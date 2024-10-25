Тур: 11. Стадион: Центральный городской стадион.
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаТаллиш Энрике
0:1
19' ГолВелетень Владислав
20' Желтая карточкаOleg Krivoruchko
40' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
43' Желтая карточкаVialle
1:1
54' ГолГуцуляк Алексей
62' Желтая карточкаYehor Popravka
85' Желтая карточкаЦуриков Андрей
90'+4
Ход матча
19'
20'
43'
46'
54'
62'
85'
34
Vialle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Artem Korzh
-
70 Jerry Yoka
-
90 Caua Paixao
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Полесье
Колос Ковалёвка
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.7
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.6
|Крушиньский Борис
|1
|0.1
|Чоботенко Сергей
|1
|0.1
|Леднeв Богдан
|1
|0.1
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.1
|Artem Smolyakov
|1
|0.1
|Caua Paixao
|1
|0.1
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.18
|Третьяков Максим
|2
|0.18
|Велетень Владислав
|1
|0.09
|Artem Husol
|1
|0.09
|Боливар Джованни
|0
|0
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таллиш Энрике
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Сарапий Эдуард
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Боливар Джованни
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Велетень Владислав
|2
|0
|Кариока Силва
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Козик Эдуард
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
|Yehor Popravka
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
2
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
7
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
4
21%
2
29%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Результаты матчей
Полесье
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Полесье
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
55
110
37
28
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4