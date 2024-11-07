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Тур: 4.
Скиве
1:0
Первый тайм: 28'
АГФ Орхус
0'
16' Желтая карточка
Martin Huldahl
1:0
23' Гол
Marco Vesterholm

Ход матча

16'
Martin Huldahl
 
23'
Marco Vesterholm
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары в створ 2
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Скиве
Ничья
АГФ Орхус
9.60
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4.90
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4.70
Все Коэффициенты
1
Nicolai
Christensen
3
Samuel
Juel
5
Кристиансен
Мадс
8
Andreas
Pisani
23
Oliver
Oestergaard
2
Frederik
Warrer
10
Christian
Kudsk
20
Zifarlino
Nsoni
19
Marco
Vesterholm
22
Martin
Huldahl
14
Frederik
Sloth
13
Клаессон
Кристоффер
33
Luka
Callo
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
26
Якоб
Андерсен
10
Арнстад
Кристиан
16
Пауэр
Макс
20
Дуэлунд
Миккель
23
Tobias
Bach
15
Баджи
Юссуф
31
Бех
Тобиас
Скиве
5-3-2
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Скиве
АГФ Орхус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2
К
3:3
ТМС
2:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Скиве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Huldahl 2 0.5
Frederik Sloth 1 0.25
Marco Vesterholm 1 0.25
Minh Truong Quoc 1 0.25
Oliver Ostergaard 1 0.25
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тингагер Фредерик 1 0.5
Баджи Юссуф 1 (1) 0.5

Карточки

Скиве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Huldahl 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Скиве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Скиве
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Скиве
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тистед - Скиве 3:0 Скиве - Академик БК 0:0 Нествед - Скиве 3:3 Скиве - Тистед 1:1
Орхус Фремад - Скиве 4:0 Скиве - Нествед 0:1 Скиве - Хельсингёр 5:0 Академик БК - Скиве 1:2 Скиве - Нюкёбинг 4:0 Хельсингёр - Скиве 0:1 Гив Фремад - Скиве 0:5 Скиве - Ишой 2:0 Мидделфарт - Скиве 2:1 Скиве - Фремад Амагер 2:3 Скиве - Хеллеруп 1:0 Aalb.Chang - Скиве 0:3 Фрем - Скиве 1:0 Скиве - ВСК Орхус 0:2 Оддер - Скиве 1:1 Скиве - Тистед 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1
Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9

Результаты матчей

Скиве
АГФ Орхус

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Скиве
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
2
1
4.5
1/8 финала
Скиве
АГФ Орхус
0 Хольбек
6 Силькеборг
0 Эсбьерг
2 Ольборг
0 Фрем
2 Колдинг
1 Сённерйюск
2 Копенгаген
11 Брабранд
10 Норшелланн
1 Несбю
4 Виборг
1 Брондбю
0 Мидтьюлланн
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Ибрагим Саид 1 1
Брондбю Райович Милета 1
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Samuel Juel сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Marco Vesterholm бьет в цель!
  • 16'
    Martin Huldahl получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скиве
Ничья
АГФ Орхус
9.60
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4.90
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4.70
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Где смотреть матч Скиве 1:0 АГФ Орхус онлайн

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