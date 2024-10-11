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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Сирия
Таджикистан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Результаты последних матчей
Сирия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индия - Сирия 0:3 Маврикий - Сирия 0:2 Япония - Сирия 5:0 КНДР - Сирия 1:0
Сирия - Мьянма 7:0 Мьянма - Сирия 1:1 Иран - Сирия 1:1 Сирия - Индия 1:0 Сирия - Австралия 0:1 Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5 Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Таджикистан - Филиппины 0:0 Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0
Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сирия - Таджикистан
Исход игры
Сирия
47.4% (55)
Ничья
37.1% (43)
Таджикистан
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (36)
Меньше
65.71% (69)
Обе команды забьют
Да
68.57% (72)
Нет
31.43% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (36)
2:1 Сирия
22.4% (26)
1:0 Сирия
19% (22)
1:2 Таджикистан
8.6% (10)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Таджикистан
2.6% (3)
2:0 Сирия
2.6% (3)
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