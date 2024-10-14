Первый тайм

18' Так что в финале сегодня сыграют Сирия и Таиланд, матч пройдёт позже.

17' Что касается Филиппин, то они в своём полуфинальном матче не совладали с Таиландом - хозяева турнира выиграли там 3:1.

16' Таджикистан в полуфинале проиграл Сирии - с минимальным счётом тогда потерпела поражение сборная из Центральной Азии.

15' Сборная Филиппин поактивней смотрелась на сыгранном отрезке матча - что ж, посмотрим, как дальше будет.

14' Перехватили мяч филиппинцы в районе линии чужой штрафной площадки, сразу не пробили по воротам, а в итоге Геррит Хольтманн не шибко-то опасно ударил низом в руки Рустама Ятимова.

12' Геррит Хольтманн осуществил доставку с левого фланга в атаке филлипинцев, а таджикистанцы вынесли мяч за боковую линию.