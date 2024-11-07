Тур: 4.
Ход матча
16'
23'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары в створ 2
-
27 Владение мячом, % 73
33
Luka
Callo
16
Пауэр
Макс
23
Tobias
Bach
15
Баджи
Юссуф
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Emil Nymann
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Jensen
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Luka CalloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Tobias BachПолузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
История личных встреч
Скиве
АГФ Орхус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
52
Бомбардиры внутри турнира
Скиве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Huldahl
|2
|0.5
|Frederik Sloth
|1
|0.25
|Marco Vesterholm
|1
|0.25
|Minh Truong Quoc
|1
|0.25
|Oliver Ostergaard
|1
|0.25
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тингагер Фредерик
|1
|0.5
|Баджи Юссуф
|1 (1)
|0.5
Карточки
Скиве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Huldahl
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Скиве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Скиве
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Скиве
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тистед - Скиве 3:0 Скиве - Академик БК 0:0 Нествед - Скиве 3:3 Скиве - Тистед 1:1
Орхус Фремад - Скиве 4:0 Скиве - Нествед 0:1 Скиве - Хельсингёр 5:0 Академик БК - Скиве 1:2 Скиве - Нюкёбинг 4:0 Хельсингёр - Скиве 0:1 Гив Фремад - Скиве 0:5 Скиве - Ишой 2:0 Мидделфарт - Скиве 2:1 Скиве - Фремад Амагер 2:3 Скиве - Хеллеруп 1:0 Aalb.Chang - Скиве 0:3 Фрем - Скиве 1:0 Скиве - ВСК Орхус 0:2 Оддер - Скиве 1:1 Скиве - Тистед 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1
Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9
Результаты матчей
Скиве
АГФ Орхус
Точный счет
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Скиве
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 1
|Брондбю
|Райович Милета
|1
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1