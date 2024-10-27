Тур: 11. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаЗубков Александр
0:1
48' ГолБондаренко Артём
58' Желтая карточкаПедринью
61' Красная карточкаКрыськив Дмитрий
62' Желтая карточкаАндриевский Александр
1:1
87' ГолКараваев Александр
90'+4
Ход матча
40'
48'
0:1
58'
61'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ПедриньюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
-
30 Гомес МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
57.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
39 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 3 ничьи 36 побед
Первый тайм
35.9%
64.1%
0 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 30 побед
65 матчей
30.8%
13.8%
55.4%
20 побед 9 ничьих 36 побед
Первый тайм
24.6%
44.6%
30.8%
16 побед 29 ничьих 20 побед
Второй тайм
21.5%
32.3%
46.2%
14 побед 21 ничья 30 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.63
1.23
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
87
67
Голов в среднем за матч
1.34
1.03
Тотал матчей
2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
44
Больше 68%
Меньше 32%
21
27
Больше 42%
Меньше 58%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
67
87
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караваев Александр
|3
|0.3
|Буяльский Виталий
|3 (1)
|0.3
|Ванат Владислав
|3 (1)
|0.3
|Шапаренко Николай
|2
|0.2
|Бражко Владимир
|2
|0.2
|Пихалёнок Александр
|2
|0.2
|Рубчинский Валентин
|2
|0.2
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.2
|Брагару Максим
|1
|0.1
|Себальос Брайан
|1
|0.1
|Михавко Тарас
|1
|0.1
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.7
|Бондаренко Артём
|5
|0.5
|Зубков Александр
|3
|0.3
|Сикан Даниил
|3
|0.3
|Матвиенко Николай
|2
|0.2
|Траоре Лассина
|1
|0.1
|Педриньо II
|1
|0.1
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.1
|Невертон
|1
|0.1
|Степаненко Тарас
|1
|0.1
|Винисиус Тобиас
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андриевский Александр
|2
|0
|Попов Денис II
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
16
14
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Шахтёр Донецк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
24
24
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
17%
2
8%
1-15
5
21%
5
21%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
5
21%
4
17%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
5
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
31
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
73
55
46
55
19
46
19
37
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (4)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4