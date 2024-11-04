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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Сельта
1:0
Перерыв
Хетафе
0'
1:0
7' Гол
Дувикас Анастасиос
22' Желтая карточка
Аберден Набиль
24' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос

Ход матча

7'
Дувикас Анастасиос
(Аспас Яго)
1:0
22'
 
Аберден Набиль
24'
Дувикас Анастасиос
 
31'
 
Беррокаль Хуан
Дьене Даконам
31'
 
Родригес Альваро
Аберден Набиль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 263 Количество передач 206
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 119
Сельта 73.1% (87)
X 25.2% (30)
Хетафе 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сельта
Ничья
Хетафе
3.15
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
21
Ристич
Михайло
8
Пейнадо
Франсиско
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
9
Дувикас
Анастасиос
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
27
Аберден
Набиль
5
Милья
Луис
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
7
Сола
Алекс
6
Уче
Крисантус
Сельта
3-4-2-1
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Хетафе

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Среднее время на гол

82
99

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.36
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
94

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.33
Иглесиас Борха 4 0.33
Мингеса Оскар 2 0.17
Сведберг Виллиот 2 0.17
Дувикас Анастасиос 2 0.17
Альварес Уго 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Пейнадо Франсиско 1 0.08
Дуран Пабло 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.33
Милья Луис 1 (1) 0.08
Йылдырым Бертуг 1 0.08
Уче Крисантус 1 0.08
Майораль Борха 1 (1) 0.08
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Старфельт Карл 2 0
Родригес Хави 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Уче Крисантус 3 0
Рико Диего 2 0
Альдерете Омар 2 0
Ньом Аллан 1 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Аберден Набиль 1 0

Результаты матчей

Сельта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
5
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
22%
4
50%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
3
33%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1
Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0
Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3

Результаты матчей

Сельта
Хетафе

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сельта
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
1
10
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Сельта
 1:0 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 1:0 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
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  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Сельта: 56%, Хетафе: 44%.
  • 49'
    Рико Диего наказан за толчок Мингеса Оскар
  • 49'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 49'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 119
    Сельта 73.1% (87)
    X 25.2% (30)
    Хетафе 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Хетафе
    3.15
    3.15
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Сельта
    73.1% (87)
    Ничья
    25.2% (30)
    Хетафе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    31.9% (38)
    1:0 Сельта
    31.1% (37)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    2:0 Сельта
    5% (6)
    3:1 Сельта
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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