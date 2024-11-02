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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
ПСЖ
1:0
Первый тайм: 22'
Ланс
0'
1:0
4' Гол
Дембеле Усман

Ход матча

4'
Дембеле Усман
(Баркола Бредли)
1:0
20'
 
Оджедиран Хамзат
Сотока Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 115
ПСЖ 93.9% (108)
X 4.3% (5)
Ланс 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
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39
Сафонов
Матвей
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
87
Невеш
Жоау
17
Витинья
II
8
Руис
Фабиан
10
Дембеле
Усман
11
Асенсио
Марко
29
Баркола
Бредли
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
13
Чавес
Джоаннер
3
Мачадо
Дейвер
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
7
Сотока
Флориан
21
Зарури
Анасс
8
Нзола
М'Бала
ПСЖ
4-3-3
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

ПСЖ
Ланс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 8 0.8
Дембеле Усман 5 0.5
Кан-Ин Ли 4 0.4
Асенсио Марко 2 0.2
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.2
Невеш Жоау 1 0.1
Хакими Ашраф 1 0.1
Мендеш Нуну 1 0.1
Руис Фабиан 1 0.1
Заир-Эмери Уоррен 1 0.1
Маюлу Сенни 1 0.1
Витинья II 1 (1) 0.1
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 0.2
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.2
Диуф Энди 1 0.1
Саид Уэсли 1 0.1
Чавес Джоаннер 1 0.1
Ласкари Реми Лебо 1 0.1
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 3 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзола М'Бала 3 0
Медина Факундо 3 0
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Гради Жонатан 2 0
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Томассон Адриен 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ланс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
1
ПСЖ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

27
8
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
11%
1
13%
1-15
3
11%
3
38%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1
Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
Ланс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1

Результаты матчей

ПСЖ
Ланс

Точный счет

3:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
7
2
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 0:1 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
16.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
8.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
9.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Ланс
 0:1 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Лилль Андре Бенжамин 4
Лион Чалета-Цар Дуе 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Мягко забросил Томассон в штрафную с центра поля. Здесь Нзола проиграл борьбу за мяч Маркиньосу и не смог пробить. 
  • 23'
    Зарури пробивал с дальней дистанции после скидки от Нзола, но мяч полетел намного выше перекладины. 
  • Замена
    22'
    Вынужденная замена в составе "Ланса" произошла. Вместо травмированного Сотока на поле появился 
  • 21'
    С угла поля навесил Дембеле на линию вратарской, но на выходе Самба смог отбить мяч кулаком в сторону.
  • 20'
    Проникающий пас Руис исполнял в штрафную на ход Хакими, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Дансо.
  • 19'
    Пауза в матче, на ровном месте присел на газон Сотока, держась за ногу. Без помощи медиков ему не обойтись.
  • Штанга
    18'
    Сместился с фланга в центр Дембеле и из пределов штрафной закрутил в дальнюю девятку. Рикошетом от штанги мяч полетел за пределы поля.
  • 17'
    Руис отличным пасом нашел в штрафной Асенсио, который пробил в касание, но Самба в падении отбил мяч ногой в сторону.
  • 16'
    С угла поля навесил Дембеле на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч подальше от ворот Чавес.
  • 15'
    Протащил мяч по флангу Хакими и прострелил в центр на Асенсио, но выстрел последнего заблокировали защитники. 
  • 14'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Нзола и сбросил на Сотока, но этот пас перехватил Маркиньос.
  • 13'
    С угла поля Мачадо навесил на ближнюю штангу, но вышел из ворот Сафонов и забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    12'
    Отдавал Сотока пас в штрафную, куда Нзола врывался на скорости, его опередил Пачо и вынес мяч головой на угловой.
  • 11'
    Ушел от соперника по флангу Чавес и отдал в центр на Сотоку, но тому добраться до мяча Пачо не позволил.
  • 10'
    Диагональ исполнял с центра поля Витинья на ход Дембеле в штрафную, но тот проиграл борьбу за мяч Дансо.
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    • 9'
      Снова Сотока налетел на Мендеша в центре поля в верховой борьбе. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 8'
      Пробивал по воротам Томассон после скидки от Нзола, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 7'
      В центре поля получил по ногам Асенсио в борьбе против Мачадо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 6'
      Отдавал тонкий пас в штрафную Зарури на ход Сотоке, но в последний момент Мендеш перехватил снаряд.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Усман Дембеле! Удалось открыть счёт в матче парижанам. Убежал в контратаку на скорости по флангу Баркола и прострелил на дальнюю штангу, где без сопротивления отправил снаряд в сетку Дембеле.
    • Офсайд
      4'
      Мог убегать на ворота соперника Нзола после заброса от Сотоки, но оказался он в положении "вне игры".
    • 3'
      Протащил мяч к штрафной соперника Асенсио и отдал поперек на Барколя, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В поединке десятого тура французской Лиги 1 нас ждет противостояние между "ПСЖ" и "Лансом". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится ничьей.
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    • Первый тайм
    • 22'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 22'
      Анасс Зарури пробует нанести удар издали, но Матвей Сафонов держит все под контролем
    • 22'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 22'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Шанс! Невеш Жоау из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
    • 21'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ подал угловой справа.
    • 20'
      Сотока Флориан получил травму и заменен. Оджедиран Хамзат выходит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 76%, Ланс: 24%.
    • 19'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 19'
      Сотока Флориан возвращается на поле.
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 17'
      Сотока Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 16'
      Близко! Дембеле Усман нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 73%, Ланс: 27%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Руис Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 14'
      Дембеле Усман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 14'
      Асенсио Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 13'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 12'
      Сафонов Матвей взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Анасс Зарури навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Пачо Вильян из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Ланс контролирует мяч.
    • 11'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 10'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 10'
      Невеш Жоау из команды ПСЖ в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 58%, Ланс: 42%.
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 8'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 8'
      Мендеш Нуну успешно блокирует удар.
    • 8'
      Чавес Джоаннер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Невеш Жоау
    • 6'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 5'
      Томассон Адриен из команды Ланс в офсайде
    • 5'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 59%, Ланс: 41%.
    • 5'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 5'
      Дембеле Усман удалось забить из легкой позиции.
    • 4'
      Баркола Бредли сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О О Л - Дембеле Усман из команды ПСЖ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Дембеле Усман легко с этим справился!
    • 4'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Нзола М'Бала из команды Ланс в офсайде
    • 2'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 2'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 2'
      Анасс Зарури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Ланс

    Исход игры
    ПСЖ
    94.1% (112)
    Ничья
    4.2% (5)
    Ланс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    32.8% (39)
    2:1 ПСЖ
    26.1% (31)
    3:1 ПСЖ
    15.1% (18)
    3:0 ПСЖ
    9.2% (11)
    1:0 ПСЖ
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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