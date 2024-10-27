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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
ФК Левый Берег
0:2
Второй тайм: 58'
Заря
0'
43' Желтая карточка
Gabriel Eskinja
45' Желтая карточка
Синица Олег
45' Желтая карточка
Якимив Андрей
0:1
45' Пенальти
Будковский Филипп
0:2
51' Гол
Яцык Александр

Ход матча

43'
 
Gabriel Eskinja
45'
Синица Олег
 
45'
Якимив Андрей
 
45'
0:1
Будковский Филипп
46'
Klim Prykhodko
Andrii Spivakov
 
46'
 
Кирюханцев Игорь
Леовижилду
46'
 
Мичин Петар
Gabriel Eskinja
51'
0:2
Яцык Александр
55'
Mykola Kogut
Sidnney
 
Лучшие коэффициенты
ФК Левый Берег
Ничья
Заря
3.70
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3.20
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2.15
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Все Коэффициенты
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
50
Семёнов
Дмитрий
II
22
Шаповал
Владислав
6
Sidnney
17
Ivan
Kogut
14
Andrii
Spivakov
97
Якимив
Андрей
18
Ruslan
Dedukh
96
Синица
Олег
21
Сухоручко
Даниил
30
Турбаевский
Никита
10
Леовижилду
55
Джордан
4
Gabriel
Eskinja
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
9
Artem
Slesar
16
Волошин
Викентий
5
Яцык
Александр
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
ФК Левый Берег
Заря

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.18
Якимив Андрей 1 0.09
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.09
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 3 (1) 0.27
Джордан 2 0.18
Яцык Александр 1 0.09
Мичин Петар 1 0.09
Герреро Эдуардо 1 0.09
Горбач Игорь 1 0.09
Jakov Basic 1 0.09
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 3 1
Банада Евгений 4 0
Якимив Андрей 4 0
Ruslan Dedukh 3 0
Самар Валерий 1 1
Синица Олег 2 0
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Шаповал Владислав 1 0
Andrii Spivakov 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 3 0
Будковский Филипп 2 0
Мичин Петар 2 0
Бенито Муйива 2 0
Горбач Игорь 2 0
Gabriel Eskinja 2 0
Бартулович Младен 1 0
Вантух Роман 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Jakov Basic 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
4
ФК Левый Берег
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Заря
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1
Заря
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Заря

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
8
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
2.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Заря
 2:0 11 5 0 6 11 - 12 15
7.
Карпаты
 11 4 3 4 12 - 14 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 0:2 11 2 2 7 4 - 14 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
9.
Карпаты
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Заря
 2:0 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
12.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 0:2 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 2:0 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 0:2 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
ФК Левый Берег
Ничья
Заря
3.70
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3.20
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2.15
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