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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Брест
0:1
Конец матча
Ницца
0'
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Шо Мохамед-Али
0:1
42' Гол
Гессан Эванн
74' Желтая карточка
Данте Бонфим
84' Желтая карточка
Абдель Монем Мохамед
90'+5

Ход матча

36'
 
Шо Мохамед-Али
42'
0:1
Гессан Эванн
(Абди Али)
62'
 
Лаборд Гаэтан
Бога Жереми
68'
Думбия Камори
Маньетти Уго
 
69'
Салах Ибрагим
Бальде Мама
 
74'
 
Данте Бонфим
76'
 
Н'Домбеле Тангай
Ндайишимийе Юссуф
76'
 
Менди Антуан
Клосс Жонатан
76'
 
Диоп Софьян
Шо Мохамед-Али
79'
Февр Ромен
Дель Кастильо Ромен
 
79'
Мартен Жонас
Камара Махди
 
84'
 
Абдель Монем Мохамед
88'
Айдара Массадио
Амави Жордан
 
90'
 
Мукоко Юссуфа
Гессан Эванн

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 580 Количество передач 343
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 116
Брест 35.3% (41)
X 51.7% (60)
Ницца 12.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
25
Ле
Кардинал
Жюльен
44
Кулибали
Сумайла
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
14
Бальде
Мама
1
Булка
Марцин
5
Абдель
Монем
Мохамед
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
2
Абди
Али
8
Росарио
Пабло
55
Ндайишимийе
Юссуф
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
25
Шо
Мохамед-Али
Брест
4-3-3
Ницца
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Ницца

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.12
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (3) 0.3
Бальде Мама 2 0.2
Февр Ромен 2 (1) 0.2
Ажорк Людовик 2 0.2
Камара Махди 2 0.2
Салах Ибрагим 1 0.1
Лала Кенни 1 (1) 0.1
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 6 0.6
Мукоко Юссуфа 2 0.2
Шо Мохамед-Али 2 0.2
Абди Али 1 0.1
Клосс Жонатан 1 0.1
Лаборд Гаэтан 1 0.1
Н'Домбеле Тангай 1 0.1
Диоп Софьян 1 0.1
Будауи Хишем 1 0.1
Ндайишимийе Юссуф 1 0.1
Росарио Пабло 1 (1) 0.1
Бога Жереми 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 1
Амави Жордан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Эрик Рой 0 1
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 4 0
Бомбито Мойзе 1 1
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Абдель Монем Мохамед 2 0
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Шо Мохамед-Али 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0

Результаты матчей

Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
11
Брест
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ницца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

4
11
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
21%
2
11%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
1
10%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0
Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3
Ницца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1
Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0

Результаты матчей

Брест
Ницца

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
8
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брест
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
2
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
10.
Страсбург
 0:1 Заявка 10 3 4 3 19 - 18 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Сент-Этьен
 1:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 24 10
15.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Сент-Этьен
 1:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 1:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Лилль Андре Бенжамин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 88'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Брест пытается что-то создать.
    • 87'
      Булка Марцин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Брест пытается что-то создать.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 86'
      Брест пытается что-то создать.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 85'
      Гессан Эванн не смог попасть в створ ударом издали
    • 85'
      Абди Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Ницца начинает контратаку
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Ницца: 48%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Шанс! Бомбито Мойзе из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 46'
      Шо Мохамед-Али из команды Ницца подал угловой слева.
    • 45'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Ницца: 48%.
    • 44'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 43'
      Бога Жереми сделал ключевой пас для гола!
    • 42'
      Абди Али сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Гессан Эванн забивает с правой ноги!
    • 41'
      Абди Али из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Брест поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
    • 41'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 41'
      Абди Али не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Ницца: 47%.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Ажорк Людовик выиграл воздушное противоборство у Юссуф Ндайшимие.
    • 38'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ницца отменен из-за положения "вне игры".
    • 37'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца.
    • 36'
      Г О О О О О Л! Ницца забивает! Шо Мохамед-Али отличился.
    • 36'
      Абди Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Абди Али из команды Ницца в офсайде
    • 36'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Абди Али сделал результативную передачу.
    • 36'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Ницца: 47%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Бомбито Мойзе
    • 34'
      Шо Мохамед-Али из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Julien Le Cardinal.
    • 34'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 32'
      Амави Жордан успешно блокирует удар.
    • 32'
      Клосс Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 31'
      Ажорк Людовик нанес удар головой, но Марцин Булка спокойно отбил мяч.
    • 31'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 30'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Ницца: 48%.
    • 29'
      Ажорк Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Julien Le Cardinal из команды Брест поставил подножку. Пострадал Шо Мохамед-Али
    • 28'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 28'
      Шо Мохамед-Али из команды Ницца в офсайде
    • 28'
      Ницца контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 27'
      Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Бомбито Мойзе из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Ницца: 47%.
    • 24'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 22'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Ницца контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 21'
      Абди Али не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 59%, Ницца: 41%.
    • 20'
      Юссуф Ндайшимие не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Бога Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Шо Мохамед-Али нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Бога Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Шо Мохамед-Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 16'
      Бога Жереми из команды Ницца в офсайде
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 60%, Ницца: 40%.
    • 14'
      Шо Мохамед-Али из команды Ницца в офсайде
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 13'
      Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 12'
      Абдель Монем Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 11'
      Амави Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 60%, Ницца: 40%.
    • 9'
      Брест контролирует мяч.
    • 9'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Абдель Монем Мохамед из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Брест пытается что-то создать.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Бомбито Мойзе из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 8'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Кулибали Сумайла из команды Брест опасно и грубо сыграл. Шо Мохамед-Али пострадал.
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Бальде Мама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 58%, Ницца: 42%.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 4'
      Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 4'
      Шо Мохамед-Али из команды Ницца подал угловой справа.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 3'
      Камара Махди из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 2'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Бомбито Мойзе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 1'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Брест 35.3% (41)
    X 51.7% (60)
    Ницца 12.9% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:1 Ницца

    Исход игры
    Брест
    35.3% (41)
    Ничья
    51.7% (60)
    Ницца
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    79.46% (89)
    Нет
    20.54% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (55)
    2:1 Брест
    19.8% (23)
    1:0 Брест
    11.2% (13)
    1:2 Ницца
    5.2% (6)
    2:0 Брест
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Ницца
    2.6% (3)
    0:1 Ницца
    1.7% (2)
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