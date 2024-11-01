Тур: 10. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Брисар Жером
0'
1:0
17' ГолДэвид Джонатан
27' Желтая карточкаBruno Genesio
30' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
43' Желтая карточкаЖегрова Эдон
Ход матча
17'
1:0
27'
30'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
264 Количество передач 215
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
23
Жегрова
Эдон
11
Сахрауи
Осам
23
Перри
Лукас
19
Ньякат
Мусса
18
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
33 Лашааб ЮнесНападающий
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
27 Омари ВармедЗащитник
-
16 АбнерЗащитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Лион
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 7 побед
38 матчей
36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
55.3%
18.4%
10 побед 21 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.35
Среднее время на гол
55
66
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.28
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
56
50
Голов в среднем за матч
1.47
1.32
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
61
68
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|7 (2)
|0.7
|Жегрова Эдон
|3
|0.3
|Байо Мохамед
|2
|0.2
|Гомес Анхель
|1
|0.1
|Мёнье Тома
|1
|0.1
|Баккер Митчел
|1
|0.1
|Диаките Бафоде
|1
|0.1
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|2
|0.2
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.2
|Орбан Гифт
|2
|0.2
|Бенрахма Саид
|1
|0.1
|Ляказетт Александр
|1
|0.1
|Толиссо Корентен
|1
|0.1
|Шерки Райан
|1
|0.1
|Тальяфико Николас
|1
|0.1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.1
|Абнер
|1
|0.1
|Мата Клинтон
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Рибейро Алешандро
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Мукау Нгалайель
|2
|0
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
0
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
7
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
4
57%
1
11%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
7
47%
3
21%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1
Лион
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0
Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Лилль
Лион
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
4
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Лилль
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
63
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|28 - 8
|23
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|7.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 17
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|4
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион
Исход игры
Лилль
59.8% (73)
Ничья
27.9% (34)
Лион
12.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.2% (43)
1:1 Ничья
21.3% (26)
1:0 Лилль
12.3% (15)
1:2 Лион
8.2% (10)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:0 Лилль
3.3% (4)
0:2 Лион
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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