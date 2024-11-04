Тур: 9.
1:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолЛопеш Рафаэл
71' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
86' Желтая карточкаИоанну Михалис
87' Желтая карточкаЛесовой Даниил
90' Желтая карточкаИлиев Атанас
90' Желтая карточкаСингх Лютер
90'+11
Ход матча
31'
1:0
71'
86'
87'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
-
34 Кечкеш АкошПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Анортосис
АЕЛ Лимасол
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
10 побед 14 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
39 матчей
41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.2%
51.3%
20.5%
11 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.6%
53.8%
20.6%
10 побед 21 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
0.9
1.26
Среднее время на гол
100
71
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|5 (1)
|0.56
|Консейсау Сержиу
|1
|0.11
|Артиматас Костакис
|1
|0.11
|Хрисостому Андреас
|1
|0.11
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.11
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.75
|Лесовой Даниил
|2
|0.25
|Уэдраого Дилан
|2
|0.25
|Столник Марко
|1
|0.13
|Сингх Лютер
|1
|0.13
|Роберта Найджел
|1
|0.13
|Мамас Рафаил
|1
|0.13
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.13
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Хрисопулос Константинос
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|0
|1
|Кику Франсишку
|1
|0
|Илиев Атанас
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Stefanos Charalambous
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лесовой Даниил
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Сингх Лютер
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Столник Марко
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Анортосис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
7
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5
Результаты матчей
Анортосис
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Анортосис
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
34
17
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|16 - 21
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|13.
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|14.
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|13.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4