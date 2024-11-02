Тур: 10. Стадион: Жоффруа Гишар. Главный судья: Ваттеллье Эрик
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаСарр Мамаду-Наби
40' Желтая карточкаПетро Лео
47' Желтая карточкаМутон Луи
1:0
51' ГолНаде Микаэль
2:0
78' ГолСиссоко Ибраим
90'+6
Ход матча
26'
40'
47'
51'
1:0
78'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
387 Количество передач 727
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Масон
Иван
19
Петро
Лео
14
Мутон
Луи
22
Дуэ
Гела
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
14
Мара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кафаро МатьёНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Баква ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
14 Мара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Уайли КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дионг ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сент-Этьен
Страсбург
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
99
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|5 (1)
|0.5
|Сиссоко Ибраим II
|3 (1)
|0.3
|Кафаро Матьё
|1
|0.1
|Наде Микаэль
|1
|0.1
|Стассин Лукас
|0
|0
|Петро Лео
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Андрей
|5
|0.5
|Нанаси Себастьян
|3
|0.3
|Эмега Эмануэль
|3
|0.3
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.2
|Баква Дилан
|1
|0.1
|Морейра Диегу
|1
|0.1
|Мара Секу
|1
|0.1
|Абакар Силла
|1
|0.1
|Дионг Дауда
|1
|0.1
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|3
|0
|Ларсонне Готье
|2
|0
|Петро Лео
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Амугу Матис
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Боакье Агустен
|1
|0
|Мутон Луи
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Сеная Марвин
|3
|0
|Дуэ Гела
|3
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Этьен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
9
Сент-Этьен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
2
9
Сент-Этьен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Страсбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
2
18
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
5
36%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
18
6
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
22%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
2
33%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
36%
7
39%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Пропущено
23
20
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0
Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3
Результаты матчей
Сент-Этьен
Страсбург
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сент-Этьен
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
46
64
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
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|Лилль
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|ПСЖ
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|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
|Лилль
|Андре Бенжамин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Исход игры
Сент-Этьен
28.2% (33)
Ничья
33.3% (39)
Страсбург
38.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
50.89% (57)
Меньше
49.11% (55)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (35)
1:2 Страсбург
24.8% (29)
2:1 Сент-Этьен
17.1% (20)
1:0 Сент-Этьен
6.8% (8)
0:2 Страсбург
3.4% (4)
0:1 Страсбург
3.4% (4)
2:0 Сент-Этьен
2.6% (3)
1:3 Страсбург
2.6% (3)
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