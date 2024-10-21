Тур: 15.
0:2
Второй тайм: 54'
Ход матча
18'
0:1
37'
45'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Карпов ДанилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Петухов ИльяПолузащитник
-
90 Мокаев ИсламПолузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меньщиков Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
Тюмень
Торпедо Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Александр
|2
|0.13
|Шавлохов Давид
|2
|0.13
|Кенфак Оливье
|2
|0.13
|Воропаев Артём
|1
|0.07
|Купцов Дмитрий
|1
|0.07
|Кулишев Артём
|1 (1)
|0.07
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нетфуллин Равиль
|5 (3)
|0.33
|Горбунов Игорь
|3
|0.2
|Максимов Максим
|3
|0.2
|Манелов Ираклий
|3
|0.2
|Корян Аршак
|2
|0.13
|Галкин Владислав
|2
|0.13
|Чупаёв Александр
|2
|0.13
|Червяков Руслан
|2
|0.13
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.07
|Соколов Артём
|1
|0.07
|Шитов Виталий
|1
|0.07
|Чурич Марио
|1
|0.07
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шавлохов Давид
|3
|1
|Талалай Денис
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Кенфак Оливье
|3
|0
|Поройков Станислав
|2
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Коротаев Александр
|1
|0
|Карпов Данил
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Петров Михаил
|1
|0
|Савин Андрей
|1
|0
|Марьянов Андрей
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Тюмень
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Торпедо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Тюмень
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
4
18
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
6
22
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
2
29%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
4
22%
76-90
Пропущено
15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
6
40%
4
44%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
9
24
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 0
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
1
11%
5
21%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
33%
8
33%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
7
33%
5
38%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1
Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1
Результаты матчей
Тюмень
Торпедо Москва
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
4 раза 67%
0:1
2 раза 33%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 100%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тюмень
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
212
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|15
|7
|8
|0
|27 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|17 - 10
|27
|3.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 16
|20
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 25
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|8 - 18
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|18.
|0:2 Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|2:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|2:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|17.
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тюмень 0:2 Торпедо Москва
Исход игры
Тюмень
8.8% (11)
Ничья
16% (20)
Торпедо Москва
75.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
25.6% (32)
0:1 Торпедо Москва
25.6% (32)
0:2 Торпедо Москва
15.2% (19)
1:1 Ничья
11.2% (14)
2:1 Тюмень
4.8% (6)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:0 Тюмень
1.6% (2)
0:3 Торпедо Москва
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!