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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Фредрикстад
0:0
Итог после пенальти
6
5
КФУМ Осло
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
23
Скогволд
Хенрик
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
Фредрикстад
3-5-2
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Фредрикстад
КФУМ Осло

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:4
ТМК
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТПМ
3:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Брандур 4 0.67
Бьёрло Мортен 3 0.5
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.33
Кьяер Йеппе 2 0.33
Ага Оскар 2 0.33
Ludvig Begby 1 0.17
Сегберг Эрленд 1 0.17
Sondre Soerloekk 1 0.17
Магнуссон Юлиус 1 0.17
Скарет Браге 1 0.17
Меткалф Патрик 1 0.17
Elias Solberg 1 0.17
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Hickson 2 0.33
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0.33
Robin Rasch 2 (1) 0.33
Нджиэ Мусса 1 0.17
Simen Hestnes 1 0.17
Ayoub Aleesami 1 0.17
Mame Mor Ndiaye 1 0.17
Teodor Berg Haltvik 1 0.17
Носа Даль Петтер 1 0.17

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воледзи Максвелл 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Фолл Фаллу 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 1 0
Remi Svindland 1 0
Kristoffer Harrison 1 0
Momodou Lion Njie 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

19
0
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

19
0

Голы по времени матча

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
0
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
5%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
1
5%
1
8%
91-120

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3
КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0

Результаты матчей

Фредрикстад
КФУМ Осло

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:10
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
10
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
2
3
1
2.5
3
3
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5
1/8 финала
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
1/4 финала
2 Санднес
0 Левангер
1 Лиллестрём
2 Мольде
0 Волеренга
1 Фредрикстад
2 Стабек
3 КФУМ Осло
1/2 финала
0 Санднес
2 Мольде
6 Фредрикстад
5 КФУМ Осло
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • 121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • 117'
      Ayoub Aleesami уходит с поля. Akinsola Akinyemi выходит вместо него
    • 116'
      Stian Stray Molde уходит с поля. Ольсен Брандур выходит вместо него
    • 107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 95'
      Меткалф Патрик уходит с поля. Кьяер Йеппе выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Фолл Фаллу получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Brage Skaret уходит с поля. Daniel Eid выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фредрикстад 0:0 КФУМ Осло онлайн

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