Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаРоша Кайке
13' Желтая карточкаMano Menezes
14' Желтая карточкаСамуэл Шавьер
16' Желтая карточкаФернандо Менегаццо
27' Желтая карточкаNikao
52' Желтая карточкаЛучо Гонсалес
54' Желтая карточкаАриас Джон
73' Желтая карточкаПонтес Микаэл
1:0
82' ГолКано Херман
90'+8
Ход матча
7'
13'
14'
27'
52'
54'
55'
73'
80'
82'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа «Флуминенсе»
-
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
45
Лима
II
19
Кауан
Элиас
45
Lucas
Belezi
22
Madson
II
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
20 Victor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
4 Ignacio2
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
57 Joao Cruz
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
50%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
34 матча
47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.61
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Среднее время на гол
65
85
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|5
|0.17
|Кауан Элиас
|5
|0.17
|Гансо Пауло
|3
|0.1
|Кано Херман
|3
|0.1
|Лима II
|3
|0.1
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|4
|0.14
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.14
|Nikao
|3
|0.1
|Julimar
|3
|0.1
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.1
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.07
|Pablo I
|2
|0.07
|Erick2
|2
|0.07
|Tomas Cuello
|1
|0.03
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|11
|0
|Тьяго Сантос
|7
|0
|Диого VII
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Ариас Джон
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Мело Фелипе
|3
|1
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Gabriel Martinelli III
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Кауан Элиас
|2
|0
|Берналь Факундо
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Pablo I
|5
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Фернандо Менегаццо
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Julimar
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Понтес Микаэл
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Lucas Belezi
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
7
Флуминенсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
7
12
Флуминенсе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
57% (17)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Атлетико Паранаэнсе
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
40%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
12
22
1 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
25%
4
18%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
5
42%
8
36%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
5
31%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Забито
24
28
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
7
29%
29%
8
29%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Пропущено
31
38
8 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
0
0%
10
26%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
6
19%
2
5%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
7
23%
4
11%
61-75
10
32%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
Точный счет
1:0
8 раз 27%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
6 раз 20%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
103
411
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1910
624
722
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|10 (7)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа «Флуминенсе»
-