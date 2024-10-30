0'
0:1
40' ГолЭриксен Кристиан
67' Желтая карточкаGullbrandur Oeregaard
74' Желтая карточкаRiki Alba
0:2
78' ГолХёуген Кристоффер
90'+12
Ход матча
40'
0:1
74'
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
24
Асанте
Эйрик
18
Эбю
Олав
19
Daniel
Braut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Tord Flolid
-
-
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Санднес
Мольде
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
1.67
Среднее время на гол
27
54
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|6
|1
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|4
|0.67
|Бркич Харис
|2 (1)
|0.33
|Сакор Важебах
|1
|0.17
|Нюхаген Андреас
|1
|0.17
|Herman Kleppa
|1
|0.17
|Daniel Braut
|1
|0.17
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0.17
|Alwande Roaldsoey
|1
|0.17
|Espen Hammer Berger
|1 (1)
|0.17
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оланаре Аарон
|4
|0.67
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.33
|Брейвик Эмиль
|2
|0.33
|Гранаас Сондре
|2
|0.33
|Эйкрем Магнус
|1
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.17
|Хестад Эйрик
|1
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.17
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.17
|Ихлер Фредерик
|1
|0.17
|Юберг-Ховланд Леон-Робин
|1
|0.17
|Нихейм Густав
|1
|0.17
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакор Важебах
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|2
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
|Alwande Roaldsoey
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
0
Санднес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мольде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
4
Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мольде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
6
33%
61-75
2
11%
6
33%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Левангер - Санднес 4:0 Санднес - Люн 0:1 Санднес - Левангер 2:0 Рёуфосс - Санднес 1:1
Санднес - ИК Старт 0:4 Мосс - Санднес 6:1 Санднес - Согндаль 1:0 Олесунн - Санднес 2:0 Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2
Мольде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2
Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3
Результаты матчей
Санднес
Мольде
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:4
1 раз 33%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Санднес
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
33
24
24
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Санднес
|Сакор Важебах
|2