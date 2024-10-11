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  3. Кубок Короля Таиланда 2024
Тур: 1.
Сирия
FIFA #92
 
Позже
Таджикистан
FIFA #103
Прогнозы 115
Сирия 47.8% (55)
X 37.4% (43)
Таджикистан 14.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сирия
Ничья
Таджикистан
3.40
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4.33
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4.40
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История личных встреч

Сирия
Таджикистан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
2:0
ТМС
0:0
ТМС
2:3
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Результаты последних матчей

Сирия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индия - Сирия 0:3 Маврикий - Сирия 0:2 Япония - Сирия 5:0 КНДР - Сирия 1:0
Сирия - Мьянма 7:0 Мьянма - Сирия 1:1 Иран - Сирия 1:1 Сирия - Индия 1:0 Сирия - Австралия 0:1 Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5 Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Таджикистан - Филиппины 0:0 Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0
Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1
1/2 финала
Сирия
Таджикистан
Таиланд
Филиппины
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сирия - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 115
    Сирия 47.8% (55)
    X 37.4% (43)
    Таджикистан 14.8% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сирия
    Ничья
    Таджикистан
    3.40
    Реклама, zenit.win
    4.33
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сирия - Таджикистан

    Исход игры
    Сирия
    47.4% (55)
    Ничья
    37.1% (43)
    Таджикистан
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.29% (36)
    Меньше
    65.71% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    68.57% (72)
    Нет
    31.43% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (36)
    2:1 Сирия
    22.4% (26)
    1:0 Сирия
    19% (22)
    1:2 Таджикистан
    8.6% (10)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Таджикистан
    2.6% (3)
    2:0 Сирия
    2.6% (3)
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