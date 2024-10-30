0:0
Итог после пенальти
6
5
0'
45' Желтая карточкаФолл Фаллу
51' Желтая карточкаБьярталид Йоаннес
6 5
1:0
1:0
1:1
2:2
3:2
4:3
5:4
6:5
Ход матча
45'
121'
1:0
121'
1:0
121'
121'
1:1
121'
121'
2:2
121'
3:2
121'
121'
4:3
121'
122'
5:4
122'
122'
6:5
122'
Пен
6:5
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ага ОскарНападающий
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
История личных встреч
Фредрикстад
КФУМ Осло
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Брандур
|4
|0.67
|Бьёрло Мортен
|3
|0.5
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.33
|Кьяер Йеппе
|2
|0.33
|Ага Оскар
|2
|0.33
|Ludvig Begby
|1
|0.17
|Сегберг Эрленд
|1
|0.17
|Sondre Soerloekk
|1
|0.17
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.17
|Скарет Браге
|1
|0.17
|Меткалф Патрик
|1
|0.17
|Elias Solberg
|1
|0.17
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Hickson
|2
|0.33
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0.33
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.33
|Нджиэ Мусса
|1
|0.17
|Simen Hestnes
|1
|0.17
|Ayoub Aleesami
|1
|0.17
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.17
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0.17
|Носа Даль Петтер
|1
|0.17
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Kristoffer Harrison
|1
|0
|Momodou Lion Njie
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
0
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
19
0
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
19
0
Голы по времени матча
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
0
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
5%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
1
5%
1
8%
91-120
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3
КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0
Результаты матчей
Фредрикстад
КФУМ Осло
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:10
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
10
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
31
33
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
33
33
24
24
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Санднес
|Сакор Важебах
|2