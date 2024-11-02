Тур: 10. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
87
Невеш
Жоау
17
Витинья
II
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
21
Зарури
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильянЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Зарури АнассПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Пуйи ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСЖ
Ланс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
128
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
85
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|8
|0.8
|Дембеле Усман
|5
|0.5
|Кан-Ин Ли
|4
|0.4
|Асенсио Марко
|2
|0.2
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.2
|Невеш Жоау
|1
|0.1
|Хакими Ашраф
|1
|0.1
|Мендеш Нуну
|1
|0.1
|Руис Фабиан
|1
|0.1
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.1
|Маюлу Сенни
|1
|0.1
|Витинья II
|1 (1)
|0.1
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Пачо Вильян
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|2
|0.2
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.2
|Диуф Энди
|1
|0.1
|Саид Уэсли
|1
|0.1
|Чавес Джоаннер
|1
|0.1
|Ласкари Реми Лебо
|1
|0.1
|Томассон Адриен
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|3
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нзола М'Бала
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Ласкари Реми Лебо
|3
|0
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Томассон Адриен
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
|Пуйи Том
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ланс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
1
ПСЖ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
27
8
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
11%
1
13%
1-15
3
11%
3
38%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
3
38%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1
Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
Ланс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1
Результаты матчей
ПСЖ
Ланс
Точный счет
3:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
72
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|0:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 17
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|4
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Ланс
Исход игры
ПСЖ
94.1% (112)
Ничья
4.2% (5)
Ланс
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
47.75% (53)
Нет
52.25% (58)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
32.8% (39)
2:1 ПСЖ
26.1% (31)
3:1 ПСЖ
15.1% (18)
3:0 ПСЖ
9.2% (11)
1:0 ПСЖ
5.9% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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