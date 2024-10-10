Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ПенальтиХалк Живанилдо
18' Желтая карточкаЛянко Войнович
1:1
24' ГолАравена Александер
33' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
35' Желтая карточкаМарчесин Агустин
2:1
39' ГолДейверсон Силва
54' Желтая карточкаДейверсон Силва
54' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
55' Желтая карточкаВера Фаусто
90' Желтая карточкаХалк Живанилдо
90'+6
Ход матча
11'
1:0
18'
24'
1:1
35'
39'
54'
54'
55'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Тотал больше 2 голов
-
44
Rubens
18
Вера
Фаусто
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
40 Victinho
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
26 Van Van
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Атлетико Минейро
Гремио
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
31.3%
15.6%
53.1%
10 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.6%
40.6%
43.8%
5 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Среднее время на гол
69
96
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.47
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.53
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
58
73
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.36
|Варгас Эдуардо
|6
|0.21
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.14
|Carlos Amaral
|3
|0.11
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.07
|Дейверсон Силва
|2
|0.07
|Сарачо Федерико
|2
|0.07
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Вера Фаусто
|1
|0.04
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.17
|Брайтвайт Мартин
|5
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|4
|0.14
|Монсальве Мигель
|3
|0.1
|Gustavo Gomes
|3
|0.1
|Вильясанти Матиас
|2
|0.07
|Аравена Александер
|2
|0.07
|Cuiabano
|2
|0.07
|Gustavo Martins
|2
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.07
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Лянко Войнович
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Brahian Palacios
|2
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Монсальве Мигель
|1
|1
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гремио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
8
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Гремио
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
13
15
Атлетико Минейро
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Гремио
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
23
15
16 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
5
33%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
3
13%
5
33%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
6
30%
4
24%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
2
10%
2
12%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
6%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
7
41%
3
16%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
6
32%
76-90
Забито
40
34
21 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
5
13%
4
12%
1-15
5
13%
7
21%
16-30
11
28%
3
9%
31-45
4
10%
6
18%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
10
25%
8
24%
76-90
Пропущено
41
36
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
5
12%
6
17%
1-15
7
17%
7
19%
16-30
7
17%
7
19%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
9
22%
6
17%
61-75
7
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Гремио
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
87
69
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
67
410
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
209
1414
1019
424
326
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10