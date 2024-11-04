Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фабио Карвалью навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Хорошую попытку сделал Фабио Карвалью. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Брентфорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Дамсгор Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Льюис-Поттер Кин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Смит-Роу Эмиль нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

43' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Брентфорд

40' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

35' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хименес Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Норгор Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Хименес Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Смит-Роу Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Фулхэм

31' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Брентфорд

29' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Янельт Витали из команды Брентфорд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Брентфорд

21' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Брентфорд

18' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Робинсон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Брентфорд

12' Удар от ворот произведет Фулхэм

11' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

9' Флеккен Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

8' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

8' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

7' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Перейра Андреас не смог попасть в створ ударом издали

6' Хорошую попытку сделал Нелсон Райс . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Хорошую попытку сделал Нелсон Райс . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Фулхэм

3' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хорошую попытку сделал Хименес Рауль . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Смит-Роу Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Фулхэм

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брентфорд начинает с центра поля

1' Судья начинает матч