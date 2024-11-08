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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
Омония 29-го Мая
1:2
Второй тайм: 90+'
Этникос Ахна
0'
1:0
13' Пенальти
Труич Никола
16' Желтая карточка
Гонсалес Пабло II
21' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
33' Желтая карточка
Факундо Гарсия
45' Желтая карточка
Труич Никола
1:1
45' Гол
Милинчану Николай
1:2
52' Гол
Nicolas Andereggen
78' Желтая карточка
Баханак Патрик
84' Желтая карточка
Petros Ioannou
Омония 29-го Мая
Этникос Ахна

История личных встреч

Омония 29-го Мая
Этникос Ахна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
2:1
ВД
1:0
ВД
1:1
ВД
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 4 (2) 0.4
Iasonas Pikis 1 0.1
Фернандес Рашаан 1 0.1
Jay Enem 1 0.1
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 7 (1) 0.7
Гонсалес Пабло II 4 0.4
Julian Bonetto 2 0.2
Милинчану Николай 1 0.1
Офори Ричард 1 0.1
Де Ириондо Мануэль 1 0.1
Стилиану Мариос 1 0.1
Липски Патрик 1 0.1

Карточки

Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 4 0
Sotiris Fiakas 4 0
Факундо Гарсия 3 0
Карп Кэтэлин 2 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Десланд Сильвен 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Фернандес Рашаан 2 0
Adamos Andreou 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Шабанаджович Анел 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Lefteris Alambritis 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 4 1
Де Ириондо Мануэль 5 0
Гонсалес Пабло II 3 0
Брено Родригес 1 1
Панайоту Панайотис 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Баханак Патрик 2 0
Богатинов Мартин 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Petros Ioannou 1 0
Баре Йоан 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
6
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Этникос Ахна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
2
33%
5
28%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
4
29%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Омония 29-го Мая
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
Этникос Ахна

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Омония 29-го Мая
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 9 6 2 1 14 - 6 20
3.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 2 2 18 - 5 17
4.
АЕК Ларнака
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Омония Никосия
 9 5 1 3 17 - 10 16
6.
Аполлон
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 15 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 2:1 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 9 3 2 4 9 - 11 11
10.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Кармиотисса
 9 2 2 5 10 - 21 8
12.
Эносис
 9 2 1 6 5 - 14 7
13.
Неа Саламина
 9 2 0 7 10 - 22 6
14.
Омония 29-го Мая
 1:2 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Этникос Ахна
 2:1 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Омония 29-го Мая
 1:2 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Этникос Ахна
 2:1 6 2 2 2 10 - 13 8
6.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
7.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Омония 29-го Мая
 1:2 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Аполлон Diego Dorregaray 1 3
Омония 29-го Мая Труич Никола 4
Весь список
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    Омония 29-го Мая
    Ничья
    Этникос Ахна
    3.40
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    2.17
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    Омония 29-го Мая
    Этникос Ахна
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