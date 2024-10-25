  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Полесье
1:1
Второй тайм: 76'
Колос Ковалёвка
0'
2' Желтая карточка
Таллиш Энрике
0:1
19' Гол
Велетень Владислав
20' Желтая карточка
Oleg Krivoruchko
40' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
43' Желтая карточка
Vialle
1:1
54' Гол
Гуцуляк Алексей
62' Желтая карточка
Yehor Popravka

Ход матча

2'
Таллиш Энрике
 
19'
0:1
Велетень Владислав
20'
 
Oleg Krivoruchko
40'
Михайличенко Богдан
 
43'
Vialle
 
46'
Сарапий Эдуард
Vialle
 
46'
Caua Paixao
Эрнандес Луйфер
 
54'
Гуцуляк Алексей
(Назаренко Александр)
1:1
62'
 
Yehor Popravka
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Колос Ковалёвка
1.87
Реклама, bettery.ru
8.00
6.55
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
23
Волынец
Евгений
15
Михайличенко
Богдан
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
29
Artem
Smolyakov
60
Maksym
Melnychenko
11
Гуцуляк
Алексей
37
Таллиш
Энрике
30
Леднeв
Богдан
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
31
Ivan
Pakholyuk
81
Yehor
Popravka
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
20
Гагнидзе
Ника
7
Демченко
Александр
8
Велетень
Владислав
48
Oleg
Krivoruchko
33
Третьяков
Максим
11
Боливар
Джованни
Полесье
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Полесье
Колос Ковалёвка

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 0.7
Гуцуляк Алексей 6 0.6
Крушиньский Борис 1 0.1
Чоботенко Сергей 1 0.1
Леднeв Богдан 1 0.1
Эрнандес Луйфер 1 0.1
Artem Smolyakov 1 0.1
Caua Paixao 1 0.1
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.18
Третьяков Максим 2 0.18
Велетень Владислав 1 0.09
Artem Husol 1 0.09
Боливар Джованни 0 0
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таллиш Энрике 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Vialle 3 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Михайличенко Богдан 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Caua Paixao 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oleg Krivoruchko 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Бондаренко Валерий 2 0
Боливар Джованни 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Велетень Владислав 2 0
Кариока Силва 1 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Козик Эдуард 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
2
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
6
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
11%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
2
33%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1

Результаты матчей

Полесье
Колос Ковалёвка

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Полесье
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
6
5
4
1.5
1
9
3
6
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 1:1 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
ЛНЗ Черкасcы
 10 4 3 3 12 - 13 15
6.
Кривбасс
 9 4 2 3 8 - 9 14
7.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
8.
Заря
 10 4 0 6 9 - 12 12
9.
Карпаты
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Колос Ковалёвка
 1:1 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
15.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
16.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 1:1 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Колос Ковалёвка
 1:1 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 1:1 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 1:1 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Yehor Popravka получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Александр Назаренко сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
  • 46'
    Luifer Hernandez уходит с поля. Caua Paixao выходит вместо него
  • 46'
    Виалле уходит с поля. Сарапий Эдуард выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Колос Ковалёвка
1.87
Реклама, bettery.ru
8.00
6.55
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Полесье 1:1 Колос Ковалёвка онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Полесье
Колос Ковалёвка
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный