Эль-Мелали Фарид против двоих соперников на правом фланге играл, удалось ему сохранить мяч и перевести мяч на левый фланг. Довели гости мяч в штрафную зону, Аллевина Джим ударил по воротам, пролетел игровой снаряд выше створа ворот.

"Монако" по сравнению с соперником не так быстро действует, хозяева действуют помедленнее.

Смогли довести хозяева мяч в штрафную зону гостей, но от рикошета оппонента мяч угодил в руки Фофана Яхья.

Камара Ламин получает жёлтую карточку, футболист пытался в мяч сыграть, но попал в итоге в соперника, мощно он столкнулся с ним.

Долго вводили мяч в игру гости из аута, в защите "Монако" действует довольно уверенно.

Дьятта Крепен нарушил правила на Анине Флоране, он на соперника наскочил, желая сыграть в мяч.

После штрафного удара мяч отскочил от газона прямо в руки Маецки Радослава, голкипер спокойно справился с ситуацией.

13' Не позволяет "Анже" выйти в атаку хозяевам, довольно хорошо контролирует мяч приезжая команда благодаря грамотным передачам.

12' Кайо Энрике с углового удара подавал в штрафную зону, гости в этот раз оказались лучше и не позволили создать угрозу для своих владений.

11' Аолу Жан-Эде мяч отразил темечком, соперник бил с штрафной линии. Понадобилось время футболисту для того, чтобы придти в себя.

10' Прессингуют сейчас гости, не позволяют они хозяевам выйти спокойно из их же зоны, а в центре поля начиналась было борьба на мяч.

9' Удаётся гостям начинать опасную атаку, но ошибки игроков в индивидуальных действиях к потерям приводят.

8' Свечу дал Минамино Такуми своему партнёру в штрафную зону, однако полевые игроки "Анже" довольно быстро перекрыли пути подступа к игровому снаряду, гости мячом завладели.

7' Аклиуш Магнес попытался выполнить прострельную передачу с левого фланга в центр штрафной, но слишком сильный удар получился, мяч улетел ближе к центру поля.