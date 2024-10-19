Тур: 15.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|3
|0.21
|Хохлачёв Александр
|3
|0.21
|Янов Данила
|2
|0.14
|Библик Станислав
|2
|0.14
|Маляров Никита
|1
|0.07
|Нестеров Александр
|1
|0.07
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.07
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.07
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачёв Сергей
|2
|0.14
|Липовой Данил
|2
|0.14
|Попов Артём
|1
|0.07
|Цараев Алан
|1
|0.07
|Азявин Илья
|1
|0.07
|Раздорских Никита
|1
|0.07
|Турищев Максим
|1
|0.07
|Хабибов Ансор
|1
|0.07
|Большаков Кирилл
|1
|0.07
|Одейинка Малик
|1
|0.07
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Карточки
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|3
|1
|Хохлачёв Александр
|4
|0
|Маляров Никита
|3
|0
|Кармаев Никита
|2
|0
|Ивашин Андрей
|1
|0
|Янов Данила
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|Арбузов Ярослав
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|4
|0
|Попов Артём
|2
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Печенкин Никита
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
Результаты матчей
Чайка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Чайка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
8
Чайка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
86% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Пропущено
17
5
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
12%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
5
29%
29%
1
20%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1
Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1
Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2
Результаты матчей
Чайка
Арсенал Тула
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Чайка
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
43
18
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
32
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогнозы на матч Чайка - Арсенал Тула
Исход игры
Чайка
11.1% (6)
Ничья
31.5% (17)
Арсенал Тула
57.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
29.6% (16)
1:1 Ничья
24.1% (13)
0:1 Арсенал Тула
20.4% (11)
2:1 Чайка
5.6% (3)
0:2 Арсенал Тула
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
0:0 Ничья
3.7% (2)
1:0 Чайка
3.7% (2)
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