Судья
      44'
      Дисаси выполнил кросс в левую часть штрафной на Мудрика, который в одно касание пробил по воротам, но эта попытка пришлась в Крафта. Показывали игроки "Челси", что мяч угодил в руку, но у рефери на этот счёт иное мнение. 
    • Опасный момент
      43'
      МОМЕНТ! Нкунку зацепился за мяч в штрафной "Ньюкасла" и сделал скидку на Жоау Фелиша, а тот с 19 метров пробил в левый нижний угол, но Поуп с этой угрозой уверенно справился!
    • 42'
      Есть у меня такое ощущение, что в перерыве будут сделаны перестановки в составе "Челси". Энцо Мареска явно недоволен действиями своих подопечных в первом тайме. 
    • Угловой
      41'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Челси". Энцо Фернандес навесил в центр вратарской, но там здорово сыграл Поуп, кулаком выбивший снаряд от своих владений. 
    • 40'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Футболисты "Ньюкасла" провели мощный отрезок в середине тайма и дважды сумели огорчить своего соперника. 
    • Опасный момент
      39'
      ОПАСНО! Мудрик пролетел вперёд по левому флангу и выполнил скидку немного назад на Жоау Фелиша, а тот с 26 метров стрельнул в створ, но Поуп в падении с этой попыткой справился!
    • 38'
      Йоргенсен грубейшим образом ошибся с передачей возле своей штрафной, однако хозяева таким "подарком" не воспользовались. Много оплошностей допускают лондонцы в первом тайме. 
    • 37'
      Стандарт на левом фланге заработали футболисты "Ньюкасла". Гордон навесил к дальней штанге на Жоэлинтона, который до мяча добрался, а вот пробить по воротам у него не получилось. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Досталось Тонали в предыдущем моменте. Итальянец не ожидал ошибки Поупа, поэтому мяч прилетел ему в лицо. Полежал на газоне футболист "Ньюкасла", а затем мужественно продолжил встречу. 
    • Угловой
      35'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Челси". Дьюсбери-Холл остро навесил в центр вратарской, а там мимо мяча махнул Поуп, однако игровой снаряд попал в Тонали и вылетел в поле. 
    • Опасный момент
      34'
      ШАНСИЩЕ! Мудрик с левого фланга отдал пас к ближнему углу вратарской на Жоау Фелиша. Португалец с убойной позиции пробил по воротам, но этот выстрел в подкате заблокировал Келли!
    • 33'
      Небольшое затишье наступило в нашем матче. Футболисты лондонской команды забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центре поля. Готовят свой ответ "аристократы". 
    • 32'
      Снова ошиблись на своей половине поля лондонцы. Тонали получил мяч перед штрафной и отдал передачу левее на Уиллока, который с отличной позиции пробил мимо дальнего угла. 
    • 31'
      Быстро разыграли стандарт на чужой половине поля "сороки". Гордон забросил мяч в правую часть штрафной на Исака, который неудачно прострелил в центр, и снаряд улетел за лицевую. 
    • Желтая карточка
      30'
      Бадьяшиль получает жёлтую карточку в составе "Челси". Крафт на высокой скорости рвался в быструю атаку, а защитник гостевого коллектива откровенно придержал его рукой. 
    • 29'
      Мощнейший отрезок провели футболисты "Ньюкасла" и сумели себе сделать довольно серьёзный задел. Посмотрим, как Энцо Мареска отреагирует на такое развитие событий. 
    • Гол в свои ворота
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! АВТОГОЛ ДИСАСИ! Исак получил мяч от Гордона на левом фланге, приблизился к штрафной и навесил в центр вратарской, откуда Уиллок без сопротивления пробил в правый нижний угол. Дисаси пытался вытащить снаряд с "ленточки", но только лишь добавил его в собственные ворота!
    • Опасный момент
      26'
      УФ! ПУШКА! Жоэлинтон завладел мячом на левом фланге и отдал пас в центр на Тонали, который с 25 метров плотно приложился по воротам, однако снаряд пролетел рядом с правым верхним углом!
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ИСАК! Вейга ошибся на своей половине поля и проиграл борьбу Тонали. Мяч от итальянца отскочил в центр штрафной, где остался один Исак, который с 12 метров без проблем пробил мимо Йоргенсена в цель!
    • Фол, нарушение
      24'
      Крафт проиграл борьбу Мудрику у штрафной "Челси", после чего нарушил правила против игрока гостевой команды. Много остановок в первой половине встречи, что негативно влияет на темп игры. 
    • Опасный момент
      23'
      ОПАСНО! Жоау Фелиш подхватил игровой снаряд на чужой половине поля, а затем по центру прорвался вперёд и с 20 метров пальнул немного выше намеченной цели!
