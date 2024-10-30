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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Фредрикстад
0:0
В ожидании доп. времени
КФУМ Осло
0'
45' Желтая карточка
Фолл Фаллу
51' Желтая карточка
Бьярталид Йоаннес

Ход матча

38'
Daniel Eid
Скарет Браге
 
45'
Фолл Фаллу
 
46'
Бьярталид Йоаннес
Скогволд Хенрик
 
51'
Бьярталид Йоаннес
 
68'
 
Obilor Denzel Okeke
Teodor Berg Haltvik
71'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Sondre Soerloekk
 
80'
 
Sverre Hakami Sandal
Robin Rasch
80'
 
Dadi Dodou Gaye
Momodou Lion Njie
88'
 
Mame Mor Ndiaye
Нджиэ Мусса

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
КФУМ Осло
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Все Коэффициенты
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
23
Скогволд
Хенрик
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
Фредрикстад
3-5-2
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Фредрикстад
КФУМ Осло

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:4
ТМК
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТПМ
3:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Брандур 4 0.67
Бьёрло Мортен 3 0.5
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.33
Кьяер Йеппе 2 0.33
Ага Оскар 2 0.33
Ludvig Begby 1 0.17
Сегберг Эрленд 1 0.17
Sondre Soerloekk 1 0.17
Магнуссон Юлиус 1 0.17
Скарет Браге 1 0.17
Меткалф Патрик 1 0.17
Elias Solberg 1 0.17
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Hickson 2 0.33
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0.33
Robin Rasch 2 (1) 0.33
Нджиэ Мусса 1 0.17
Simen Hestnes 1 0.17
Ayoub Aleesami 1 0.17
Mame Mor Ndiaye 1 0.17
Teodor Berg Haltvik 1 0.17
Носа Даль Петтер 1 0.17

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воледзи Максвелл 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Фолл Фаллу 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 1 0
Remi Svindland 1 0
Kristoffer Harrison 1 0
Momodou Lion Njie 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

19
0
Фредрикстад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

19
0

Голы по времени матча

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
0
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
5%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
1
5%
1
8%
91-120

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3
КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0

Результаты матчей

Фредрикстад
КФУМ Осло

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:10
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
10
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
1
2.5
3
2
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
3
2
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
1/4 финала
2 Санднес
0 Левангер
1 Лиллестрём
2 Мольде
0 Волеренга
1 Фредрикстад
2 Стабек
3 КФУМ Осло
1/2 финала
0 Санднес
2 Мольде
Фредрикстад
КФУМ Осло
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Фолл Фаллу получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Brage Skaret уходит с поля. Daniel Eid выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Фредрикстад
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