Тур: 10. Стадион: Стадион принца Фейсала бин Фахда.
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История личных встреч
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байеш Ибрахим
|3
|0.33
|Менса Бернард
|2
|0.22
|Селемани Фаиз
|2
|0.22
|Lucas Kal
|2
|0.22
|Тоше Антониу
|1
|0.11
|Конате Мохамед II
|1
|0.11
|Аль-Акел Мохаммед
|1
|0.11
|Барбе Йоанн
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (4)
|0.67
|Талиска Андерсон
|6 (1)
|0.67
|Мане Садио
|2
|0.22
|Лапорт Эмерик
|2
|0.22
|Брозович Марсело
|1
|0.11
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.11
|Габриэл Анжело
|1
|0.11
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Алавжами Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асири Ахмад
|4
|0
|Аль-Хаибари Абдулла
|3
|0
|Тоше Антониу
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Аль-Менхали Суайлем
|2
|0
|Аль-Сахави Зияд
|0
|1
|Али-Альнвейки Хусейн
|0
|1
|Менса Бернард
|1
|0
|Аль-Бакр Язид
|1
|0
|Байеш Ибрахим
|1
|0
|Аль-Акел Мохаммед
|1
|0
|Аль-Окиль Мохамед
|1
|0
|Тамбакти Марзук
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Симакан Мохамед
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Аль-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
7
Аль-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
5
38%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
5
42%
5
25%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Рияд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 0:1
Аль-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 2:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 2:0 Аль-Сафа - Аль-Рияд 1:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Рияд - Аль-Хулуд 3:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:3 Аль-Рияд - Аль-Араби 2:2 Амштеттен - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Халидж - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Фатех - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Результаты матчей
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
63
27
45
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|11
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|6
|Аль-Иттихад Джидда
|Ауа Уссем
|5 (2)
|Аль-Таавун Бурайда
|Флавио II
|1 4
|Аль-Фейха
|Абди Фарис
|5
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|5
|Аль-Оруба Эль-Джауф
|Гудмундссон Йоханн
|4
|Аль-Рияд
|Асири Ахмад
|4
Прогнозы на матч Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Рияд
14% (6)
Ничья
9.3% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
76.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
80% (32)
Нет
20% (8)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
39.5% (17)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
14% (6)
2:1 Аль-Рияд
9.3% (4)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
7% (3)
1:1 Ничья
4.7% (2)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
4.7% (2)
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