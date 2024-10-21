В составе "Торпедо" после перерыва произошла замена. Вместо Владислава Галкина на поле вышел Мамаду Камара.

Марьянов на правом фланге грубовато сыграл против Коледина, Богдан Головко пока что простил полузащитника "Тюмени" и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку.

Камара из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Горбунову по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Манелов при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Рогановичу по фланг, Боян не смог подстроиться под мяч и в итоге потерял его на ровном месте.

Храмцов слишком медленно развивал атаку по левому флангу, в итоге его накрыл Камара и перехватил мяч.

Роганович с левого фланга выполнил слишком сильный заброс на дальний угол вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Манелов получил по ногам от Бема на правом фланге своей половины поля, Богдан Головко нарушение правил не зафиксировал, будет только аут в пользу "Торпедо".

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать "Торпедо" во второй половине матча, команда Олега Кононова вполне может сыграть и по счёту, но конечно же особо сильно расслабляться на выезде с таким соперником не нужно.

Савинов в центре поля нарушил правила против Манелова. Игроки "Торпедо" никуда не спеша разыграли стандарт.

Коледин с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Карпов отработал в обороне и головой выбил мяч на левую половину поля.

Нетфуллин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Тюмени", правила были нарушены против активного Карпова.

Угловой у ворот "Торпедо". Марьянов выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бородин очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Манелов!!! Из центрального круга последовал заброс к левому углу штрафной площади на ход Горбунову, Игорь сделал скидку в касание назад ближе к центру половины поля "Тюмени", Манелов отлично набежал на мяч и в касание отправил мяч под правую штангу великолепным ударом.

Одну минуту добавил Богдан Головко к основному времени первого тайма.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Торпедо" при достаточно равной борьбе обыгрывает на выезде "Тюмень" за счёт отличной реализации моментов. Очень сложно будет команде Игоря Меньщикова вернуться в борьбу за очки, учитывая, что у хозяев поля есть проблемы с составом.

Храмцов в центре поля нарушил правила против Манелова. Игроки "Торпедо" в свою очередь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Болельщиков на стадионе "Геолог" сегодня не особо много, фанаты "Торпедо", которые приехали поддержать свою команду, ведут себя очень активно и их отлично слышно в этот вечер.

Максимов едва не ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, Шавлохов в последний момент накрыл форварда "Торпедо" и перехватил мяч.

Роганович из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии вратарской, Гошев сыграл на выходе и выловил мяч в непростой ситуации.

Кулишев совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел к центру штрафной площади, Чурич грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот.

Манелов после заброса к левому углу штрафной площади из центра поля сделал скидку на Нетфуллина, Равиль подработал мяч и пробил в дальний угол ворот от линии штрафной, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Нетфуллин на своей половине поля нарушил правила против Савинова. "Тюмень" тщательно готовится к стандарту.

Клёнкин со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Данилкин вновь грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч как можно дальше от своих ворот.

Полузащитник "Тюмени" Андрей Марьянов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На половине поля "Торпедо" Марьянов нарушил правила против Горбунова.

Максимов при входе в штрафную площадь с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Манелов забрался в небольшой офсайд.

31' Ещё один стандарт заработали игроки "Торпедо". С левого фланга Роганович выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тюмени" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля.

30' Кулишев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торпедо", правила были нарушены против Чурича.

29' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Торпедо", Бородин теперь уже оказался первым на мяче и грамотно сбросил его головой в руки Ботнарю.

28' Бем с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь Данилкин грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч обратно на правую половину поля.

27' Галкин в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Храмцова. Сам Максим достаточно быстро разыграл стандарт.

26' Из центра поля последовала передача на ход Марьянову по левому флангу, Данилкин грамотно сыграл в обороне и в итоге заработал аут для московского клуба.

25' Максимов в борьбе за верховой мяч в центре поля на грани фола сыграл против Клёнкина, но Богдан Головко нарушение правил не зафиксировал.

24' Храмцов из аута с левого фланга теперь уже смог вбросить мяч к центру штрафной площади, в результате борьбы мяч отскочил к радиусу штрафной, Коротаев в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

23' Храмцов из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

22' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Максимов!!! Горбунов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Максимов подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел ногу Петрова и затем полетел под левый угол, Гошев уже изначально дёрнулся к правому углу ворот и затем не смог вытянуть уходящий мяч.

21' Савинов перехватил мяч на левом фланге, далее Андрей сделал рывок к ближнему углу штрафной площади и выполнил передачу на ближний угол штрафной на Карпова, Данил при этом сделал смещение в центр штрафной и в итоге получился подарок для Ботнаря.

20' Игроки "Торпедо" быстро разыграли корнер между собой, гости разыграли стандарт очень плохо и в итоге были быстро оттеснены к центру поля.

19' Горбунов совершил проход по левому флангу и под давлением двух соперников заработал первый корнер для "Торпедо".

18' Коротаев в центре поля нарушил правила против Рогановича. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' Коротаев от радиуса штрафной площади под давлением Чурича и Манелова в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

16' Коротаев с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

15' Марьянов в борьбе с соперником у боковой линии штрафной площади "Торпедо" оказался на газоне, Богдан Головко показал, что нужно играть дальше.

14' Тяжело приходится "Торпедо" на старте матча, пока что у московского клуба никак не получается выбраться со своей половины поля.

13' Роганович попытался разогнать атаку по левому флангу, но Боян быстро наткнулся на соперника и упустил мяч в аут.

12' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Храмцов под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

11' Марьянов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Данилкин грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

10' Карпов совершил рывок по левому флангу после передачи от Кулишева и под давлением Данилкина смог заработать ещё один угловой.

9' Максимов в центре поля нарушил правила против Шавлохова. Игроки "Тюмени" быстро разыграли стандарт.

8' Горбунов в центре поля огрел по ногам Клёнкина. Игроки "Тюмени" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Бем на левом фланге грубовато сыграл против Манелова. Богдан Головко на старте матча решил обойтись без жёлтой карточки.

6' Клёнкин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Коротаев в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

5' Карпов с правого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Бему, Александр под давлением соперника заработал угловой.

4' Карпов с правого фланга выполнил передачу на ход Кулишеву по центру, защитники "Торпедо" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

3' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Торпедо" на ход Кулишеву, Ботнарь очень хорошо сыграл на выходе и в итоге смог перехватить мяч у боковой линии штрафной.

2' Нетфуллин получил скидку в радиус штрафной площади и в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.