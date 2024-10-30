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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
ПСЖ
 
Позже
Ланс
Прогнозы 49
ПСЖ 95.9% (47)
X 2% (1)
Ланс 2% (1)
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Ланс

История личных встреч

ПСЖ
Ланс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 8 0.89
Дембеле Усман 4 0.44
Кан-Ин Ли 4 0.44
Асенсио Марко 2 0.22
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.22
Невеш Жоау 1 0.11
Хакими Ашраф 1 0.11
Мендеш Нуну 1 0.11
Руис Фабиан 1 0.11
Заир-Эмери Уоррен 1 0.11
Маюлу Сенни 1 0.11
Витинья II 1 (1) 0.11
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 0.22
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.22
Диуф Энди 1 0.11
Саид Уэсли 1 0.11
Чавес Джоаннер 1 0.11
Ласкари Реми Лебо 1 0.11
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 3 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзола М'Бала 3 0
Медина Факундо 3 0
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Гради Жонатан 2 0
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Томассон Адриен 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ланс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
1
ПСЖ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

27
8
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
11%
1
13%
1-15
3
11%
3
38%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1
Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
Ланс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1

Результаты матчей

ПСЖ
Ланс

Точный счет

3:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
7
2
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 2 0 28 - 8 23
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
16.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
8.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Камара Ламин 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Тулуза Кассерес Кристиан 4
Ренн Сейду Алиду 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 6 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

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    • Прогнозы 49
    ПСЖ 95.9% (47)
    X 2% (1)
    Ланс 2% (1)
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ланс

    Исход игры
    ПСЖ
    96% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Ланс
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    55.32% (26)
    Нет
    44.68% (21)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    28% (14)
    2:0 ПСЖ
    28% (14)
    3:1 ПСЖ
    20% (10)
    3:0 ПСЖ
    12% (6)
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