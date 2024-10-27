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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Верес
2:2
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
28' Пенальти
Мрвалевич Марко
31' Желтая карточка
Samson Iyede
42' Желтая карточка
Куция Георгий
65' Желтая карточка
Гайдучик Николай
67' Желтая карточка
Iago Siqueira
1:1
68' Гол
Ковталюк Николай
1:2
78' Гол
Корниенко Виктор
2:2
86' Гол
Гайдучик Николай
87' Красная карточка
Пердута Игорь
90' Желтая карточка
Вовченко Семён
90'+3
47
Когут
Богдан
6
Куция
Георгий
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
20
Iago
Siqueira
10
Клёц
Дмитрий
99
Кампос
Луан
77
Шарай
Владислав
7
Степанюк
Руслан
87
Мрвалевич
Марко
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
11
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
29
Бацула
Андрей
77
Samson
Iyede
22
Ковталюк
Николай
Верес
Ворскла

История личных встреч

Верес
Ворскла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрвалевич Марко 3 (2) 0.27
Шарай Владислав 2 0.18
Клёц Дмитрий 2 0.18
Гайдучик Николай 2 0.18
Кампос Луан 1 0.09
Степанюк Руслан 1 0.09
Вовченко Семён 1 0.09
Mykhaylo Protasevych 0 0
Iago Siqueira 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кане Ибрахим 2 0.18
Ковталюк Николай 2 0.18
Samson Iyede 2 0.18
Челядин Артём 1 0.09
Нестеренко Иван 1 0.09
Скляр Александр 1 0.09
Мякушко Сергей 1 0.09
Корниенко Виктор 1 0.09
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 3 0
Вовченко Семён 3 0
Iago Siqueira 3 0
Смиян Максим 1 1
Куция Георгий 2 0
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Когут Богдан 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Evgeny Shevchenko III 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Dmytro Godya 1 0
Кампос Луан 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 2 1
Челядин Артём 3 0
Пердута Игорь 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Исенко Павел 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Samson Iyede 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Luka Gucek 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Изотов Данило 1 0

Результаты матчей

Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
2
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Ворскла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
20%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2

Результаты матчей

Верес
Ворскла

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Верес
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
2
3
5
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
2.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
7.
Карпаты
 11 4 3 4 12 - 14 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 11 2 5 4 12 - 16 11
12.
Ворскла
 11 2 4 5 11 - 17 10
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 11 2 2 7 4 - 14 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
9.
Карпаты
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
10.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Куция Георгий получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Самсон Иеде получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Мрвалевич Марко из команды Верес забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 2:2 Ворскла онлайн

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