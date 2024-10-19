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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Тюмень
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 54
Тюмень 9.3% (5)
X 16.7% (9)
Торпедо Москва 74.1% (40)
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Тюмень
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История личных встреч

Тюмень
Торпедо Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0
МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 2 0.14
Шавлохов Давид 2 0.14
Кенфак Оливье 2 0.14
Воропаев Артём 1 0.07
Купцов Дмитрий 1 0.07
Кулишев Артём 1 (1) 0.07
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 5 (3) 0.36
Горбунов Игорь 3 0.21
Корян Аршак 2 0.14
Максимов Максим 2 0.14
Галкин Владислав 2 0.14
Манелов Ираклий 2 0.14
Чупаёв Александр 2 0.14
Червяков Руслан 2 0.14
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.07
Соколов Артём 1 0.07
Шитов Виталий 1 0.07
Чурич Марио 1 0.07
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шавлохов Давид 3 1
Талалай Денис 3 0
Храмцов Максим 3 0
Кенфак Оливье 3 0
Поройков Станислав 2 0
Клёнкин Данил 1 0
Коротаев Александр 1 0
Карпов Данил 1 0
Воропаев Артём 1 0
Петров Михаил 1 0
Савин Андрей 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Данилкин Егор 2 0
Корян Аршак 1 0
Роганович Боян 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Тюмень
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Торпедо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Тюмень
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
18
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
2
29%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
4
22%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
6
40%
4
44%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

9
24
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 0
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
1
11%
5
21%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
33%
8
33%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
7
33%
5
38%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1
Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1

Результаты матчей

Тюмень
Торпедо Москва

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
4 раза 67%
0:1
2 раза 33%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 100%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 54
    Тюмень 9.3% (5)
    X 16.7% (9)
    Торпедо Москва 74.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Торпедо Москва
    4.30
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    Прогнозы на матч Тюмень - Торпедо Москва

    Исход игры
    Тюмень
    9.3% (5)
    Ничья
    16.7% (9)
    Торпедо Москва
    74.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (21)
    Меньше
    59.62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    51.92% (27)
    Нет
    48.08% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    33.3% (18)
    0:1 Торпедо Москва
    20.4% (11)
    0:2 Торпедо Москва
    16.7% (9)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    1:0 Тюмень
    3.7% (2)
    2:1 Тюмень
    3.7% (2)
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    Тюмень
    Торпедо Москва
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