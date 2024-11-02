Тур: 10. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
36' Undefined phrase: football_event_Шо Мохамед-Али
0:1
42' ГолГессан Эванн
74' Желтая карточкаДанте Бонфим
Ход матча
36'
42'
0:1
74'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
246 Количество передач 226
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
14
Бальде
Мама
2
Абди
Али
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Абди АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Ницца
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.12
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (3)
|0.3
|Бальде Мама
|2
|0.2
|Февр Ромен
|2 (1)
|0.2
|Ажорк Людовик
|2
|0.2
|Камара Махди
|2
|0.2
|Салах Ибрагим
|1
|0.1
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.1
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Сима Абдалла
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|6
|0.6
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.2
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.2
|Абди Али
|1
|0.1
|Клосс Жонатан
|1
|0.1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.1
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.1
|Диоп Софьян
|1
|0.1
|Будауи Хишем
|1
|0.1
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.1
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.1
|Бога Жереми
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|1
|Амави Жордан
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Н'Диайе Ньякат
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Шо Мохамед-Али
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Результаты матчей
Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
11
Брест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ницца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
4
11
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
21%
2
12%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0
Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3
Ницца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1
Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0
Результаты матчей
Брест
Ницца
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
8
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брест
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
36
18
27
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|5.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 17
|13
|10.
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|4
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 0:1 Ницца
Исход игры
Брест
35.3% (41)
Ничья
51.7% (60)
Ницца
12.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
30.36% (34)
Меньше
69.64% (78)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (55)
2:1 Брест
19.8% (23)
1:0 Брест
11.2% (13)
1:2 Ницца
5.2% (6)
2:0 Брест
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Ницца
2.6% (3)
0:1 Ницца
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!