  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Гремио
0'
1:0
11' Пенальти
Халк Живанилдо
18' Желтая карточка
Лянко Войнович
1:1
24' Гол
Аравена Александер
33' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
35' Желтая карточка
Марчесин Агустин
2:1
39' Гол
Дейверсон Силва
54' Желтая карточка
Дейверсон Силва
54' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
55' Желтая карточка
Вера Фаусто
90' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90'+6
31
Matheus
Mendes
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
2
Лянко
Войнович
44
Rubens
6
Скарпа
Густаво
5
Отавио
II
18
Вера
Фаусто
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
9
Дейверсон
Силва
1
Марчесин
Агустин
34
Igor
Schlemper
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
15
Эденилсон
дос
Сантос
10
Кристальдо
Франко
22
Брайтвайт Мартин
16
Аравена
Александер
Атлетико Минейро
4-4-2
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Гремио

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

31.3%
15.6%
53.1%
10 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.6%
40.6%
43.8%
5 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:4
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:3
СA
2:0
К
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:2
БСА
0:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:4

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Среднее время на гол

69
96

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.47

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.53
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

58
73

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.36
Варгас Эдуардо 6 0.21
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.21
Скарпа Густаво 4 (2) 0.14
Carlos Amaral 3 0.11
Brahian Palacios 2 (1) 0.07
Дейверсон Силва 2 0.07
Сарачо Федерико 2 0.07
Igor Gomes 1 (1) 0.04
Арана Гильерме 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Вера Фаусто 1 0.04
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 5 (1) 0.17
Брайтвайт Мартин 5 0.17
Сотельдо Йеферсон 4 0.14
Монсальве Мигель 3 0.1
Gustavo Gomes 3 0.1
Вильясанти Матиас 2 0.07
Аравена Александер 2 0.07
Cuiabano 2 0.07
Gustavo Martins 2 0.07
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.07
Павон Кристиан 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Педро Жоао II 0 0
Igor Schlemper 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Лянко Войнович 4 1
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Жемерсон де Жесус 4 0
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Igor Gomes 4 0
Дейверсон Силва 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Brahian Palacios 2 0
Бернард Дуарте 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Марчесин Агустин 4 0
Эли Родриго 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Коста Диего 2 1
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Монсальве Мигель 1 1
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гремио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
8
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Гремио
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

13
15
Атлетико Минейро
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Гремио
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

23
15
16 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
5
33%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
3
13%
5
33%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
6
30%
4
24%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
2
10%
2
12%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
6%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
7
41%
3
16%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
6
32%
76-90

Забито

40
34
21 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
5
13%
4
12%
1-15
5
13%
7
21%
16-30
11
28%
3
9%
31-45
4
10%
6
18%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
10
25%
8
24%
76-90

Пропущено

41
36
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
5
12%
6
17%
1-15
7
17%
7
19%
16-30
7
17%
7
19%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
9
22%
6
17%
61-75
7
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Гремио

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
4
10
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
20
9
14
14
1.5
10
19
4
24
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 28 15 6 7 45 - 32 51
5.
Сан-Паулу
 29 14 5 10 38 - 32 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 28 10 10 8 40 - 41 40
10.
Васко да Гама
 28 10 7 11 32 - 38 37
11.
Гремио
 29 10 5 14 33 - 37 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 29 6 11 12 29 - 38 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
12.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
13.
Коринтианс
 14 5 8 1 22 - 14 23
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
10.
Гремио
 14 3 4 7 14 - 18 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
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