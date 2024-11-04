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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 9.
Анортосис
1:0
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
1:0
31' Гол
Лопеш Рафаэл
71' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
86' Желтая карточка
Иоанну Михалис
87' Желтая карточка
Лесовой Даниил
90' Желтая карточка
Илиев Атанас
90' Желтая карточка
Сингх Лютер
90'+11
Анортосис
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Анортосис
АЕЛ Лимасол

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
10 побед 14 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

39 матчей

41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.2%
51.3%
20.5%
11 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.6%
53.8%
20.6%
10 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПД
1:0
ПД
1:3
ТМК
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

0.9
1.26

Среднее время на гол

100
71

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 5 (1) 0.56
Консейсау Сержиу 1 0.11
Артиматас Костакис 1 0.11
Хрисостому Андреас 1 0.11
Хрисопулос Константинос 1 0.11
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.75
Лесовой Даниил 2 0.25
Уэдраого Дилан 2 0.25
Столник Марко 1 0.13
Сингх Лютер 1 0.13
Роберта Найджел 1 0.13
Мамас Рафаил 1 0.13
Тричковски Иван 1 (1) 0.13

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Хрисопулос Константинос 3 0
Danil Paroutis 1 1
Крыховяк Гжегож 2 0
Мугаби Бевис 2 0
Консейсау Сержиу 0 1
Кику Франсишку 1 0
Илиев Атанас 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Младжович Боян 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лесовой Даниил 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Мельядо Мигель 2 0
Сингх Лютер 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Столник Марко 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Току Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Анортосис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
7
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5

Результаты матчей

Анортосис
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Анортосис
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 9 6 2 1 14 - 6 20
3.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 2 2 18 - 5 17
4.
АЕК Ларнака
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Омония Никосия
 9 5 1 3 17 - 10 16
6.
Аполлон
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 15 - 12 13
8.
Анортосис
 9 3 2 4 9 - 11 11
9.
Этникос Ахна
 9 2 3 4 16 - 21 9
10.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Кармиотисса
 9 2 2 5 10 - 21 8
12.
Эносис
 9 2 1 6 5 - 14 7
13.
Неа Саламина
 9 2 0 7 10 - 22 6
14.
Омония 29-го Мая
 9 0 3 6 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
13.
Омония 29-го Мая
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
8.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
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