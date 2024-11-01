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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лилль
1:0
Второй тайм: 50'
Лион
0'
1:0
17' Гол
Дэвид Джонатан
27' Желтая карточка
Bruno Genesio
30' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
43' Желтая карточка
Жегрова Эдон

Ход матча

17'
Дэвид Джонатан
1:0
27'
Bruno Genesio
 
30'
 
Чалета-Цар Дуе
43'
Жегрова Эдон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 264 Количество передач 215
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 122
Лилль 59.8% (73)
X 27.9% (34)
Лион 12.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
2
Манди
Аисса
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
17
Мукау
Нгалайель
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
Лилль
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Лион

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 7 побед

38 матчей

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
55.3%
18.4%
10 побед 21 ничья 7 побед

История матчей

Л1
3:4
К
2:1
Л1
0:2
Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.35

Среднее время на гол

55
66

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.28

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

56
50

Голов в среднем за матч

1.47
1.32

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (2) 0.7
Жегрова Эдон 3 0.3
Байо Мохамед 2 0.2
Гомес Анхель 1 0.1
Мёнье Тома 1 0.1
Баккер Митчел 1 0.1
Диаките Бафоде 1 0.1
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Фернандес-Пардо Матиас 0 0
Буадди Айюб 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 2 0.2
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.2
Орбан Гифт 2 0.2
Бенрахма Саид 1 0.1
Ляказетт Александр 1 0.1
Толиссо Корентен 1 0.1
Шерки Райан 1 0.1
Тальяфико Николас 1 0.1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.1
Чалета-Цар Дуе 1 0.1
Абнер 1 0.1
Мата Клинтон 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Рибейро Алешандро 3 0
Мёнье Тома 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Манди Аисса 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Bruno Genesio 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 4 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
0
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
7
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
4
57%
1
11%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
7
47%
3
21%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1
Лион
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0
Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Лилль
Лион

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
4
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
6
3
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 2 0 28 - 8 23
2.
Лилль
 1:0 Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
7.
Лион
 0:1 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
16.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Лилль
 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лион
 0:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Лион Чалета-Цар Дуе 4
Тулуза Кассерес Кристиан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Контроль мяча: Лилль: 55%, Лион: 45%.
  • 50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сахрауи Осам получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 49'
    Сахрауи Осам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Мёнье Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 48'
    Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Лилль 59.8% (73)
    X 27.9% (34)
    Лион 12.3% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Лион
    3.80
    3.70
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион

    Исход игры
    Лилль
    59.8% (73)
    Ничья
    27.9% (34)
    Лион
    12.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    35.2% (43)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    1:0 Лилль
    12.3% (15)
    1:2 Лион
    8.2% (10)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Лилль
    3.3% (4)
    0:2 Лион
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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