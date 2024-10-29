Тур: 10. Стадион: Луи II. Главный судья: Херраджи Абделатиф
-
Главный тренер: Хюттер Ади
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Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монако
Анже
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
21 матч
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.82
Среднее время на гол
60
49
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.7
Среднее время на гол
76
128
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
70
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|3
|0.33
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.22
|Закария Денис
|2
|0.22
|Камара Ламин
|2
|0.22
|Керер Тило
|2
|0.22
|Эмболо Брель
|1
|0.11
|Минамино Такуми
|1
|0.11
|Вандерсон V
|1
|0.11
|Тезе Джордан
|1
|0.11
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|3 (2)
|0.33
|Бамба Дьенг
|2
|0.22
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.22
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0.11
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.11
|Ферхат Зинедин
|1
|0.11
|Анин Флоран
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|3
|1
|Вандерсон V
|3
|1
|Тезе Джордан
|1
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Белкдим Яссин
|2
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|1
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Абделли Химад
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Анже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Монако
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
7
5
Монако
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Анже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
20%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
5
31%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2
Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3
Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2
Результаты матчей
Монако
Анже
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Монако
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|28 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 17
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Камара Ламин
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|4
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
Прогнозы на матч Монако - Анже
Исход игры
Монако
94.6% (53)
Ничья
3.6% (2)
Анже
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (21)
Меньше
61.11% (33)
Обе команды забьют
Да
38.89% (21)
Нет
61.11% (33)
Популярный счёт
2:0 Монако
55.4% (31)
2:1 Монако
17.9% (10)
3:1 Монако
14.3% (8)
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