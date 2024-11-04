Тур: 10. Стадион: Крэйвен Коттедж. Зрители: 24931 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0'
0:1
24' ГолЯнельт Витали
57' Желтая карточкаРасмуссен Мадс
1:1
90' ГолУилсон Гарри
2:1
90' ГолУилсон Гарри
90' Желтая карточкаУилсон Гарри
90' Желтая карточкаРодриго Мунис
90'+11
Ход матча
24'
0:1
57'
72'
86'
90'
1:1
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
636 Количество передач 317
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Берге
Сандер
17
Айуоби
Алекс
19
Нелсон
Райс
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Брентфорд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.27
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
2.13
Среднее время на гол
61
42
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.42
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
Среднее время на гол
63
55
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.4
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.2
|Айуоби Алекс
|2
|0.2
|Уилсон Гарри
|2
|0.2
|Траоре Адама
|1
|0.1
|Нелсон Райс
|1
|0.1
|Родриго Мунис
|1
|0.1
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|8 (2)
|0.8
|Висса Йоан
|4
|0.4
|Пиннок Итан
|2
|0.2
|Янельт Витали
|1
|0.1
|Норгор Кристиан
|1
|0.1
|Карвалью Фабиу
|1
|0.1
|Коллинз Натан
|1
|0.1
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
15
Фулхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Брентфорд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
13%
4
21%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
33%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0
Результаты матчей
Фулхэм
Брентфорд
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
46
46
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|14 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 2:1 Брентфорд
Исход игры
Фулхэм
65% (80)
Ничья
28.5% (35)
Брентфорд
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
42.3% (52)
1:1 Ничья
22.8% (28)
1:0 Фулхэм
12.2% (15)
1:2 Брентфорд
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Фулхэм
3.3% (4)
3:1 Фулхэм
2.4% (3)
3:2 Фулхэм
1.6% (2)
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