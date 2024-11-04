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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 19502 Главный судья: Хиль Хесус
Сельта
1:0
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
7' Гол
Дувикас Анастасиос
22' Желтая карточка
Аберден Набиль
24' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос
55' Желтая карточка
Беррокаль Хуан
65' Вторая желтая карточка
Беррокаль Хуан
90' Желтая карточка
Альдерете Омар
90'+5

Ход матча

7'
Дувикас Анастасиос
(Аспас Яго)
1:0
22'
 
Аберден Набиль
24'
Дувикас Анастасиос
 
31'
 
Беррокаль Хуан
Дьене Даконам
31'
 
Родригес Альваро
Аберден Набиль
46'
Родригес Хави
Манкильо Хави
 
55'
 
Беррокаль Хуан
62'
 
Гонсалес Петер
Сола Алекс
65'
 
Беррокаль Хуан
67'
Альварес Уго
Ристич Михайло
 
68'
Иглесиас Борха
Дувикас Анастасиос
 
71'
 
Иглесиас Хуан
Уче Крисантус
75'
Илайш Мориба
Пейнадо Франсиско
 
89'
Альенде Тадео
Бамба Джонатан
 
90'
 
Альдерете Омар

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 570 Количество передач 415
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Сельта 73.1% (87)
X 25.2% (30)
Хетафе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
21
Ристич
Михайло
8
Пейнадо
Франсиско
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
9
Дувикас
Анастасиос
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
27
Аберден
Набиль
5
Милья
Луис
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
7
Сола
Алекс
6
Уче
Крисантус
Сельта
3-4-2-1
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Хетафе

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Среднее время на гол

82
99

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.36
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
94

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.33
Иглесиас Борха 4 0.33
Мингеса Оскар 2 0.17
Сведберг Виллиот 2 0.17
Дувикас Анастасиос 2 0.17
Альварес Уго 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Пейнадо Франсиско 1 0.08
Дуран Пабло 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.33
Милья Луис 1 (1) 0.08
Йылдырым Бертуг 1 0.08
Уче Крисантус 1 0.08
Майораль Борха 1 (1) 0.08
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Старфельт Карл 2 0
Родригес Хави 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Альдерете Омар 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Уче Крисантус 3 0
Беррокаль Хуан 1 1
Рико Диего 2 0
Ньом Аллан 1 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Аберден Набиль 1 0

Результаты матчей

Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
5
Сельта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

19
8
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
6
32%
1
13%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
4
50%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
1
10%
1-15
4
21%
3
30%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1
Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0
Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3

Результаты матчей

Сельта
Хетафе

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сельта
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
1
11
3
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
17.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Аспас Яго из команды Сельта сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сельта: 57%, Хетафе: 43%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 94'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 93'
    Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Сельта контролирует мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Сельта 73.1% (87)
    X 25.2% (30)
    Хетафе 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Сельта
    73.1% (87)
    Ничья
    25.2% (30)
    Хетафе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    31.9% (38)
    1:0 Сельта
    31.1% (37)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    2:0 Сельта
    5% (6)
    3:1 Сельта
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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