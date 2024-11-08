Тур: 12. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
23' ПенальтиЙылмаз Картал
27' Желтая карточкаБаокен Стефан
33' Желтая карточкаАттама Джозеф
1:1
50' ГолКара Айтач
1:2
55' ГолКалдырым Хасан Али
59' Желтая карточкаКевин Родригес
66' Желтая карточкаОзчан Ясин
84' Желтая карточкаКоловециос Димитрис
90' Желтая карточкаБаязит Билал
90' Вторая желтая карточкаАттама Джозеф
Ход матча
23'
0:1
27'
33'
50'
1:1
55'
59'
64'
66'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
66 Владение мячом, % 34
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sinan Kaloglu
История личных встреч
Касымпаша
Кайсериспор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
28 матчей
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.64
0.79
Среднее время на гол
54
114
Всего голов
14
24
Голов в среднем за матч
1
1.71
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.32
1.25
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.33
|Кара Айтач
|3
|0.25
|Винк Клаудио
|2
|0.17
|Фалл Мамаду
|2
|0.17
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.17
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.17
|Брекало Йосип
|1
|0.08
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Гюл Гёкхан
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|2
|0.18
|Калдырым Хасан Али
|2
|0.18
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.18
|Йылмаз Картал
|2 (1)
|0.18
|Назон Даккенс
|1
|0.09
|Мане Карлуш
|1
|0.09
|Кочаман Ариф
|1
|0.09
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Баокен Стефан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Николас
|4
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|1
|Кевин Родригес
|2
|0
|Кара Айтач
|2
|0
|Кафу Карлуш
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Озчан Ясин
|2
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аттама Джозеф
|3
|1
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Бурабия Мехди
|2
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Баокен Стефан
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Гежек Баран Али
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кайсериспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
4
Касымпаша
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Кайсериспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
3
50%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2
Кайсериспор
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2
Результаты матчей
Касымпаша
Кайсериспор
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
56
37
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|1:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|13.
|2:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|2:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|1:2 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|1:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|2:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4