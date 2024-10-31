Тур: 17.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаВарела Гильермо
31' Желтая карточкаРохель Агустин
40' Желтая карточкаПульгар Эрик
0:1
45' ПенальтиАлькарас Карлос
51' Желтая карточкаБруно Фабрисио
58' Желтая карточкаЖерсон Сантос
1:1
89' ГолВаленсия Эннер
90'+6
Ход матча
31'
40'
45'
0:1
51'
58'
64'
80'
89'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
39 Luis Aquino
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
577 Иаго ЛопесЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Dyogo
-
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.88
0.71
Среднее время на гол
48
127
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
57
28
Голов в среднем за матч
1.73
0.85
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
106
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|7
|0.23
|Борре Рафаэль
|7
|0.23
|Энрике Бруно
|7
|0.23
|Патрик Алан
|6 (3)
|0.19
|Бернабей Александро
|3
|0.1
|Тьяго Маия
|2
|0.06
|Бруно Табата
|2
|0.06
|Валенсия Эннер
|2
|0.06
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Вандерсон
|1
|0.03
|Igor Gomes
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.35
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.16
|Жерсон Сантос
|3
|0.1
|Араужо Луис
|3
|0.1
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Луис Давид
|2
|0.06
|Ричард Майкл
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|9
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Ромуло
|4
|1
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Бернабей Александро
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|9
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Аллан Соуза
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Варела Гильермо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
8
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
19
23
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Фламенго
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
22
25
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
18%
7
28%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
7
32%
8
32%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
2
15%
8
40%
76-90
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
7
35%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
5
25%
5
20%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
42
50
17 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
3
7%
3
6%
1-15
3
7%
11
22%
16-30
11
26%
9
18%
31-45
5
12%
5
10%
46-60
8
19%
9
18%
61-75
12
29%
13
26%
76-90
Пропущено
28
37
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 25
4
14%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
8
29%
3
8%
31-45
4
14%
9
24%
46-60
7
25%
4
11%
61-75
5
18%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Фламенго
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2
Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 26%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
12 раз 39%
1
12 раз 39%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
142
69
97
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
511
69
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
274
1120
1516
526
328
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9