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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Херраджи Абделатиф
Монако
0:0
Первый тайм: 21'
Анже
0'
17' Желтая карточка
Камара Ламин

Ход матча

17'
Камара Ламин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 127
Монако 94.5% (120)
X 3.1% (4)
Анже 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Анже
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маецки
Радослав
27
Дьятта
Крепен
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
12
Кайо
Энрике
11
Аклиуш
Магнес
15
Камара
Ламин
10
Головин
Александр
18
Минамино
Такуми
36
Эмболо
Брель
21
Иленикена
Джордж
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
24
Биумла
Эммануэль
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
93
Белькебла
Арис
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
Монако
4-4-2
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Анже

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

21 матч

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л2
2:2
Л2
1:2
Л2
1:2
К
4:3
Л2
1:3

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.82

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.7

Среднее время на гол

76
128

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
70

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 0.3
Бен-Сегир Элисс 2 0.2
Закария Денис 2 0.2
Камара Ламин 2 0.2
Керер Тило 2 0.2
Эмболо Брель 1 0.1
Минамино Такуми 1 0.1
Вандерсон V 1 0.1
Тезе Джордан 1 0.1
Аклиуш Магнес 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 3 (2) 0.3
Бамба Дьенг 2 0.2
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.2
Эль-Мелали Фарид 1 0.1
Аолу Жан-Эде 1 0.1
Ферхат Зинедин 1 0.1
Анин Флоран 0 0
Лефор Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 3 1
Вандерсон V 3 1
Тезе Джордан 1 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Синго Вилфред 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аолу Жан-Эде 2 0
Фофана Яхья 2 0
Белкдим Яссин 2 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 1
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аркус Карлан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Абделли Химад 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Анже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Монако
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
5
Монако
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Анже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
20%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
5
31%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2
Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3
Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2

