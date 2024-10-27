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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
ФК Левый Берег
0:2
Конец матча
Заря
0'
43' Желтая карточка
Gabriel Eskinja
45' Желтая карточка
Синица Олег
0:1
45' Пенальти
Будковский Филипп
45' Желтая карточка
Якимив Андрей
0:2
51' Гол
Яцык Александр
72' Желтая карточка
Кирюханцев Игорь
90' Желтая карточка
Джордан
90'+6
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
50
Семёнов
Дмитрий
II
22
Шаповал
Владислав
6
Sidnney
17
Ivan
Kogut
14
Andrii
Spivakov
97
Якимив
Андрей
18
Ruslan
Dedukh
96
Синица
Олег
21
Сухоручко
Даниил
30
Турбаевский
Никита
10
Леовижилду
55
Джордан
4
Gabriel
Eskinja
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
9
Artem
Slesar
16
Волошин
Викентий
5
Яцык
Александр
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
ФК Левый Берег
Заря

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.18
Якимив Андрей 1 0.09
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.09
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 3 (1) 0.27
Джордан 2 0.18
Яцык Александр 2 0.18
Мичин Петар 1 0.09
Герреро Эдуардо 1 0.09
Горбач Игорь 1 0.09
Jakov Basic 1 0.09
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Вантух Роман 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 3 1
Банада Евгений 4 0
Якимив Андрей 4 0
Ruslan Dedukh 3 0
Самар Валерий 1 1
Синица Олег 2 0
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Шаповал Владислав 1 0
Andrii Spivakov 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 3 0
Будковский Филипп 2 0
Мичин Петар 2 0
Бенито Муйива 2 0
Горбач Игорь 2 0
Gabriel Eskinja 2 0
Бартулович Младен 1 0
Джордан 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Jakov Basic 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заря
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
4
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Заря
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1
Заря
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Заря

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
9
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
4
7
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
2.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
7.
Карпаты
 11 4 3 4 12 - 14 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Верес
 1:0 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
12.
Ворскла
 0:1 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 11 2 2 7 4 - 14 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Верес
 1:0 8 2 3 3 8 - 11 9
8.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
9.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Карпаты
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 0:1 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 0:1 8 1 2 5 7 - 11 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Якимив Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Будковский Филипп из команды Заря забивает с точки!
    • 46'
      Синица Олег получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Gabriel Eskinja получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФК Левый Берег 0:2 Заря онлайн

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