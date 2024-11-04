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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Фулхэм
0:1
Перерыв
Брентфорд
0'
0:1
24' Гол
Янельт Витали

Ход матча

24'
0:1
Янельт Витали
(Норгор Кристиан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 311 Количество передач 173
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Фулхэм 64.8% (79)
X 28.7% (35)
Брентфорд 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Брентфорд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
16
Берге
Сандер
17
Айуоби
Алекс
32
Смит-Роу
Эмиль
19
Нелсон
Райс
7
Хименес
Рауль
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
4
Ван
дер
Берг
Сепп
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
24
Дамсгор
Миккель
23
Льюис-Поттер
Кин
11
Висса
Йоан
Фулхэм
4-2-3-1
Брентфорд
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Брентфорд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ТМК
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
КЛ
3:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
2:2
Ч
1:4
Ч
2:1
КЛ
0:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.27

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
2.13

Среднее время на гол

61
42

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.42
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14

Среднее время на гол

63
55

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.4
Смит-Роу Эмиль 2 0.2
Айуоби Алекс 2 0.2
Траоре Адама 1 0.1
Нелсон Райс 1 0.1
Родриго Мунис 1 0.1
Перейра Андреас 1 0.1
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.8
Висса Йоан 4 0.4
Пиннок Итан 2 0.2
Янельт Витали 1 0.1
Норгор Кристиан 1 0.1
Карвалью Фабиу 1 0.1
Коллинз Натан 1 0.1
Дамсгор Миккель 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Угелумба Кэлвин 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Уилсон Гарри 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айер Кристоффер 3 0
Норгор Кристиан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
15
Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Брентфорд
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
25%
2
67%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
15%
4
22%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
18%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
36%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0

Результаты матчей

Фулхэм
Брентфорд

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
8.
Брентфорд
 1:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 18 16
9.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
10.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Фулхэм
 0:1 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 1 4 5 8 - 13 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 0 3 7 14 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Брентфорд
 1:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Брентфорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Фулхэм: 65%, Брентфорд: 35%.
  • 48'
    Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Нелсон Райс из команды Фулхэм в офсайде
  • 46'
    Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Лено Бернд из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Дамсгор Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 45'
    Тете Кенни успешно блокирует удар.
  • 45'
    Янельт Витали нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Льюис-Поттер Кин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 45'
    Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Фулхэм: 67%, Брентфорд: 33%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Фулхэм 64.8% (79)
    X 28.7% (35)
    Брентфорд 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Брентфорд
    2.06
    Реклама, bettery.ru
    3.85
    Реклама, bettery.ru
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм 0:1 Брентфорд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Брентфорд

    Исход игры
    Фулхэм
    65% (80)
    Ничья
    28.5% (35)
    Брентфорд
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    42.3% (52)
    1:1 Ничья
    22.8% (28)
    1:0 Фулхэм
    12.2% (15)
    1:2 Брентфорд
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Фулхэм
    3.3% (4)
    3:1 Фулхэм
    2.4% (3)
    3:2 Фулхэм
    1.6% (2)
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