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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Самсунспор
0:0
Первый тайм: 23'
Антальяспор
0'
13' Желтая карточка
Явру Зеки

Ход матча

13'
Явру Зеки
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Антальяспор
1.63
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Все Коэффициенты
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
14
Димата
Ландри
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
13
Пирич
Кенан
4
Герджалиу
Амар
89
Сари
Вейсел
5
Дикмен
Сонер
11
Вурал
Гюрай
16
Петрусенко
Aлександр
6
Ракип
Эрдаль
17
Ешильюрт
Эрдоган
10
Ларссон
Сэм
12
Дженепо
Мусса
9
Гайч
Адольфо
Самсунспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Антальяспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
2:0
ТМК
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:1
ТПЛ
3:1
С
0:2
С
1:0
К
1:1
АЛ
4:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
0.83

Среднее время на гол

40
108

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 4 0.36
Хольсе Карло 4 0.36
Айдогду Сонер 3 0.27
Муандилмаджи Мариус 3 0.27
Муйя Арбнор 2 0.18
Димата Ландри 1 0.09
Шиндлер Кингсли 1 0.09
Тэт Флавьен 1 0.09
Ван Дронгелен Рик 1 0.09
Явру Зеки 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Бола Марк 0 0
Лора Гаэтан 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.36
Ларссон Сэм 3 0.27
Дженепо Мусса 2 0.18
Гайч Адольфо 2 0.18
Талиссон Чарльз 1 0.09
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Бола Марк 3 0
Явру Зеки 2 0
Кылынч Эмре 2 0
Шатка Любомир 2 0
Юксел Джелил 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Коджук Окан 1 0
Димата Ландри 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Дженепо Мусса 2 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Thalisson III 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Антальяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Самсунспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

12
5
Самсунспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Антальяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
3
50%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

21
13
4 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
10%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
7
33%
4
31%
76-90

Пропущено

9
19
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
4
44%
4
21%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1

Результаты матчей

Самсунспор
Антальяспор

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
5
5
4
6
2.5
1
9
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Касымпаша
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
11.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12.
Трабзонспор
 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
13.
Антальяспор
 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 20 12
14.
Бодрумспор
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
17.
Кайсериспор
 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Самсунспор
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
12.
Антальяспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Антальяспор
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Самсунспор.
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Самсунспор
Ничья
Антальяспор
1.63
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