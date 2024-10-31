  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
4' Желтая карточка
Варела Гильермо
31' Желтая карточка
Рохель Агустин
40' Желтая карточка
Пульгар Эрик
0:1
45' Пенальти
Алькарас Карлос
51' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
58' Желтая карточка
Жерсон Сантос
1:1
89' Гол
Валенсия Эннер
90'+6
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
44
Витао
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
52
Эвертон
Соарес
45
Плата
Гонсало
8
Жерсон
Сантос
37
Алькарас
Карлос
27
Энрике
Бруно
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

33 матча

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.71

Среднее время на гол

48
127

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

1.73
0.85

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
106

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 7 0.23
Борре Рафаэль 7 0.23
Энрике Бруно 7 0.23
Патрик Алан 6 (3) 0.19
Бернабей Александро 3 0.1
Тьяго Маия 2 0.06
Бруно Табата 2 0.06
Валенсия Эннер 2 0.06
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Вандерсон 1 0.03
Igor Gomes 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.35
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.16
Жерсон Сантос 3 0.1
Араужо Луис 3 0.1
Габриэл Барбоза 3 (2) 0.1
Де ла Крус Николас 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Алькарас Карлос 2 (2) 0.06
Мойзес Моура 2 0.06
Луис Давид 2 0.06
Ричард Майкл 2 0.06
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Matheus Goncalves 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Ортис Лео 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 9 0
Фернандо Режес 6 0
Меркадо Габриэль 6 0
Ромуло 4 1
Борре Рафаэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Тьяго Маия 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Витао 4 0
Рохель Агустин 2 1
Патрик Алан 3 0
Рочет Серхио 3 0
Igor Gomes 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Бернабей Александро 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 9 0
Лео Перейра 6 0
Пульгар Эрик 5 0
Аллан Соуза 5 0
Луис Давид 4 0
Бруно Фабрисио 4 0
Мойзес Моура 2 1
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Варела Гильермо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
8
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

19
23
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Фламенго
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

26
31

Голы по времени матча

Забито

22
25
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
18%
7
28%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
7
32%
8
32%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
2
15%
8
40%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
7
35%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
5
25%
5
20%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

42
50
17 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
3
7%
3
6%
1-15
3
7%
11
22%
16-30
11
26%
9
18%
31-45
5
12%
5
10%
46-60
8
19%
9
18%
61-75
12
29%
13
26%
76-90

Пропущено

28
37
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 25
4
14%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
8
29%
3
8%
31-45
4
14%
9
24%
46-60
7
25%
4
11%
61-75
5
18%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Фламенго
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2
Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 26%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
12 раз 39%
1
12 раз 39%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
9
7
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
6
9
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
4
11
20
1.5
15
16
5
26
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 31 16 7 8 50 - 37 55
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 14 11 6 42 - 28 53
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Коринтианс
 31 8 11 12 35 - 40 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 30 9 7 14 32 - 37 34
17.
Ред Булл Брагантино
 31 8 10 13 34 - 40 34
18.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
19.
Куяба
 31 6 9 16 25 - 41 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 8 5 2 22 - 13 29
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 15 7 4 4 20 - 16 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 14 5 3 6 18 - 16 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 15 6 4 5 25 - 20 22
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 16 3 5 8 21 - 28 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Алькарас Карлос из команды Фламенго забивает с точки!
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