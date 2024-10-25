Тур: 11. Стадион: Арена Львов.
1:1
Второй тайм: 90'
0'
1:0
54' ГолКвасница Илья
66' Желтая карточкаСлюсар Денис
82' Желтая карточкаУдод Данило
1:1
83' ГолПопов Кирилл
Ход матча
54'
1:0
66'
82'
83'
1:1
88'
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
17
Слюсар
Денис
71
Oleh
Fedor
20
Klayver
86
Удод
Данило
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
17 Слюсар ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
-
20 KlayverПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Попов КириллПолузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
История личных встреч
Рух Львов
Черноморец Од
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
2
2.75
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|5 (1)
|0.5
|Квасница Илья
|4
|0.4
|Карабин Ярослав
|2
|0.2
|Vitaliy Kholod
|1
|0.1
|Притула Остап
|1 (1)
|0.1
|Рунич Василий
|1
|0.1
|Klayver
|1
|0.1
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хобленко Алексей
|1
|0.09
|Бутко Богдан
|1
|0.09
|Янаков Денис
|1
|0.09
|Шевцов Илья
|1
|0.09
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.09
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удод Данило
|3
|0
|Кисель Ярослав
|3
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Джарджу Мозес
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
3
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Черноморец Од
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
3
75%
1
13%
76-90
Забито
14
5
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0
Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4
Результаты матчей
Рух Львов
Черноморец Од
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
5 раз 50%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
52
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3.
|9
|6
|3
|0
|18 - 6
|21
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|7.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|8.
|10
|4
|0
|6
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|10.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16.
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|11.
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4