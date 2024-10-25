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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Второй тайм: 90'
Черноморец Од
0'
1:0
54' Гол
Квасница Илья
66' Желтая карточка
Слюсар Денис
82' Желтая карточка
Удод Данило
1:1
83' Гол
Попов Кирилл
88' Желтая карточка
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
17
Слюсар
Денис
14
Квасница
Илья
71
Oleh
Fedor
19
Yevgeniy
Pastukh
20
Klayver
8
Карабин
Ярослав
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
39
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
44
Джарджу
Мозес
6
Caio
Gomes
3
Ермаков
Виталий
28
Габелок
Артём
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
Рух Львов
Черноморец Од

История личных встреч

Рух Львов
Черноморец Од

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 5 (1) 0.5
Квасница Илья 4 0.4
Карабин Ярослав 2 0.2
Vitaliy Kholod 1 0.1
Притула Остап 1 (1) 0.1
Рунич Василий 1 0.1
Klayver 1 0.1
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобленко Алексей 1 0.09
Бутко Богдан 1 0.09
Янаков Денис 1 0.09
Шевцов Илья 1 0.09
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.09
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Квасница Илья 2 0
Климчук Юрий 1 0
Слюсар Денис 1 0
Oleh Fedor 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 3 0
Кисель Ярослав 3 0
Петряк Иван 2 0
Джарджу Мозес 2 0
Бутко Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
3
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Черноморец Од
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Забито

14
5
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0
Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4

Результаты матчей

Рух Львов
Черноморец Од

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
5 раз 50%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
3
6
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 9 6 3 0 18 - 6 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
ЛНЗ Черкасcы
 10 4 3 3 12 - 13 15
6.
Кривбасс
 9 4 2 3 8 - 9 14
7.
Рух Львов
 1:1 10 3 5 2 15 - 6 14
8.
Заря
 10 4 0 6 9 - 12 12
9.
Карпаты
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
Черноморец Од
 1:1 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
14.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
15.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
16.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 1:1 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 1:1 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
8.
Рух Львов
 1:1 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Черноморец Од
 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Весь список
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    • 46'
      Klayver уходит с поля. Краснопир Игорь выходит вместо него
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