Результаты матчей

Монако
Анже

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Монако
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 2 0 28 - 8 23
2.
Монако
 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 6 21
3.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Анже
 0:0 Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
16.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 0:0 Заявка 6 3 3 0 7 - 3 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
8.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 0:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Анже
 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Тулуза Кассерес Кристиан 4
Ренн Сейду Алиду 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    После штрафного удара мяч отскочил от газона прямо в руки Маецки Радослава, голкипер спокойно справился с ситуацией.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дьятта Крепен нарушил правила на Анине Флоране, он на соперника наскочил, желая сыграть в мяч.
  • 18'
    Долго вводили мяч в игру гости из аута, в защите "Монако" действует довольно уверенно.
  • Желтая карточка
    17'
    Камара Ламин получает жёлтую карточку, футболист пытался в мяч сыграть, но попал в итоге в соперника, мощно он столкнулся с ним.
  • 16'
    Смогли довести хозяева мяч в штрафную зону гостей, но от рикошета оппонента мяч угодил в руки  Фофана Яхья.
  • 15'
    "Монако" по сравнению с соперником не так быстро действует, хозяева действуют помедленнее.
  • 14'
    Эль-Мелали Фарид против двоих соперников на правом фланге играл, удалось ему сохранить мяч и перевести мяч на левый фланг. Довели гости мяч в штрафную зону,  Аллевина Джим ударил по воротам, пролетел игровой снаряд выше створа ворот.
  • 13'
    Не позволяет "Анже" выйти в атаку хозяевам, довольно хорошо контролирует мяч приезжая команда благодаря грамотным передачам.
  • 12'
    Кайо Энрике с углового удара подавал в штрафную зону, гости в этот раз оказались лучше и не позволили создать угрозу для своих владений.
  • 11'
    Аолу Жан-Эде мяч отразил темечком, соперник бил с штрафной линии. Понадобилось время футболисту для того, чтобы придти в себя.
  • 10'
    Прессингуют сейчас гости, не позволяют они хозяевам выйти спокойно из их же зоны, а в центре поля начиналась было борьба на мяч.
  • 9'
    Удаётся гостям начинать опасную атаку, но ошибки игроков в индивидуальных действиях к потерям приводят.
  • 8'
    Свечу дал Минамино Такуми своему партнёру в штрафную зону, однако полевые игроки "Анже" довольно быстро перекрыли пути подступа к игровому снаряду, гости мячом завладели.
  • 7'
    Аклиуш Магнес попытался выполнить прострельную передачу с левого фланга в центр штрафной, но слишком сильный удар получился, мяч улетел ближе к центру поля.
  • 6'
    Успокоилась немного игра, в основном в центре поля сейчас борьба идёт, пока не удаётся командам инициативой завледеть.
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    • 6'
      Убегали было гости в контратаку, но ошибка с передачей вперёд у них по итогу случилась, хозяева легко мяч перехватили.
    • 4'
      "Монако" постарался после углового провести быструю контратаку, в штрафную зону им удалось забежать, однако там полевые игроки "Анже" с ситуацией разобрались.
    • Угловой
      3'
      Угловой заработали игроки "Анже" после быстрого прорыва в зону соперника. Хозяева спокойно разобрались с ситуацией и выбросили мяч из своей зоны.
    • 2'
      Кайо Энрике постарался сыграть в штрафной зоне головой, заброс с правого фланга ему сделан. С соперником бразилец столкнулся, пришлось немного подождать, чтобы футболист пришёл в себя.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, игра началась! "Монако" сейчас команда находится в хорошей форме, занимая вторую строчку таблицы чемпионата. "Анже" пока что не может найти свою игру, команда занимает 16 место в таблице.
    • Первый тайм
    • 21'
      Монако пытается что-то создать.
    • 21'
      Монако пытается что-то создать.
    • 21'
      Биумла Эммануэль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Монако пытается что-то создать.
    • 21'
      Монако контролирует мяч.
    • 20'
      Монако контролирует мяч.
    • 20'
      Маецки Радослав из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Монако: 52%, Анже: 48%.
    • 19'
      Дьятта Крепен из команды Монако опасно и грубо сыграл. Анин Флоран пострадал.
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Анже пытается что-то создать.
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Эль-Мелали Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Камара Ламин из команды Монако получает желтую после опасной игры.
    • 17'
      Камара Ламин из команды Монако опасно и грубо сыграл. Эль-Мелали Фарид пострадал.
    • 17'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Монако контролирует мяч.
    • 16'
      Монако контролирует мяч.
    • 16'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Иленикена Джордж задерживает мяч рукой
    • 15'
      Монако пытается что-то создать.
    • 15'
      Монако пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Монако: 53%, Анже: 47%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 15'
      Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Аллевина Джим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Анже пытается что-то создать.
    • 13'
      Анже пытается что-то создать.
    • 13'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Биумла Эммануэль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Кайо Энрике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Контроль мяча: Монако: 50%, Анже: 50%.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Аолу Жан-Эде успешно блокирует удар.
    • 11'
      Головин Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Монако пытается что-то создать.
    • 10'
      Монако контролирует мяч.
    • 10'
      Монако контролирует мяч.
    • 10'
      Кайо Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Анже пытается что-то создать.
    • 10'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Анже пытается что-то создать.
    • 9'
      Анже пытается что-то создать.
    • 9'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Монако пытается что-то создать.
    • 8'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Монако пытается что-то создать.
    • 8'
      Аркус Карлан наказан за толчок Минамино Такуми
    • 7'
      Анже пытается что-то создать.
    • 7'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Монако пытается что-то создать.
    • 7'
      Монако контролирует мяч.
    • 7'
      Монако контролирует мяч.
    • 6'
      Анже начинает контратаку
    • 6'
      Биумла Эммануэль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Монако пытается что-то создать.
    • 6'
      Монако пытается что-то создать.
    • 6'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Контроль мяча: Монако: 30%, Анже: 70%.
    • 5'
      Монако пытается что-то создать.
    • 5'
      Ньяне Ибраима наказан за толчок Керер Тило
    • 4'
      Монако пытается что-то создать.
    • 4'
      Монако контролирует мяч.
    • 4'
      Анже контролирует мяч.
    • 4'
      Монако пытается что-то создать.
    • 4'
      Синго Вилфред из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Эль-Мелали Фарид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Анже пытается что-то создать.
    • 3'
      Анже пытается что-то создать.
    • 3'
      Анже контролирует мяч.
    • 3'
      Монако пытается что-то создать.
    • 2'
      Аллевина Джим наказан за толчок Кайо Энрике
    • 2'
      Анже пытается что-то создать.
    • 2'
      Анже контролирует мяч.
    • 1'
      Анже контролирует мяч.
    • 1'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Анже контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 52.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 0:0 Анже

    Исход игры
    Монако
    94.4% (119)
    Ничья
    3.2% (4)
    Анже
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    30.97% (35)
    Нет
    69.03% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    52.4% (66)
    2:1 Монако
    17.5% (22)
    3:1 Монако
    7.1% (9)
    3:0 Монако
    5.6% (7)
    1:0 Монако
    4% (5)
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