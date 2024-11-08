  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Касымпаша
1:2
Конец матча
Кайсериспор
0'
0:1
23' Пенальти
Йылмаз Картал
27' Желтая карточка
Баокен Стефан
33' Желтая карточка
Аттама Джозеф
1:1
50' Гол
Кара Айтач
1:2
55' Гол
Калдырым Хасан Али
59' Желтая карточка
Кевин Родригес
66' Желтая карточка
Озчан Ясин
84' Желтая карточка
Коловециос Димитрис
90' Желтая карточка
Баязит Билал
90' Вторая желтая карточка
Аттама Джозеф
90'+7
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
26
Садику
Лорет
12
Бен
Уаннес
Мортада
72
Барак
Антонин
10
Хайрадинович
Харис
9
Брекало
Йосип
7
Фалл
Мамаду
25
Баязит
Билал
3
Аттама
Джозеф
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
11
Саздаджи
Гекхан
33
Калдырым
Хасан
Али
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
26
Гежек
Баран
Али
13
Баокен
Стефан
7
Кардозу
Мигел
Касымпаша
4-1-4-1
Кайсериспор
5-3-2

История личных встреч

Касымпаша
Кайсериспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:2
С
3:4
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
3:2
С
1:1
С
2:2
С
3:1
ТМК
1:0
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:3
С
1:2
С
2:2
С
0:0
С
0:2

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.79

Среднее время на гол

54
114

Всего голов

14
24

Голов в среднем за матч

1
1.71

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.32
1.25

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.33
Кара Айтач 3 0.25
Винк Клаудио 2 0.17
Фалл Мамаду 2 0.17
Бен Уаннес Мортада 2 0.17
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.17
Брекало Йосип 1 0.08
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Гюл Гёкхан 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.18
Калдырым Хасан Али 2 0.18
Боа Морте Аилтон 2 0.18
Йылмаз Картал 2 (1) 0.18
Назон Даккенс 1 0.09
Мане Карлуш 1 0.09
Кочаман Ариф 1 0.09
Бурабия Мехди 0 0
Баокен Стефан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Николас 4 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Да Кошта Нуну 1 1
Кевин Родригес 2 0
Кара Айтач 2 0
Кафу Карлуш 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Озчан Ясин 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Барак Антонин 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аттама Джозеф 3 1
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Баязит Билал 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Баокен Стефан 2 0
Назон Даккенс 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Жанвье Жульян 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Карими Али II 1 0
Ака Яу 1 0
Гежек Баран Али 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
4
Касымпаша
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Кайсериспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

16
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
3
43%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2
Кайсериспор
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2

Результаты матчей

Касымпаша
Кайсериспор

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
4
7
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
11.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12.
Трабзонспор
 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
13.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
14.
Бодрумспор
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15.
Антальяспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
16.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Касымпаша 1:2 Кайсериспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный