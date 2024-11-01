Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Баккер Митчел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Лилль

86' Мэйтленд-Найлс Эйнсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Фофана Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Мёнье Тома получил легкую травму, и его заменил Ousmane Toure.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Мёнье Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Мёнье Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Фернандес-Пардо Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

79' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лион отменен из-за положения "вне игры".

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лион

75' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Тальяфико Николас нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

74' Толиссо Корентен нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

73' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Толиссо Корентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Толиссо Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Шерки Райан и попал в перекладину!

70' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

67' Фофана Малик из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Матч возобновлен

64' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Гудмундссон Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Лилль

59' Мэйтленд-Найлс Эйнсли не смог попасть в створ ударом издали

59' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Судья подбегает и показывает Мукау Нгалайель из команды Лилль отложенную желтую карточку за фол.

56' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Лилль

54' Верету Жордан не смог попасть в створ ударом издали

53' Удар от ворот произведет Лилль

53' Ляказетт Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Удар от ворот произведет Лилль

50' Удар от ворот произведет Лион

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Сахрауи Осам получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Сахрауи Осам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Мёнье Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.