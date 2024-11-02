Сместился с фланга в центр Дембеле и из пределов штрафной закрутил в дальнюю девятку. Рикошетом от штанги мяч полетел за пределы поля.

Пауза в матче, на ровном месте присел на газон Сотока, держась за ногу. Без помощи медиков ему не обойтись.

Проникающий пас Руис исполнял в штрафную на ход Хакими, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Дансо.

С угла поля навесил Дембеле на линию вратарской, но на выходе Самба смог отбить мяч кулаком в сторону.

Вынужденная замена в составе "Ланса" произошла. Вместо травмированного Сотока на поле появился

Зарури пробивал с дальней дистанции после скидки от Нзола, но мяч полетел намного выше перекладины.

Мягко забросил Томассон в штрафную с центра поля. Здесь Нзола проиграл борьбу за мяч Маркиньосу и не смог пробить.

Диагональ исполнял с центра поля Витинья на ход Дембеле в штрафную, но тот проиграл борьбу за мяч Дансо.

Ушел от соперника по флангу Чавес и отдал в центр на Сотоку, но тому добраться до мяча Пачо не позволил.

Отдавал Сотока пас в штрафную, куда Нзола врывался на скорости, его опередил Пачо и вынес мяч головой на угловой.

С угла поля Мачадо навесил на ближнюю штангу, но вышел из ворот Сафонов и забрал мяч в свои руки.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Нзола и сбросил на Сотока, но этот пас перехватил Маркиньос.

Протащил мяч по флангу Хакими и прострелил в центр на Асенсио, но выстрел последнего заблокировали защитники.

С угла поля навесил Дембеле на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч подальше от ворот Чавес.

Руис отличным пасом нашел в штрафной Асенсио, который пробил в касание, но Самба в падении отбил мяч ногой в сторону.

9' Снова Сотока налетел на Мендеша в центре поля в верховой борьбе. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

8' Пробивал по воротам Томассон после скидки от Нзола, но мяч полетел немного выше перекладины.

7' В центре поля получил по ногам Асенсио в борьбе против Мачадо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

6' Отдавал тонкий пас в штрафную Зарури на ход Сотоке, но в последний момент Мендеш перехватил снаряд.

5' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Усман Дембеле! Удалось открыть счёт в матче парижанам. Убежал в контратаку на скорости по флангу Баркола и прострелил на дальнюю штангу, где без сопротивления отправил снаряд в сетку Дембеле.

4' Мог убегать на ворота соперника Нзола после заброса от Сотоки, но оказался он в положении "вне игры".

3' Протащил мяч к штрафной соперника Асенсио и отдал поперек на Барколя, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-красный комплект формы.