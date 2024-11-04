Тур: 11. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
2:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаЯвру Зеки
41' Желтая карточкаДженепо Мусса
1:0
45' ГолХольсе Карло
2:0
49' ГолДимата Ландри
65' Желтая карточкаШиндлер Кингсли
68' Желтая карточкаДимата Ландри
90'+4
Ход матча
13'
41'
45'
49'
65'
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
10
Нтчам
Оливье
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
13
Пирич
Кенан
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
72 Топрак ХарунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Алекс
История личных встреч
Самсунспор
Антальяспор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
0.83
Среднее время на гол
40
108
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|5
|0.45
|Нтчам Оливье
|4
|0.36
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.27
|Айдогду Сонер
|3
|0.27
|Димата Ландри
|2
|0.18
|Муйя Арбнор
|2
|0.18
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.09
|Тэт Флавьен
|1
|0.09
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.09
|Явру Зеки
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
|Лора Гаэтан
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.36
|Ларссон Сэм
|3
|0.27
|Дженепо Мусса
|2
|0.18
|Гайч Адольфо
|2
|0.18
|Талиссон Чарльз
|1
|0.09
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Явру Зеки
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Бола Марк
|3
|0
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Талиссон Чарльз
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Вурал Гюрай
|1
|1
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
|Thalisson III
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Антальяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Самсунспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
12
5
Самсунспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Антальяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
3
50%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
21
13
4 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
10%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
7
33%
4
31%
76-90
Пропущено
9
19
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
4
44%
4
21%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1
Результаты матчей
Самсунспор
Антальяспор
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
55
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4