    • 22'
      Холл классно разобрался на своей половине поля и по левому флангу выполнил сильный пас вперёд на Уиллока, вот только того своевременно сумел опередить Адарабиойо. 
    • Желтая карточка
      21'
      Лонгстафф получает жёлтую карточку в составе "Ньюкасла". Дьюсбери-Холл избавился от мяча на своей половине поля, после чего игрок домашней команды грубо влетел ему в ноги. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты поединка. Как и ожидалось, довольно равный футбол мы наблюдаем. Оба коллектива попеременно атакуют и пытаются придумать что-то интересное у ворот друг друга. 
    • 19'
      Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Челси". Энцо Фернандес выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, однако там внимательно на перехвате сыграл Крафт. 
    • Желтая карточка
      18'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Шёр наказан предупреждением в составе "Ньюкасла". Нкунку на правом фланге прокинул мяч на ход, а защитник домашней команды в подкате снёс его с ног. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Жоэлинтон получил игровой снаряд на своей половине поля и пытался выбраться вперёд, но его откровенно руками прихватил Дисаси. Кавана снова зафиксировал нарушение. 
    • 16'
      Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Команды довольно резво начали встречу и имели отличные моменты, дабы открыть счёт, однако сейчас мы наблюдаем много борьбы в центральной части поля. 
    • Угловой
      15'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ньюкасла". Гордон выполнил слишком сильный навес к дальней штанге, и Жоэлинтон дотянуться до этой передачи не сумел. 
    • 14'
      Перехватили хозяева мяч на чужой половине поля, после чего Жоэлинтон по левому флангу пролетел вперёд и пытался прострелить в центр штрафной, но эту попытку заблокировал Адарабиойо. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Кукурелья успел избавиться от мяча на своей половине поля, после чего в него довольно грубо врезался Уиллок. Рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток. 
    • 12'
      Напомню, что в минувшие выходные эти команды провели очный матч в рамках чемпионата. Лондонцы на своём поле одержали крайне непростую победу со счётом 2-1. 
    • Угловой
      11'
      Ещё один корнер на правом фланге заработали лондонцы. Дьюсбери-Холл перспективно навесил в центр штрафной, однако никто из партнёров на эту передачу не откликнулся. 
    • Угловой
      10'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Челси". Последовал короткий розыгрыш, после которого Дьюсбери-Холл навесил к ближнему краю вратарской, а там внимательно на перехвате сыграл Исак. 
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТИЩЕ! Мудрик с левого фланга прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда по воротам в одно касание пробил Вейга. Игровой снаряд попал в игрока "Ньюкасла" и пролетел рядом с правой штангой!
    • 8'
      Лонгстафф из глубины выполнил перспективный заброс на правый фланг атаки. Гордон на высокой скорости рвался к этой передаче, но его опередил Йоргенсен, выскочивший зе пределы штрафной. 
    • 7'
      На отличных скоростях в первые минуты матча действуют команды. Имею преимущество футболисты "Ньюкасла", а вот гости пока рассчитывают только на быстрые атаки. 
    • 6'
      Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Йоргенсен ошибся после навеса Гордона, однако голкипера успели подстраховать партнёры, выбившие мяч из штрафной "Челси". 
    • Штанга
      5'
      ШАНСИЩЕ! Исак с правого фланга прострелил к дальнему углу вратарской, откуда Жоэлинтон без сопротивления пробил в левую штангу! Шикарный шанс упустили "сороки"!
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! Нкунку протащил мяч вперёд и отдал пас в правую часть штрафной на Дьюсбери-Холла, который с отличной позиции пробил точно в руки голкиперу "Ньюкасла"!
    • 3'
      Активно пытаются провести первые минуты матча футболисты "Ньюкасла". Гордон сейчас здорово прессинговал Бадьяшиля и "заставил" защитника гостей выпустить мяч за боковую. 
    • 2'
      Футболисты "Ньюкасла" вышли на эту встречу в бело-чёрном комплекте формы, лондонцы играют в синей форме. Ворота Йоргенсена в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Бадьяшиль Бенуа получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Дисаси Аксель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 23'
      Тонали Сандро сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Исак Александр бьет в цель!
    • 19'
      Лонгстафф Шон получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Шёр Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 2:0 Челси

    Исход игры
    Ньюкасл
    15.8% (21)
    Ничья
    31.6% (42)
    Челси
    52.6% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    82.3% (93)
    Нет
    17.7% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    29.3% (39)
    1:1 Ничья
    27.1% (36)
    0:1 Челси
    6.8% (9)
    2:1 Ньюкасл
    6% (8)
    1:0 Ньюкасл
    5.3% (7)
    0:2 Челси
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    3:1 Ньюкасл
    1.5% (2)
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