Тур: 10. Стадион: Стадион принца Фейсала бин Фахда.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
82
Борян
Милан
20
Тоше
Антониу
21
Lucas
Kal
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тоше АнтониуПолузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лямуши Сабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Яхья АйманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Хагави СаадНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
История личных встреч
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байеш Ибрахим
|3
|0.33
|Менса Бернард
|2
|0.22
|Селемани Фаиз
|2
|0.22
|Lucas Kal
|2
|0.22
|Тоше Антониу
|1
|0.11
|Конате Мохамед II
|1
|0.11
|Аль-Акел Мохаммед
|1
|0.11
|Барбе Йоанн
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (4)
|0.67
|Талиска Андерсон
|6 (1)
|0.67
|Мане Садио
|2
|0.22
|Лапорт Эмерик
|2
|0.22
|Брозович Марсело
|1
|0.11
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.11
|Габриэл Анжело
|1
|0.11
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Алавжами Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асири Ахмад
|4
|0
|Аль-Хаибари Абдулла
|3
|0
|Тоше Антониу
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Аль-Менхали Суайлем
|2
|0
|Аль-Сахави Зияд
|0
|1
|Али-Альнвейки Хусейн
|0
|1
|Менса Бернард
|1
|0
|Аль-Бакр Язид
|1
|0
|Байеш Ибрахим
|1
|0
|Аль-Акел Мохаммед
|1
|0
|Аль-Окиль Мохамед
|1
|0
|Тамбакти Марзук
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Симакан Мохамед
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Аль-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
7
Аль-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
5
38%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
5
42%
5
25%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Рияд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 0:1
Аль-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 2:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 2:0 Аль-Сафа - Аль-Рияд 1:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Рияд - Аль-Хулуд 3:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:3 Аль-Рияд - Аль-Араби 2:2 Амштеттен - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Халидж - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Фатех - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Результаты матчей
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
63
27
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|9
|1
|0
|26 - 7
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|24 - 8
|27
|3.
|10
|7
|0
|3
|14 - 6
|21
|4.
|9
|5
|4
|0
|20 - 8
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|13 - 7
|19
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 9
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|11.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 21
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|7 - 19
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 24
|6
|18.
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|17.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 4
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 14
|1
|17.
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|12
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|6
|Аль-Иттихад Джидда
|Ауа Уссем
|5 (2)
|Аль-Таавун Бурайда
|Флавио II
|1 4
|Аль-Фейха
|Абди Фарис
|5
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|5
|Аль-Оруба Эль-Джауф
|Гудмундссон Йоханн
|4
|Аль-Фейха
|Шукуров Отабек
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Рияд
11.4% (14)
Ничья
8.1% (10)
Аль-Наср Эр-Рияд
80.5% (99)
Тотал 2.5
Больше
76.85% (83)
Меньше
23.15% (25)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50.4% (62)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
8.1% (10)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
6.5% (8)
1:1 Ничья
5.7% (7)
2:1 Аль-Рияд
4.9% (6)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
4.9% (6)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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