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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Тюмень
0:2
Второй тайм: 54'
Торпедо Москва
0'
0:1
18' Гол
Максимов Максим
37' Желтая карточка
Марьянов Андрей
0:2
45' Гол
Манелов Ираклий

Ход матча

18'
0:1
Максимов Максим
37'
Марьянов Андрей
 
45'
0:2
Манелов Ираклий
46'
 
Камара Мамаду
Галкин Владислав
Прогнозы 125
Тюмень 8.8% (11)
X 16% (20)
Торпедо Москва 75.2% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торпедо Москва

История личных встреч

Тюмень
Торпедо Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0
МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 2 0.13
Шавлохов Давид 2 0.13
Кенфак Оливье 2 0.13
Воропаев Артём 1 0.07
Купцов Дмитрий 1 0.07
Кулишев Артём 1 (1) 0.07
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 5 (3) 0.33
Горбунов Игорь 3 0.2
Максимов Максим 3 0.2
Манелов Ираклий 3 0.2
Корян Аршак 2 0.13
Галкин Владислав 2 0.13
Чупаёв Александр 2 0.13
Червяков Руслан 2 0.13
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.07
Соколов Артём 1 0.07
Шитов Виталий 1 0.07
Чурич Марио 1 0.07
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шавлохов Давид 3 1
Талалай Денис 3 0
Храмцов Максим 3 0
Кенфак Оливье 3 0
Поройков Станислав 2 0
Клёнкин Данил 1 0
Коротаев Александр 1 0
Карпов Данил 1 0
Воропаев Артём 1 0
Петров Михаил 1 0
Савин Андрей 1 0
Марьянов Андрей 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Данилкин Егор 2 0
Корян Аршак 1 0
Роганович Боян 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Тюмень
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Торпедо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Тюмень
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
18
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
2
29%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
4
22%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
6
40%
4
44%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

9
24
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 0
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
1
11%
5
21%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
33%
8
33%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
7
33%
5
38%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1
Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1

