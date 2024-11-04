Тур: 12. Стадион: Балаидос. Главный судья: Хиль Хесус
0'
1:0
7' ГолДувикас Анастасиос
22' Желтая карточкаАберден Набиль
24' Желтая карточкаДувикас Анастасиос
Ход матча
7'
1:0
22'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
263 Количество передач 206
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Fer Lopez
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Хетафе
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Среднее время на гол
82
99
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.36
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
94
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.33
|Иглесиас Борха
|4
|0.33
|Мингеса Оскар
|2
|0.17
|Сведберг Виллиот
|2
|0.17
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.17
|Альварес Уго
|1
|0.08
|Старфельт Карл
|1
|0.08
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.08
|Дуран Пабло
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|4 (2)
|0.33
|Милья Луис
|1 (1)
|0.08
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.08
|Уче Крисантус
|1
|0.08
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.08
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|3
|1
|Аспас Яго
|2
|1
|Альварес Уго
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Сотело Хьюго
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Манкильо Хави
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Сола Алекс
|3
|0
|Уче Крисантус
|3
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Альдерете Омар
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Родригес Альваро
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
|Аберден Набиль
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
5
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
2
67%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
22%
4
50%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
3
33%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1
Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0
Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3
Результаты матчей
Сельта
Хетафе
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сельта
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|17.
|0:1 Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 10
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Хетафе
Исход игры
Сельта
73.1% (87)
Ничья
25.2% (30)
Хетафе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
60% (69)
Нет
40% (46)
Популярный счёт
2:1 Сельта
31.9% (38)
1:0 Сельта
31.1% (37)
1:1 Ничья
20.2% (24)
2:0 Сельта
5% (6)
3:1 Сельта
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!