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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Чайка
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 54
Чайка 11.1% (6)
X 31.5% (17)
Арсенал Тула 57.4% (31)
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Чайка
Ничья
Арсенал Тула
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 3 0.21
Хохлачёв Александр 3 0.21
Янов Данила 2 0.14
Библик Станислав 2 0.14
Маляров Никита 1 0.07
Нестеров Александр 1 0.07
Бамматгереев Муслим 1 0.07
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.07
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.14
Липовой Данил 2 0.14
Попов Артём 1 0.07
Цараев Алан 1 0.07
Азявин Илья 1 0.07
Раздорских Никита 1 0.07
Турищев Максим 1 0.07
Хабибов Ансор 1 0.07
Большаков Кирилл 1 0.07
Одейинка Малик 1 0.07
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 3 1
Хохлачёв Александр 4 0
Маляров Никита 3 0
Кармаев Никита 2 0
Ивашин Андрей 1 0
Янов Данила 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Штепа Михаил 1 0
Евдокимов Андрей 1 0
Арбузов Ярослав 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 4 0
Попов Артём 2 0
Гелоян Ишхан 2 0
Бердников Алексей 2 0
Печенкин Никита 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0

Результаты матчей

Чайка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Чайка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
8
Чайка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
86% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Пропущено

17
5
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
12%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
5
29%
29%
1
20%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1
Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1
Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2

Результаты матчей

Чайка
Арсенал Тула

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Чайка
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
3
1.5
1
8
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 54
    Чайка 11.1% (6)
    X 31.5% (17)
    Арсенал Тула 57.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.20
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    4.00
    2.06
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    Прогнозы на матч Чайка - Арсенал Тула

    Исход игры
    Чайка
    11.1% (6)
    Ничья
    31.5% (17)
    Арсенал Тула
    57.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    29.6% (16)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    0:1 Арсенал Тула
    20.4% (11)
    2:1 Чайка
    5.6% (3)
    0:2 Арсенал Тула
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
    1:0 Чайка
    3.7% (2)
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    Чайка
    Арсенал Тула
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