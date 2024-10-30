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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Санднес
0:2
Конец матча
Мольде
0'
0:1
40' Гол
Эриксен Кристиан
67' Желтая карточка
Gullbrandur Oeregaard
74' Желтая карточка
Riki Alba
0:2
78' Гол
Хёуген Кристоффер
90'+12

Ход матча

40'
0:1
Эриксен Кристиан
63'
 
Ихлер Фредерик
Брюнхильдсен Ола
63'
 
Хёуген Кристоффер
Ловик Матиас
67'
Gullbrandur Oeregaard
 
74'
Riki Alba
 
75'
 
Гранаас Сондре
Брейвик Эмиль
75'
Jonas Brune Aune
Эбю Олав
 
75'
Хейланн Томми
Jarmund Oeyen Kvernstuen
 
78'
0:2
Хёуген Кристоффер
80'
 
Эйванн Каспер
Бьорнбак Мартин
86'
Artan Memedov
Riki Alba
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
30
Мбайе
Серинье
4
Багер
Мэдс
24
Асанте
Эйрик
32
Vuk
Latinovich
17
Нюхаген
Андреас
5
Gullbrandur
Oeregaard
29
Alwande
Roaldsoey
18
Эбю
Олав
19
Daniel
Braut
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
9
Riki
Alba
34
Макдермот
Шон
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
10
Энггаард
Мэдс
27
Брюнхильдсен
Ола
Санднес
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Санднес
Мольде

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 6 1
Jarmund Oeyen Kvernstuen 4 0.67
Бркич Харис 2 (1) 0.33
Сакор Важебах 1 0.17
Нюхаген Андреас 1 0.17
Herman Kleppa 1 0.17
Daniel Braut 1 0.17
Henrik Bjoergen Jensen 1 0.17
Alwande Roaldsoey 1 0.17
Espen Hammer Berger 1 (1) 0.17
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оланаре Аарон 4 0.67
Эриксен Кристиан I 2 0.33
Брейвик Эмиль 2 0.33
Гранаас Сондре 2 0.33
Эйкрем Магнус 1 0.17
Хёуген Кристоффер 1 0.17
Хестад Эйрик 1 0.17
Брюнхильдсен Ола 1 0.17
Хагельскьер Андерс 1 0.17
Ихлер Фредерик 1 0.17
Юберг-Ховланд Леон-Робин 1 0.17
Нихейм Густав 1 0.17

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакор Важебах 2 0
Espen Hammer Berger 2 0
Riki Alba 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Artan Memedov 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0
Alwande Roaldsoey 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дели Матс Мёллер 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Амундсен Исак 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0
Санднес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мольде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
4
Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мольде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
6
33%
61-75
2
11%
6
33%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Левангер - Санднес 4:0 Санднес - Люн 0:1 Санднес - Левангер 2:0 Рёуфосс - Санднес 1:1
Санднес - ИК Старт 0:4 Мосс - Санднес 6:1 Санднес - Согндаль 1:0 Олесунн - Санднес 2:0 Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2
Мольде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2
Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3

Результаты матчей

Санднес
Мольде

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:4
1 раз 33%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Санднес
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
4
1
2
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
2
2.5
3
3
3
3
3.5
2
4
2
4
4.5
1
5
1/8 финала
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
1/4 финала
2 Санднес
0 Левангер
1 Лиллестрём
2 Мольде
0 Волеренга
1 Фредрикстад
2 Стабек
3 КФУМ Осло
1/2 финала
0 Санднес
2 Мольде
Фредрикстад
КФУМ Осло
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Энггаард Мэдс сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Эриксен Кристиан I бьет в цель!
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