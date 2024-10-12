История личных встреч
Таджикистан
Филиппины
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Филиппины
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bjorn Martin Kristensen
|1
|1
Карточки
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурабаев Зоир
|1
|0
Филиппины
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агинальдо Амани
|0
|1
Результаты матчей
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Филиппины 0:0 Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0
Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1
Филиппины
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Таиланд - Филиппины 3:1 Таджикистан - Филиппины 0:0 Малайзия - Филиппины 2:1 Индонезия - Филиппины 2:0
Вьетнам - Филиппины 3:2 Филиппины - Ирак 0:5 Ирак - Филиппины 1:0 Филиппины - Индонезия 1:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Филиппины - Афганистан 2:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Филиппины - Непал 1:0 Иордания - Филиппины 4:0 Кувейт - Филиппины 2:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Таиланд - Филиппины 4:0 Филиппины - Бруней 5:1
Результаты матчей
Таджикистан
Филиппины
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Таджикистан
Филиппины
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Таиланд
|Муеанта Супханат
|2
|Таиланд
|Сонгкрасин Чанатхип
|1
|Сирия
|Осман Мо
|1
|Филиппины
|Bjorn Martin Kristensen
|1
|Филиппины
|Агинальдо Амани
|1
|Таджикистан
|Джурабаев Зоир
|1
Прогнозы на матч Таджикистан - Филиппины
Исход игры
Таджикистан
57.1% (8)
Ничья
35.7% (5)
Филиппины
7.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (6)
Меньше
57.14% (8)
Обе команды забьют
Да
64.29% (9)
Нет
35.71% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (4)
2:1 Таджикистан
14.3% (2)
1:0 Таджикистан
14.3% (2)
3:1 Таджикистан
14.3% (2)
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