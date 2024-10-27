Тур: 11. Стадион: Arena Liviy Bereh.
0:2
Второй тайм: 58'
0'
43' Желтая карточкаGabriel Eskinja
45' Желтая карточкаСиница Олег
45' Желтая карточкаЯкимив Андрей
0:1
45' ПенальтиБудковский Филипп
0:2
51' ГолЯцык Александр
Ход матча
43'
45'
45'
45'
51'
0:2
55'
6
Sidnney
17
Ivan
Kogut
96
Синица
Олег
10
Леовижилду
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SidnneyЗащитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Синица ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Taras Galas
-
19 Mykola Kogut
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.18
|Якимив Андрей
|1
|0.09
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.09
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|3 (1)
|0.27
|Джордан
|2
|0.18
|Яцык Александр
|1
|0.09
|Мичин Петар
|1
|0.09
|Герреро Эдуардо
|1
|0.09
|Горбач Игорь
|1
|0.09
|Jakov Basic
|1
|0.09
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|3
|1
|Банада Евгений
|4
|0
|Якимив Андрей
|4
|0
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Самар Валерий
|1
|1
|Синица Олег
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Шаповал Владислав
|1
|0
|Andrii Spivakov
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Мичин Петар
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Gabriel Eskinja
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
4
ФК Левый Берег
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Заря
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1
Заря
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1
Результаты матчей
ФК Левый Берег
Заря
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
28
Больше Меньше
64
19
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|17 - 7
|26
|2.
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|3.
|10
|6
|4
|0
|19 - 7
|22
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|2:0
|11
|5
|0
|6
|11 - 12
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|9.
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|14.
|0:2
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 6
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|0:2
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|11.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4