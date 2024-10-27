  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Динамо Киев
1:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
40' Желтая карточка
Зубков Александр
0:1
48' Гол
Бондаренко Артём
58' Желтая карточка
Педринью
61' Красная карточка
Крыськив Дмитрий
62' Желтая карточка
Андриевский Александр
1:1
87' Гол
Караваев Александр
90'+4
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
18
Андриевский
Александр
6
Бражко
Владимир
22
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
45
Брагару
Максим
11
Ванат
Владислав
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
XXV
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
14
Сикан
Даниил
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
Динамо Киев
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
57.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

39 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 3 ничьи 36 побед

Первый тайм

35.9%
64.1%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 30 побед

65 матчей

30.8%
13.8%
55.4%
20 побед 9 ничьих 36 побед

Первый тайм

24.6%
44.6%
30.8%
16 побед 29 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.5%
32.3%
46.2%
14 побед 21 ничья 30 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.63
1.23

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

87
67

Голов в среднем за матч

1.34
1.03

Тотал матчей

2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
44
Больше 68%
Меньше 32%
21
27
Больше 42%
Меньше 58%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 3 0.3
Буяльский Виталий 3 (1) 0.3
Ванат Владислав 3 (1) 0.3
Шапаренко Николай 2 0.2
Бражко Владимир 2 0.2
Пихалёнок Александр 2 0.2
Рубчинский Валентин 2 0.2
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.2
Брагару Максим 1 0.1
Себальос Брайан 1 0.1
Михавко Тарас 1 0.1
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 7 (2) 0.7
Бондаренко Артём 5 0.5
Зубков Александр 3 0.3
Сикан Даниил 3 0.3
Матвиенко Николай 2 0.2
Траоре Лассина 1 0.1
Педриньо II 1 0.1
Крыськив Дмитрий 1 0.1
Невертон 1 0.1
Степаненко Тарас 1 0.1
Винисиус Тобиас 0 0
Кевин IV 0 0
Гомес Марлон 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андриевский Александр 2 0
Попов Денис II 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 3 0
Кевин IV 3 0
Крыськив Дмитрий 1 1
Педринью Роша 2 0
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Судаков Георгий 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

16
14
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Шахтёр Донецк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
2
14%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

24
24
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
17%
2
8%
1-15
5
21%
5
21%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
5
21%
4
17%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
5
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
4
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
5
5
4
6
2.5
5
5
1
9
3.5
4
6
1
9
4.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 10 8 2 0 22 - 6 26
2.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 10 6 2 2 27 - 10 20
5.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
7.
Карпаты
 11 4 3 4 12 - 14 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 11 2 5 4 12 - 16 11
12.
Ворскла
 11 2 4 5 11 - 17 10
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 11 2 2 7 4 - 14 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 5 3 2 0 7 - 3 11
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
8.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
9.
Карпаты
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
10.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (4)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Брагару Максим уходит с поля. Волошин Назар выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Динамо Киев 1:1 Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный