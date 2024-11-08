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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Аль-Рияд
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 122
Аль-Рияд 11.5% (14)
X 8.2% (10)
Аль-Наср Эр-Рияд 80.3% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.70
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82
Борян
Милан
87
Тамбакти
Марзук
5
Барбе
Йоанн
27
Али-Альнвейки
Хусейн
17
Селемани
Фаиз
8
Аль-Хаибари
Абдулла
20
Тоше
Антониу
21
Lucas
Kal
43
Менса
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
11
Байеш
Ибрахим
24
Бенто
Крепски
12
Аль-Бушайль
Наваф
3
Симакан
Мохамед
78
Алавжами
Али
2
Аль-Ганам
Султан
11
Брозович
Марсело
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
94
Талиска
Андерсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байеш Ибрахим 3 0.33
Менса Бернард 2 0.22
Селемани Фаиз 2 0.22
Lucas Kal 2 0.22
Тоше Антониу 1 0.11
Конате Мохамед II 1 0.11
Аль-Акел Мохаммед 1 0.11
Барбе Йоанн 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (4) 0.67
Талиска Андерсон 6 (1) 0.67
Мане Садио 2 0.22
Лапорт Эмерик 2 0.22
Брозович Марсело 1 0.11
Аль-Наджи Салем 1 0.11
Габриэл Анжело 1 0.11
Отавио Эдмилсон 0 0
Алавжами Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асири Ахмад 4 0
Аль-Хаибари Абдулла 3 0
Тоше Антониу 2 0
Lucas Kal 2 0
Аль-Менхали Суайлем 2 0
Аль-Сахави Зияд 0 1
Али-Альнвейки Хусейн 0 1
Менса Бернард 1 0
Аль-Бакр Язид 1 0
Байеш Ибрахим 1 0
Аль-Акел Мохаммед 1 0
Аль-Окиль Мохамед 1 0
Тамбакти Марзук 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Симакан Мохамед 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мане Садио 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Бенто Крепски 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0

Результаты матчей

Аль-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Аль-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
7
Аль-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
5
38%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
5
42%
5
25%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Рияд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 0:1
Аль-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 2:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 2:0 Аль-Сафа - Аль-Рияд 1:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Рияд - Аль-Хулуд 3:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:3 Аль-Рияд - Аль-Араби 2:2 Амштеттен - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Халидж - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Фатех - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0

Результаты матчей

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 10 9 1 0 26 - 7 28
2.
Аль-Иттихад Джидда
 10 9 0 1 24 - 8 27
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 7 0 3 14 - 6 21
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 9 5 4 0 20 - 8 19
5.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 10 6 1 3 13 - 7 19
6.
Аль-Рияд
 9 4 2 3 13 - 14 14
7.
Аль-Халидж
 9 4 1 4 10 - 11 13
8.
Аль-Таавун Бурайда
 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 10 3 3 4 12 - 9 12
10.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 10 3 3 4 13 - 13 12
11.
Аль-Иттифак
 0:2 10 3 2 5 8 - 14 11
12.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 10 3 1 6 9 - 21 10
13.
Аль-Ахдуд
 9 2 2 5 11 - 13 8
14.
Дамак
 9 2 2 5 13 - 16 8
15.
Аль-Хулуд
 10 1 4 5 12 - 19 7
16.
Аль-Фейха
 10 1 4 5 7 - 19 7
17.
Аль-Вахда Мекка
 9 1 3 5 12 - 24 6
18.
Аль-Фатех
 9 1 2 6 7 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 5 4 0 1 8 - 2 12
4.
Аль-Таавун Бурайда
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 2 3 0 8 - 3 9
7.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Дамак
 5 2 2 1 8 - 6 8
9.
Аль-Халидж
 5 2 1 2 5 - 4 7
10.
Аль-Рияд
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 4 2 0 2 2 - 5 6
12.
Аль-Фатех
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Аль-Вахда Мекка
 5 1 2 2 8 - 10 5
14.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Аль-Фейха
 4 1 1 2 4 - 10 4
16.
Аль-Ахдуд
 5 1 1 3 5 - 6 4
17.
Аль-Иттифак
 0:2 5 1 0 4 3 - 9 3
18.
Аль-Хулуд
 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 5 4 1 0 13 - 4 13
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 4 0 1 7 - 1 12
3.
Аль-Иттихад Джидда
 5 4 0 1 7 - 4 12
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 3 1 0 12 - 5 10
5.
Аль-Рияд
 5 2 2 1 8 - 8 8
6.
Аль-Иттифак
 0:2 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Аль-Халидж
 4 2 0 2 5 - 7 6
10.
Аль-Хулуд
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Аль-Ахдуд
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 5 1 1 3 4 - 4 4
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 6 1 1 4 7 - 16 4
14.
Аль-Фейха
 6 0 3 3 3 - 9 3
15.
Аль-Таавун Бурайда
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Аль-Вахда Мекка
 4 0 1 3 4 - 14 1
17.
Дамак
 4 0 0 4 5 - 10 0
18.
Аль-Фатех
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 12
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 6 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 6
Аль-Иттихад Джидда Ауа Уссем 5 (2)
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Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Флавио II 1 4
Аль-Фейха Абди Фарис 5
Дамак Аль-Анази Дхари 5
Аль-Оруба Эль-Джауф Гудмундссон Йоханн 4
Аль-Фейха Шукуров Отабек 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! "Аль-Насру" предстоит второе подряд дерби в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Команда Стефано Пиоли сразится на выезде с "Аль-Риядом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2024, осталось 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится ничьей.
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Прогнозы 122
Аль-Рияд 11.5% (14)
X 8.2% (10)
Аль-Наср Эр-Рияд 80.3% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.70
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7.00
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7.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд

Исход игры
Аль-Рияд
11.4% (14)
Ничья
8.1% (10)
Аль-Наср Эр-Рияд
80.5% (99)
Тотал 2.5
Больше
76.85% (83)
Меньше
23.15% (25)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50.4% (62)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
8.1% (10)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
6.5% (8)
1:1 Ничья
5.7% (7)
2:1 Аль-Рияд
4.9% (6)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
4.9% (6)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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