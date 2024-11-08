Тур: 10.
1:2
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиТруич Никола
16' Желтая карточкаГонсалес Пабло II
22' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
33' Желтая карточкаФакундо Гарсия
45' Желтая карточкаТруич Никола
1:1
45' ГолМилинчану Николай
1:2
52' ГолNicolas Andereggen
78' Желтая карточкаБаханак Патрик
84' Желтая карточкаPetros Ioannou
90'+10
Ход матча
13'
1:0
33'
45'
45'
52'
62'
78'
84'
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Jay Enem
-
-
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Jalil Saadi
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Омония 29-го Мая
Этникос Ахна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|4 (2)
|0.4
|Iasonas Pikis
|1
|0.1
|Фернандес Рашаан
|1
|0.1
|Jay Enem
|1
|0.1
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|7 (1)
|0.7
|Гонсалес Пабло II
|4
|0.4
|Julian Bonetto
|2
|0.2
|Милинчану Николай
|1
|0.1
|Офори Ричард
|1
|0.1
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.1
|Стилиану Мариос
|1
|0.1
|Липски Патрик
|1
|0.1
Карточки
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|4
|0
|Sotiris Fiakas
|4
|0
|Факундо Гарсия
|3
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Десланд Сильвен
|2
|0
|Iasonas Pikis
|2
|0
|Фернандес Рашаан
|2
|0
|Adamos Andreou
|1
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Шабанаджович Анел
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|4
|1
|Де Ириондо Мануэль
|5
|0
|Гонсалес Пабло II
|3
|0
|Брено Родригес
|1
|1
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Баханак Патрик
|2
|0
|Богатинов Мартин
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Petros Ioannou
|1
|0
|Баре Йоан
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
6
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
6
Омония 29-го Мая
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Этникос Ахна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
7
20
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
29%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
1
14%
6
30%
46-60
2
29%
5
25%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
3
19%
4
20%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
25%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
Этникос Ахна
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Омония 29-го Мая
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
19
73
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|13.
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 3
|Омония 29-го Мая
|Труич Никола
|4