Результаты матчей

Тюмень
Торпедо Москва

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
4 раза 67%
0:1
2 раза 33%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 100%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 2:0 Заявка 15 7 8 0 27 - 12 29
2.
Балтика
 Заявка 15 7 6 2 17 - 10 27
3.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
4.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
Енисей
 Заявка 15 6 2 7 15 - 16 20
10.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
11.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 4 6 5 18 - 25 18
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 0:2 Заявка 15 1 3 11 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 2:0 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
10.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 0:2 Заявка 7 0 2 5 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 2:0 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
3.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
6.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
11.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 0:2 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    53'
    Манелов получил по ногам от Бема на правом фланге своей половины поля, Богдан Головко нарушение правил не зафиксировал, будет только аут в пользу "Торпедо". 
  • 52'
    Роганович с левого фланга выполнил слишком сильный заброс на дальний угол вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 51'
    Храмцов слишком медленно развивал атаку по левому флангу, в итоге его накрыл Камара и перехватил мяч. 
  • 50'
    Манелов при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Рогановичу по фланг, Боян не смог подстроиться под мяч и в итоге потерял его на ровном месте. 
  • 49'
    Камара из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Горбунову по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Марьянов на правом фланге грубовато сыграл против Коледина, Богдан Головко пока что простил полузащитника "Тюмени" и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку. 
  • Замена
    47'
    В составе "Торпедо" после перерыва произошла замена. Вместо Владислава Галкина на поле вышел Мамаду Камара. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать "Торпедо" во второй половине матча, команда Олега Кононова вполне может сыграть и по счёту, но конечно же особо сильно расслабляться на выезде с таким соперником не нужно. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Торпедо" при достаточно равной борьбе обыгрывает на выезде "Тюмень" за счёт отличной реализации моментов. Очень сложно будет команде Игоря Меньщикова вернуться в борьбу за очки, учитывая, что у хозяев поля есть проблемы с составом. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Богдан Головко к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Манелов!!! Из центрального круга последовал заброс к левому углу штрафной площади на ход Горбунову, Игорь сделал скидку в касание назад ближе к центру половины поля "Тюмени", Манелов отлично набежал на мяч и в касание отправил мяч под правую штангу великолепным ударом. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Торпедо". Марьянов выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бородин очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Нетфуллин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Тюмени", правила были нарушены против активного Карпова. 
  • 43'
    Коледин с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Карпов отработал в обороне и головой выбил мяч на левую половину поля. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Савинов в центре поля нарушил правила против Манелова. Игроки "Торпедо" никуда не спеша разыграли стандарт. 
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    • Офсайд
      41'
      Максимов при входе в штрафную площадь с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Манелов забрался в небольшой офсайд. 
    • Желтая карточка
      40'
      Полузащитник "Тюмени" Андрей Марьянов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На половине поля "Торпедо" Марьянов нарушил правила против Горбунова. 
    • 39'
      Клёнкин со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Данилкин вновь грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч как можно дальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Нетфуллин на своей половине поля нарушил правила против Савинова. "Тюмень" тщательно готовится к стандарту. 
    • 37'
      Манелов после заброса к левому углу штрафной площади из центра поля сделал скидку на Нетфуллина, Равиль подработал мяч и пробил в дальний угол ворот от линии штрафной, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 36'
      Кулишев совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел к центру штрафной площади, Чурич грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 35'
      Роганович из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии вратарской, Гошев сыграл на выходе и выловил мяч в непростой ситуации. 
    • 34'
      Максимов едва не ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, Шавлохов в последний момент накрыл форварда "Торпедо" и перехватил мяч. 
    • 33'
      Болельщиков на стадионе "Геолог" сегодня не особо много, фанаты "Торпедо", которые приехали поддержать свою команду, ведут себя очень активно и их отлично слышно в этот вечер. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Храмцов в центре поля нарушил правила против Манелова. Игроки "Торпедо" в свою очередь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 31'
      Ещё один стандарт заработали игроки "Торпедо". С левого фланга Роганович выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тюмени" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Кулишев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торпедо", правила были нарушены против Чурича. 
    • 29'
      Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Торпедо", Бородин теперь уже оказался первым на мяче и грамотно сбросил его головой в руки Ботнарю. 
    • 28'
      Бем с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь Данилкин грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч обратно на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Галкин в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Храмцова. Сам Максим достаточно быстро разыграл стандарт. 
    • 26'
      Из центра поля последовала передача на ход Марьянову по левому флангу, Данилкин грамотно сыграл в обороне и в итоге заработал аут для московского клуба. 
    • Судья
      25'
      Максимов в борьбе за верховой мяч в центре поля на грани фола сыграл против Клёнкина, но Богдан Головко нарушение правил не зафиксировал. 
    • 24'
      Храмцов из аута с левого фланга теперь уже смог вбросить мяч к центру штрафной площади, в результате борьбы мяч отскочил к радиусу штрафной, Коротаев в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 23'
      Храмцов из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Максимов!!! Горбунов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Максимов подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел ногу Петрова и затем полетел под левый угол, Гошев уже изначально дёрнулся к правому углу ворот и затем не смог вытянуть уходящий мяч. 
    • 21'
      Савинов перехватил мяч на левом фланге, далее Андрей сделал рывок к ближнему углу штрафной площади и выполнил передачу на ближний угол штрафной на Карпова, Данил при этом сделал смещение в центр штрафной и в итоге получился подарок для Ботнаря. 
    • Угловой
      20'
      Игроки "Торпедо" быстро разыграли корнер между собой, гости разыграли стандарт очень плохо и в итоге были быстро оттеснены к центру поля. 
    • 19'
      Горбунов совершил проход по левому флангу и под давлением двух соперников заработал первый корнер для "Торпедо". 
    • Фол, нарушение
      18'
      Коротаев в центре поля нарушил правила против Рогановича. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      17'
      Коротаев от радиуса штрафной площади под давлением Чурича и Манелова в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 16'
      Коротаев с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Судья
      15'
      Марьянов в борьбе с соперником у боковой линии штрафной площади "Торпедо" оказался на газоне, Богдан Головко показал, что нужно играть дальше. 
    • 14'
      Тяжело приходится "Торпедо" на старте матча, пока что у московского клуба никак не получается выбраться со своей половины поля. 
    • 13'
      Роганович попытался разогнать атаку по левому флангу, но Боян быстро наткнулся на соперника и упустил мяч в аут. 
    • 12'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Храмцов под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      11'
      Марьянов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Данилкин грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 10'
      Карпов совершил рывок по левому флангу после передачи от Кулишева и под давлением Данилкина смог заработать ещё один угловой. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Максимов в центре поля нарушил правила против Шавлохова. Игроки "Тюмени" быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Горбунов в центре поля огрел по ногам Клёнкина. Игроки "Тюмени" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Бем на левом фланге грубовато сыграл против Манелова. Богдан Головко на старте матча решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Угловой
      6'
      Клёнкин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Коротаев в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 5'
      Карпов с правого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Бему, Александр под давлением соперника заработал угловой. 
    • 4'
      Карпов с правого фланга выполнил передачу на ход Кулишеву по центру, защитники "Торпедо" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Торпедо" на ход Кулишеву, Ботнарь очень хорошо сыграл на выходе и в итоге смог перехватить мяч у боковой линии штрафной. 
    • 2'
      Нетфуллин получил скидку в радиус штрафной площади и в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Тюмень" уже давно забыла, что такое победы, но и сегодня в противостоянии с обозлённым "Торпедо" будет очень трудно добыть заветную победу. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Богдан Головко из Волгограда. Помогать ему на бровках будут Михаил Кистанов из Энгельса и Виталий Жолобов из Волжского. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Капленков из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 15 тура Первой лиги между "Тюменью" и московским "Торпедо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 25.6% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Тюмень 8.8% (11)
    X 16% (20)
    Торпедо Москва 75.2% (94)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Торпедо Москва
    4.40
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    4.00
    1.96
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тюмень 0:2 Торпедо Москва

    Исход игры
    Тюмень
    8.8% (11)
    Ничья
    16% (20)
    Торпедо Москва
    75.2% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (52)
    Нет
    53.57% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    25.6% (32)
    0:1 Торпедо Москва
    25.6% (32)
    0:2 Торпедо Москва
    15.2% (19)
    1:1 Ничья
    11.2% (14)
    2:1 Тюмень
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:0 Тюмень
    1.6% (2)
    0:3 Торпедо Москва
    1.6% (2)
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