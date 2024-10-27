Тур: 11. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
1:0
28' ПенальтиМрвалевич Марко
31' Желтая карточкаSamson Iyede
42' Желтая карточкаКуция Георгий
65' Желтая карточкаГайдучик Николай
67' Желтая карточкаIago Siqueira
1:1
68' ГолКовталюк Николай
1:2
78' ГолКорниенко Виктор
2:2
86' ГолГайдучик Николай
87' Красная карточкаПердута Игорь
90' Желтая карточкаВовченко Семён
90'+3
Ход матча
28'
1:0
31'
42'
65'
67'
68'
78'
1:2
86'
2:2
87'
90'
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
99
Кампос
Луан
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
-
11 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Denys Ndukve
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Верес
Ворскла
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрвалевич Марко
|3 (2)
|0.27
|Шарай Владислав
|2
|0.18
|Клёц Дмитрий
|2
|0.18
|Гайдучик Николай
|2
|0.18
|Кампос Луан
|1
|0.09
|Степанюк Руслан
|1
|0.09
|Вовченко Семён
|1
|0.09
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
|Iago Siqueira
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кане Ибрахим
|2
|0.18
|Ковталюк Николай
|2
|0.18
|Samson Iyede
|2
|0.18
|Челядин Артём
|1
|0.09
|Нестеренко Иван
|1
|0.09
|Скляр Александр
|1
|0.09
|Мякушко Сергей
|1
|0.09
|Корниенко Виктор
|1
|0.09
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Iago Siqueira
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Куция Георгий
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|1
|Челядин Артём
|3
|0
|Пердута Игорь
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
Результаты матчей
Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
6
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
2
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Ворскла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
20%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2
Результаты матчей
Верес
Ворскла
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Верес
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
12
35
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
38
38
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4