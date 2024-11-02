Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

87' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

83' Удар от ворот произведет Страсбург

83' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

82' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Команда Сент-Этьен забила решающий гол в последние минуты игры!

78' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Баква Дилан получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

74' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

72' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Нанаси Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Нанаси Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Морейра Диегу из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Страсбург

59' Кафаро Матьё оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Страсбург

57' Оооо... вот это был удар! Сиссоко Ибраим II должен был забить с этой позиции.

57' Сиссоко Ибраим II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Кафаро Матьё создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Микаэль Наде удалось забить из легкой позиции.

52' Стассин Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Команда Сент-Этьен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

51' Г О О О О О Л - Микаэль Наде из команды Сент-Этьен легко посылает мяч в пустые ворота левой! Микаэль Наде легко с этим справился!

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Мутон Луи получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Сент-Этьен