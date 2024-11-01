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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лилль
1:1
Конец матча
Лион
0'
1:0
17' Гол
Дэвид Джонатан
27' Желтая карточка
Bruno Genesio
30' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
43' Желтая карточка
Жегрова Эдон
57' Желтая карточка
Мукау Нгалайель
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Мэйтленд-Найлс Эйнсли
1:1
90' Гол
Фофана Малик
90' Желтая карточка
Андре Бенжамин
90'+9

Ход матча

17'
Дэвид Джонатан
1:0
27'
Bruno Genesio
 
30'
 
Чалета-Цар Дуе
43'
Жегрова Эдон
 
57'
Мукау Нгалайель
 
70'
Фернандес-Пардо Матиас
Сахрауи Осам
 
70'
Буадди Айюб
Гомес Анхель
 
75'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
77'
 
Бенрахма Саид
Верету Жордан
81'
Байо Мохамед
Мукау Нгалайель
 
81'
Баккер Митчел
Жегрова Эдон
 
85'
 
Микаутадзе Жорж
Ляказетт Александр
85'
Туре Усман
Мёнье Тома
 
90'
1:1
Фофана Малик
(Мэйтленд-Найлс Эйнсли)
90'
Андре Бенжамин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 400 Количество передач 444
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 122
Лилль 59.8% (73)
X 27.9% (34)
Лион 12.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
2
Манди
Аисса
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
17
Мукау
Нгалайель
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
Лилль
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Лион

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 7 побед

38 матчей

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
55.3%
18.4%
10 побед 21 ничья 7 побед

История матчей

Л1
3:4
К
2:1
Л1
0:2
Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.35

Среднее время на гол

55
66

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.28

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

56
50

Голов в среднем за матч

1.47
1.32

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (2) 0.7
Жегрова Эдон 3 0.3
Байо Мохамед 2 0.2
Гомес Анхель 1 0.1
Мёнье Тома 1 0.1
Баккер Митчел 1 0.1
Диаките Бафоде 1 0.1
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Фернандес-Пардо Матиас 0 0
Буадди Айюб 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 3 0.3
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.2
Орбан Гифт 2 0.2
Бенрахма Саид 1 0.1
Ляказетт Александр 1 0.1
Толиссо Корентен 1 0.1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.1
Шерки Райан 1 0.1
Тальяфико Николас 1 0.1
Чалета-Цар Дуе 1 0.1
Абнер 1 0.1
Мата Клинтон 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Рибейро Алешандро 3 0
Мукау Нгалайель 3 0
Мёнье Тома 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Манди Аисса 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Bruno Genesio 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 4 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
1
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
7
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Лион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
4
67%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
4
57%
1
11%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
7
44%
4
27%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1
Лион
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0
Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Лилль
Лион

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 2 0 28 - 8 23
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
16.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
8.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
9.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Лилль Андре Бенжамин 4
Лион Чалета-Цар Дуе 4
Весь список
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    Прогнозы 122
    Лилль 59.8% (73)
    X 27.9% (34)
    Лион 12.3% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:1 Лион

    Исход игры
    Лилль
    59.8% (73)
    Ничья
    27.9% (34)
    Лион
    12.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    35.2% (43)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    1:0 Лилль
    12.3% (15)
    1:2 Лион
    8.2% (10)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Лилль
    3.3% (4)
    0:2 Лион
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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