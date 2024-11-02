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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Сент-Этьен
2:0
Конец матча
Страсбург
0'
26' Желтая карточка
Сарр Мамаду-Наби
40' Желтая карточка
Петро Лео
47' Желтая карточка
Мутон Луи
1:0
51' Гол
Наде Микаэль
2:0
78' Гол
Сиссоко Ибраим
90'+6

Ход матча

26'
 
Сарр Мамаду-Наби
40'
Петро Лео
 
47'
Мутон Луи
 
51'
Наде Микаэль
(Стассин Лукас)
1:0
56'
Стассин Лукас
Боакье Агустен
 
56'
Кафаро Матьё
Сиссоко Ибраим
 
62'
Аппиа Деннис
Масон Иван
 
66'
 
Лемарешаль Феликс
Сарр Мамаду-Наби
72'
Муэффек Аймен
Мутон Луи
 
78'
Сиссоко Ибраим
2:0
80'
 
Уаттара Абдул
Нанаси Себастьян
80'
 
Лукович Милош
Баква Дилан
90'
 
Уайли Калеб
Морейра Диегу

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 387 Количество передач 727
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 117
Сент-Этьен 28.2% (33)
X 33.3% (39)
Страсбург 38.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
27
Масон
Иван
21
Батубинсика
Дилан
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
4
Эква
Пьер
20
Боакье
Агустен
14
Мутон
Луи
6
Бушуари
Беньямин
22
Давиташвили
Зурико
32
Стассин
Лукас
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
23
Сарр
Мамаду-Наби
26
Баква
Дилан
7
Морейра
Диегу
8
Сантос
Андрей
29
Дукуре
Исмаэль
19
Диарра
Хабиб
14
Мара
Секу
15
Нанаси
Себастьян
Сент-Этьен
4-1-4-1
Страсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Этьен
Страсбург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
5:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
99

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.5
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.3
Кафаро Матьё 1 0.1
Наде Микаэль 1 0.1
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Андрей 5 0.5
Нанаси Себастьян 3 0.3
Эмега Эмануэль 3 0.3
Диарра Хабиб 2 (1) 0.2
Баква Дилан 1 0.1
Морейра Диегу 1 0.1
Мара Секу 1 0.1
Абакар Силла 1 0.1
Дионг Дауда 1 0.1
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 0
Ларсонне Готье 2 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Боакье Агустен 1 0
Мутон Луи 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Дуэ Гела 3 0
Соу Саиду 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Сантос Андрей 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
9
Сент-Этьен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

2
9
Сент-Этьен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Страсбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

2
18

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
5
36%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

18
6
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
22%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
2
33%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
36%
7
39%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Пропущено

23
20
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0
Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3

Результаты матчей

Сент-Этьен
Страсбург

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
10.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Лилль Андре Бенжамин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Сантос Андрей не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Эква Пьер из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Диарра Хабиб возвращается на поле.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Диарра Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Тактическая замена. Морейра Диегу уходит с поля и его заменяет Уайли Калеб
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Сент-Этьен 28.2% (33)
    X 33.3% (39)
    Страсбург 38.5% (45)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Страсбург

    Исход игры
    Сент-Этьен
    28.2% (33)
    Ничья
    33.3% (39)
    Страсбург
    38.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (92)
    Нет
    17.86% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (35)
    1:2 Страсбург
    24.8% (29)
    2:1 Сент-Этьен
    17.1% (20)
    1:0 Сент-Этьен
    6.8% (8)
    0:2 Страсбург
    3.4% (4)
    0:1 Страсбург
    3.4% (4)
    2:0 Сент-Этьен
    2.6% (3)
    1:3 Страсбург
    2.6% (3)
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