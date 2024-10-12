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  3. Кубок Короля Таиланда 2024
Таджикистан
FIFA #103
 
Позже
Филиппины
FIFA #148
Прогнозы 9
Таджикистан 55.6% (5)
X 33.3% (3)
Филиппины 11.1% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Таджикистан
Филиппины

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

КМ
0:0
ТМС
0:2
КА(
2:1
КА(
3:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппины
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bjorn Martin Kristensen 1 1

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурабаев Зоир 1 0
Филиппины
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агинальдо Амани 0 1

Результаты матчей

Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филиппины
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Филиппины 0:0 Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0
Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1
Филиппины
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Таиланд - Филиппины 3:1 Таджикистан - Филиппины 0:0 Малайзия - Филиппины 2:1 Индонезия - Филиппины 2:0
Вьетнам - Филиппины 3:2 Филиппины - Ирак 0:5 Ирак - Филиппины 1:0 Филиппины - Индонезия 1:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Филиппины - Афганистан 2:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Филиппины - Непал 1:0 Иордания - Филиппины 4:0 Кувейт - Филиппины 2:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Таиланд - Филиппины 4:0 Филиппины - Бруней 5:1

Результаты матчей

Таджикистан
Филиппины

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
Филиппины

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
1 Сирия
0 Таджикистан
3 Таиланд
1 Филиппины
Финал
Сирия
Таиланд

Топ бомбардиров
Таиланд Муеанта Супханат 2
Таиланд Сонгкрасин Чанатхип 1
Сирия Осман Мо 1
Филиппины Bjorn Martin Kristensen 1
Весь список

Топ нарушителей
Филиппины Агинальдо Амани 1
Таджикистан Джурабаев Зоир 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Филиппины от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 1 день 18 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 9
    Таджикистан 55.6% (5)
    X 33.3% (3)
    Филиппины 11.1% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Таджикистан - Филиппины

    Исход игры
    Таджикистан
    57.1% (8)
    Ничья
    35.7% (5)
    Филиппины
    7.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (6)
    Меньше
    57.14% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (9)
    Нет
    35.71% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (4)
    2:1 Таджикистан
    14.3% (2)
    1:0 Таджикистан
    14.3% (2)
    3:1 Таджикистан
    14.3% (2)
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