Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Chrisantus Uche нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ристич Михайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Дувикас Анастасиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Сельта

36' Милья Луис не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Удар от ворот произведет Сельта

33' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

30' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ристич Михайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Дувикас Анастасиос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Сельта

13' Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали

13' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Chrisantus Uche из команды Хетафе в офсайде

11' Chrisantus Uche нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Сельта с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

7' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Манкильо Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Сельта

5' Арамбарри Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Сельта

4' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля

1' Судья начинает матч